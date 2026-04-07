Prima pagină » EXCLUSIV » Un fost șofer la Pompieri a ajuns să conducă, fără diplomă, Casa de Pensii a MAI. „Sandu Pompieru", reclamat de angajați și dat pe mâna Justiției

Un fost șofer la Pompieri a ajuns să conducă, fără diplomă, Casa de Pensii a MAI. „Sandu Pompieru”, reclamat de angajați și dat pe mâna Justiției

Un fost șofer la Pompieri a ajuns să conducă, fără diplomă, Casa de Pensii a MAI. „Sandu Pompieru”, reclamat de angajați și dat pe mâna Justiției

O femeie care a lucrat ca ofițer de informații în cadrul Direcției Generale de Protecție Internă a dat în judecată Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Administrația Prezidențială pentru anularea ordinului de numire în funcție a șefului Casei de Pensii a MAI și anularea ordinului prin care a fost avansat la gradul de chestor. Procesul a fost intentat după ce s-a aflat că ofițerul este un fost pompier care a terminat Facultatea de îmbunătățiri funciare.

Cunoscut printre colegi și sub numele de „Sandu Pompieru”, Aurel Sandu, actualul șef al Casei de Pensii a MAI a fost angajat în sistem în 2004, la Pompieri. Conform fișei sale profesionale, timp de zece ani, Sandu a lucrat ca maistru principal și șofer de autospecială la Brigada de Pompieri „Dealul Spirii”, din București.

Traiectoria profesională a lui „Sandu Pompieru”

În 2004, plutonierul a terminat Facultatea de îmbunătățiri funciare și inginerie a mediului, pe care ar fi urmat-o doar ca să poată intra în corpul ofițerilor.

Mai mult, în 2008 ofițerul a făcut și un master în Managementul sistemelor economice, turistice și administrative, iar traiectoria lui profesională ca ofițer specializat în gestionarea situațiilor de urgență și-a continuat drumul ascendent.

Astfel, în 2018, colonelul Aurel Sandu a devenit șeful Direcției I la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), post pe care absolventul de îmbunătățiri funciare și inginerie a mediului l-a ocupat până la începutul lui ianuarie 2025, când a devenit director la Casa de Pensii Sectorială a MAI.

Dosarul a ajuns pe rolul Curții de Apel București

La începutul acestui an, pe rolul Curții de Apel București a intrat un proces în care Mariela Olărescu, fostă lucrătoare în cadrul DGPI, a atacat atât numirea lui Sandu în noua lui funcție, cât și avansarea lui la gradul de chestor.

Reclamanta ar fi invocat faptul că, potrivit fișei postului, directorul instituției respective trebuie să aibă studiile principale compatibile cu funcția ocupată.

Trebuie spus, însă, că femeia este soția lui Adrian Nicolae Olărescu, cel care a ocupat postul de director al Casei de Pensii înainte ca funcția să-i revină lui Aurel Sandu.

