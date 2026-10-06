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Actrița Rodica Ana Luca din „B.D. intră în acțiune” a murit singură, într-o comună din Sibiu, la 84 de ani. Vecinii s-au ocupat de înmormântare

Actrița Rodica Ana Luca din „B.D. intră în acțiune” a murit singură, într-o comună din Sibiu, la 84 de ani. Vecinii s-au ocupat de înmormântare
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Actrița Rodica Ana Luca, cunoscută din seria de filme de comedie „Brigada Diverse intră în acțiune”, a murit în comuna Mihăileni din județul Sibiu, săptămâna trecută, informează g4media.ro. Pentru că trăia singură și nu avea pe nimeni alături, întreaga comunitate s-a unit și s-a ocupat de înmormântarea acesteia.

Primarul comunei, Cristian Bratu, spune că actrița din „B.D.” și-a petrecut ultima perioadă a vieții în satul Metiș din Comuna Mihăileni.

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„A fost una dintre actrițele din Brigada Diverse și, în cele din urmă, bătrânețea a împins-o în unul din satele de la noi din comună. A trăit din bunătatea comunității și a primăriei.

Locuia la noi în comună de peste 25 de ani. Stătea într-o casă atribuită de primărie. Avea 84 de ani, nu a avut pe nimeni lângă ea, așa că am decis să ne ocupăm noi de toate”, a transmis primarul.

Comunitatea din Mihăileni s-a mobilizat exemplar pentru înmormântarea ei.

„Brigada Diverse intră în acțiune” (cunoscut și ca „B.D. intră în acțiune”) este o comedie polițistă românească din 1970, primul film din seria „Brigada Diverse”, regizată de Mircea Drăgan.

Sursa foto: Captură YTB

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