Otilia-Tedora Alexiu, studenta microbiolog care a revoluționat domeniul cu un produs brevetat la OSIM. Cercetătoarea, premiată la nivel internațional, a creat un remediu care contribuie la sănătatea oamenilor

Ruxandra Radulescu
Otilia-Tedora Alexiu este o tânără cercetătoare multipremiată, studentă la masterat în al doilea an la programul de Biotehnologii Farmaceutice, care, la doar 23 de ani, a creat un produs inovator pentru ameliorarea afecțiunilor gastrice, brevetat de OSIM.

Otilia-Teodora Alexiu este una dintre cele mai tinere cercetătoare din România și printre puținii din generația ei care au reușit să atingă excelența într-un domeniu pe cât de fascinant, pe atât de complex, și anume biotehnologia.

„Biotehnologia utilizează tot ce înseamnă organisme vii, partea genetică de la orice microganism, începând de la plantă, la animal, bacterii. Noi ne jucăm, ca să zic așa, cu toate genele posibile pentru a descoperi lucruri noi în interesul umanității, spre exemplu vaccinuri sau medicamente”, a spus cercetătoarea.

„Timp de doi ani au durat cercetările”

Tânăra este încă studentă a Facultății de Biotehnologii a Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, dar lucrează și ca microbiolog.

Din pasiunea și munca ei a rezultat un produs inovator, pe baza fermentației de Kombucha, care se numește Sonata. Potrivit Otiliei, Kombucha este un remediu excelent care ajută la ameliorarea tulburărilor gastrice, crampe, constipație, gastrită.

„Timp de doi ani au durat cercetările pentru a aduce această băutură pe bază de Kombucha în forma finală. Apoi a urmat pasul următor, brevetarea. Produsul se numește Sonata, e marcă întregistrată la OSIM. Aici m-a ajutat foarte mult și profesorul meu Vamanu Emanuel, care mi-a fost și îndrumător și mi-a dat dat un avânt în zona de cercetare, el fiind cercetător la bază”, a mai relatat Otilia-Teodora Alexiu.

„Am adaptat această băutură pentru mine și apoi am vrut să o aduc și oamenilor care au nevoie”

Deși metoda fermentației de Kombucha este cunoscută de câteva mii de ani, cercetătoarea Otilia-Teodora Alexiu a găsit o metodă inovatoare de preparare a acestei băuturi, astfel încât să păstreze proprietățile autentice, dar fără gustul de oțet al rețetelor tradiționale, care o face dificil de consumat.

Această băutură este recomandată și celor care suferă de intoleranță la lactoză și care, prin consumul acestui produs, se pot bucura de proprietățile bacteriilor benefice.

„Mama când a văzut că am problemele astea de anxietate, durere, gastrită, constipație mi-a zis să iau Kombucha că poate am un dezechilibru la nivel microbiotic. A încercat să-mi dea, însă are un gust foarte rău, toți consumatori simt asta. Are un gust oțețit.

Eu studiez un consorțiu microbian de Kombucha din partea asiatică. Inovația mea constă în faptul că am luat acest consorțiu de Kombucha și l-am preparat, astfel încât să-și păstreze proprietățile autentice, dar fără gustul acela de oțet.

Și am zis să aduc și consumatorului această băutură care este minunată, cu multe proprietăți. E bună mai ales pentru persoanele cu intoleranță la lactoză. Am adaptat această băutură pentru mine și apoi am vrut să o aduc și oamenilor care au nevoie”, a mai povestit Otilia.

„Ideea mi-a venit în urma problemelor mele digestive”

„Ideea mi-a venit în urma problemelor mele digestive, am avut gastrită în perioada
sesiunilor. Toată lumea ar trebui să știe că microbiomul noastru este al doilea creier, sunt studii care demonstrează acest fapt. De asemenea, tot studiile au scos la iveală că, inclusiv bolile neurodegenerative, spre exemplu Parkinson, Alzheimer au o legătură foarte strânsă cu microbiomul nostru”, a povestit Otilia.

„Părinții m-au încurajat mai degrabă spre acest domeniu, decât spre medicină”

Otilia-Teodora Alexiu a moștenit pasiunea de a descoperi remedii care să contribuie la bunăstarea oamenilor de la părinții ei, care sunt medici.

„Provin dintr-familie de medici și voiam să urmez și eu medicina, însă medicina militară. Ulterior am luat o decizie mult mai bună decât facultatea de medicină și anume biotehnologia. Părinții m-au încurajat mai degrabă spre acest domeniu, decât spre medicină.

Eu mi-am dorit foarte mult să lucrez în de cercetare, iar medicina nu mi-ar fi putut oferi atât de multe oportunități precum poate face biotehnologia. Am avut întotdeauna o curiozitate  aparte pentru biologie, genetică, așa că biotehnologia a devenit o pasiune de-a mea. În prezent lucrez ca microbiolog”, a mărturisit cercetătoarea.

Otilia-Teodora Alexiu, cercetoarea premiată la nivel național și internațional

De-a lungul anilor, Teodora-Otilia a participat la numeroase saloane de inventică și simpozioane științifice, unde a fost distinsă cu premii de prestigiu: Medalia de Aur a Salonului EuroInvent, Medalia de Aur a Universității Politehnica din București, Trofeul Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare din Republica Moldova.

La Salonul Internațional de Invenții și Inovații „Traian Vuia” i-au fost acordate Medalia de Aur și Premiul Special Romvac, iar în cadrul evenimentului InventCor a fost recompensată cu Medalia de Aur și Trofeul Institutului ICECHIM București.

La BiotechFest a obținut Premiul I, iar în competiția Ecotrophelia Europe, una dintre cele mai prestigioase din industria alimentară la nivel european, s-a clasat pe locul al doilea în etapa națională.

