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Blocaj major la transportul cerealelor către Portul Constanța. Fermierii reclamă întârzieri de până la 10 zile și costuri ridicate

Blocaj major la transportul cerealelor către Portul Constanța. Fermierii reclamă întârzieri de până la 10 zile și costuri ridicate
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Transportul cerealelor românești către Portul Constanța se confruntă cu întârzieri semnificative, care pot ajunge la 10 zile și afectează valorificarea recoltei din acest an. Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) solicită intervenția urgentă a autorităților, avertizând că problemele de pe infrastructura feroviară generează pierderi pentru fermieri și costuri suplimentare de transport, informează Agro TV.

Într-o adresă transmisă Ministerului Transporturilor pe 12 octombrie, organizația atrage atenția că transporturile de mărfuri din Ucraina și alte fluxuri transfrontaliere utilizează aproximativ 60% din capacitatea feroviară relevantă, în timp ce pentru producția românească ar rămâne disponibilă doar 40%.

Un transport de cereale poate dura până la 10 zile 

Potrivit AAC, o cursă feroviară din Moldova către Portul Constanța, care ar trebui să dureze în mod normal între 48 și 72 de ore, se prelungește considerabil din cauza blocajelor. Organizația indică situația unei garnituri formate din 40 de vagoane, cu aproximativ 2.000 de tone de cereale, care a avut nevoie de 10 zile pentru a ajunge la descărcare.

Întârzierile apar într-un moment important pentru agricultură: depozitele sunt încă ocupate cu grâu, orz și rapiță, iar recoltarea porumbului a început. Lipsa spațiilor de depozitare și dificultățile de expediere îngreunează astfel gestionarea noii producții.

Transportul poate ajunge la 40 de euro pe tonă 

Costurile logistice reprezintă o altă problemă pentru producători. AAC arată că transportul pe ruta Galați–Constanța poate ajunge la 40 de euro pe tonă. La un preț de 200 de euro pe tonă pentru grâul livrat în port, cheltuiala de transport ar echivala cu 20% din valoarea mărfii.

Aceste costuri, alături de întârzierile la livrare, pot reduce veniturile obținute de fermieri și pot afecta competitivitatea cerealelor românești pe piețele externe.

Fermierii cer măsuri urgente 

Alianța pentru Agricultură și Cooperare solicită asigurarea accesului producției agricole românești la infrastructura feroviară și portuară și propune convocarea, în cel mult trei zile, a unei întâlniri între instituțiile responsabile. Scopul este stabilirea unui calendar concret de măsuri pentru fluidizarea transporturilor și facilitarea valorificării recoltelor.

Problemele de transport se suprapun peste dificultățile deja semnalate în Portul Constanța. Separat de blocajele feroviare, operatorii portuari au reclamat și întreruperea traficului fluvial pe Dunăre, în zona kilometrului 280, după un incident produs pe 6 octombrie. Cele două situații afectează rute logistice distincte, dar ambele pot întârzia livrările de mărfuri către port.

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