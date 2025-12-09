Prima pagină » EXCLUSIV » Intervenție medicală de urgență, la Penitenciarul Craiova, pentru salvarea lui Gheorghe Dincă. „Deținutul era umflat tot”

Intervenție medicală de urgență, la Penitenciarul Craiova, pentru salvarea lui Gheorghe Dincă. „Deținutul era umflat tot”

Andrei Dumitrescu
09 dec. 2025, 05:00, EXCLUSIV
Galerie Foto 13

Deținutul Gheorghe Dincă a avut nevoie, luni, de intervenția unei ambulanțe după ce i s-a făcut rău în celulă. Nu ar fi pentru prima oară când criminalul violator supranumit „monstrul de la Caracal” necesită ajutor medical de urgență.

Vezi galeria foto
13 poze

Condamnat la 30 de ani de detenție după ce a fost acuzat că le-a violat și ucis pe Alexandra Măceșanu, în vârstă de 15 ani, și Luiza Melencu, de 18 ani, după care le-a incinerat într-un butoi din tablă pe care îl avea curtea casei sale de la Caracal, Gheorghe Dincă a fost închis într-o cameră destinată persoanelor vârstnice.

Ce s-a întâmplat cu Gheorghe Dincă în închisoare

Încă de la început, deținutul a reclamat diferite probleme de sănătate și a fost diagnosticat cu diabet zaharat și depresie. Mai mult, Dincă a cerut inclusiv întreruperea pedepsei pe caz de boală, însă medicii legiști au stabilit că afecțiunile medicale de care suferă condamnatul pot fi tratate și în detenție.

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, luni dimineață, deținutul Gheorghe Dincă ar fi anunțat personalul care se ocupă cu paza condamnaților că se simte rău.

Sursele citate au precizat că bărbatul în vârstă de 72 de ani avea toată față foarte umflată. „Deținutul era umflat tot”, ne-au spus sursele.

Angajații închisorii i-au făcut lui Dincă masaj facial

Pe cale de consecință, polițiștii de penitenciare au anunțat imediat conducerea, care ar fi decis să cheme o ambulanță cu medic.

Până ca mașina Salvării să ajungă în curtea Penitenciarului Craiova, Dincă ar fi beneficiat de ajutor din partea cadrelor medicale ale închisorii, care i-ar făcut masaj facial.

Gheorghe Dincă, supranumit „Monstrul de la Caracal”

Sursele Gândul au afirmat că nu este pentru prima dată când Gheorghe Dincă reclamă astfel de simptome și are nevoie, urgent, de ajutor de specialitate.

Acesta ar suferi din cauza faptului că stă ore în șir în curent, deoarece colegii de celulă ar ține geamul deschis. Cu toate că ne aflăm în decembrie și afară este frig, oamenii nu ar suporta mirosul în condițiile în care este o cameră destinată exclusiv deținuților vârstnici, care nu are paturi suprapuse, dar care ar fi foarte aglomerată.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

Când funcția mare se lovește de legitimitatea mică. De ce se teme Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Voi milita pentru 2 tururi” / Cum stă Bucureștiul comparativ cu Varșovia, Sofia și Budapesta
07:41
Când funcția mare se lovește de legitimitatea mică. De ce se teme Ciprian Ciucu, primarul Capitalei: „Voi milita pentru 2 tururi” / Cum stă Bucureștiul comparativ cu Varșovia, Sofia și Budapesta
EXCLUSIV Este panică în Primăria Capitalei, după ce omul lui Ilie Bolojan a câștigat alegerile. Funcționarii se tem că Ciprian Ciucu va face concedieri și va tăia salarii. Primul semnal a fost dat deja de premier. Liderul de sindicat, reacție în exclusivitate pentru Gândul
06:00
Este panică în Primăria Capitalei, după ce omul lui Ilie Bolojan a câștigat alegerile. Funcționarii se tem că Ciprian Ciucu va face concedieri și va tăia salarii. Primul semnal a fost dat deja de premier. Liderul de sindicat, reacție în exclusivitate pentru Gândul
EXCLUSIV Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
15:23
Lista micro-candidaților care nu au reușit să obțină nici măcar 2% împreună. Cum a strâns fiecare 18.000 de semnături ca să candideze și cine a ieșit pe locul 6, chiar dacă a anunțat că se retrage din cursă
EXCLUSIV După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite
15:10
După ce că nu sunt în circulație, noile metrouri Alstom Metropolis mai sunt și vandalizate. Imagini exclusive din depoul Berceni, cu vagoane mâzgălite
Nicușor Dan pierde Capitala. Rezultat umilitor pentru Cătălin Drulă, candidatul preferat și promovat de șeful statului. A meritat batjocorirea Constituției, domnule Președinte, pentru locul 4?
06:00, 08 Dec 2025
Nicușor Dan pierde Capitala. Rezultat umilitor pentru Cătălin Drulă, candidatul preferat și promovat de șeful statului. A meritat batjocorirea Constituției, domnule Președinte, pentru locul 4?
EXCLUSIV Câți ani de pușcărie a primit fiul milionarului Cosmin Bălcăcean după ce a fost acuzat de tentativă de omor. Victoraș are de plată și o groază de bani
05:00, 08 Dec 2025
Câți ani de pușcărie a primit fiul milionarului Cosmin Bălcăcean după ce a fost acuzat de tentativă de omor. Victoraș are de plată și o groază de bani
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Digi24
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a confundat propriile avioanele F/A-18 Super Hornet cu rachete inamice
Cancan.ro
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om important, cu familie!'
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Scenariu absurd într-o comună din Dolj: Primăria, câștigată de candidatul PSD, care în urmă cu 6 luni a fost ales primar din partea PNL
Cancan.ro
SURPRIZĂ! Cine este soția lui Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei, și ce afaceri 'învârte'
Ce se întâmplă doctore
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Planeta Marte ar fi fost pe vremuri o oază tropicală

Cele mai noi