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Actrița Eva Marie Saint a murit la 102 ani. A câștigat premiul Oscar pentru rolul din „On the Waterfront”, primul ei film

Actrița Eva Marie Saint a murit la 102 ani. A câștigat premiul Oscar pentru rolul din „On the Waterfront”, primul ei film
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Actrița Eva Marie Saint a murit la 102 ani. Ea a câștigat premiul Oscar pentru rolul din „On the Waterfront”, care a fost chiar primul ei film, scrie THR. De asemenea, aceasta a jucat alături de Cary Grant în „North by Northwest”.

Eva Marie Saint, actrița care a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar pentru rolul din „On the Waterfront”, acesta fiind chiar primul ei film, a murit, marți, la vârsta de 102 ani.

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Ulterior, i-a uluit pe critici cu rolul agentului dublu din „North by Northwest”.

Saint a murit din cauze naturale în casa sa din Los Angeles, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei.

Între cele două mari realizări cinematografice ale sale, Eva Marie Saint a jucat în „A Hatful of Rain”, în rolul unei femei însărcinate cu un veteran de război, devenit dependent de narcotice (Don Murray) și în „Raintree Country”, alături de Montgomery Clift. Ambele filme au fost lansate în 1957.

Eva Marie Saint are un palmares uriaș

Palmaresul actriței Eva Marie Saint mai cuprinde filme precum „That Cetain Feeling” (1956), cu Bob Hope, „Exodus” (1960), cu Paul Newman, „The Russians Are Coming, the Russians Are Coming” (1966), cu Carl Reiner, „36 Hours” (1964) și „Grand Prix” (1966) – ambele cu James Garner – „The Sandpiper” (1965), cu Richard Burton și colega ei din „Raintree”, celebra Elizabeth Taylor și „The Stalking Moon” (1968), Gregory Peck.

De asemenea, Eva Marie Saint a jucat rolul mamei personajului interpretat de Cybill Shepherd în serialul ABC de succes „Moonlighting” din anii 1980.

Cum a obținut Eva Marie Saint rolul memorabil din „On the Waterfront”

În 1953, Saint a fost distribuită într-o producție live a piesei „The Trip to Bountiful” a lui Horton Footes, pentru Philco-Goodyear Television Playhouse NBC și producătorul executiv Fred Coe a adus drama pe Broadway. Saint a interpretat rolul Thelmei, alături de Lillian Gish (în rolul lui Carrie Watts), în ambele producții, atrăgând astfel atenția producătorului Sam Spiegel și a regizorului Elia Kazan, care se ocupau la acea vreme de distribuția filmului „On the Waterfront”, după un scenariu de Budd Schulberg.

Saint a fost rugată să improvizeze o scenă cu Marlon Brando, care obținuse deja rolul boxerului rebel Terry Malloy.

Chimia dintre cei doi a fost imediată, dar Saint nu a știut că a primit rolul lui Edie Doyle până când un asistent de regizor nu a chemat-o la probele de costum.

Pentru rolul fetei virgine catolice, care îl convinge pe Terry să ia atitudine și să devină ceva în viață, Saint a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar, în 1955.

Oscarul ei a fost unul din cele 8 obținute de „On the Waterfront” în acea noapte magică, inclusiv pentru Cel mai bun film.

Sursa foto: Profimedia

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