Primăria București împrumută 100 de milioane de lei ca să aibă bani de facturi pentru căldură

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune că Primăria Municipiului Bucureşti urmează să împrumute 100 de milioane de lei prin Trezorerie pentru a achita facturi restante la termoficare. Consiliul General al Municipiului București urmează să fie convocat miercuri sau joi pentru aprobarea proiectului.

Stelian Bujduveanu spune că şedinţa CGMB se va întruni după ce Ministerul Finanţelor va publica normele necesare. „Vorbim de un împrumut de 100 de milioane de lei pe care îl luăm din Trezorerie, în cel mai scurt timp, pentru a putea face plata direct către Termoenergetica, care la rândul ei plăteşte către Romgaz, Elcen şi alţi furnizori. După adoptarea acestui proiect, va fi rectificarea în aceeaşi şedinţă”, a explicat Bujduveanu.

Decizia vine în contextul în care Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat la începutul lunii noiembrie că primăriile și consiliile locale pot să ceară împrumuturi de la stat, prin Trezorerie, până la 31 decembrie 2025. Astfel, orașele își pot asigura finanțarea pentru serviciile de termoficare, pot plăti facturile restante și pot acoperi pierderile din furnizarea agentului termic.

„Aceste împrumuturi sunt bani pe care statul îi pune temporar la dispoziţia autorităţilor locale pentru a le sprijini să finalizeze proiecte europene din PNRR, să continue investiţiile locale şi, în acelaşi timp, să asigure finanţarea serviciilor de termoficare. Am introdus un plafon suplimentar de 250 milioane lei dedicat termoficării – pentru plata facturilor restante şi acoperirea pierderilor din furnizarea agentului termic. Astfel, oraşele vor putea asigura încălzirea populaţiei în sezonul rece 2025-2026”, a transmis Nazare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

An nou, aceleași promisiuni. Nazare: „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză”

Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”