Tom Cruise a primit mult râvnitul Oscar. Premiul i-a fost înmânat în ovațiile elitelor de la Hollywood și vine după o carieră de peste patru decenii

17 nov. 2025, 11:52, Știri externe
Suresă foto: Variety

După o carieră care se întinde pe mai mult de patru decenii, Tom Cruise a fost recompensat, în sfârșit, cu un Oscar. Legendarul actor a acceptat, seara trecută, un Oscar onorific, pentru întreaga sa activitate, în cadrul celei de-a 16-a ediții a galei Governors Awards, organizate de Academia de Arte și Științe Cinematografice.

„Filmele nu sunt ceea ce fac, ci ceea ce sunt”

Premiul i-a fost înmânat de cineastul mexican Alejandro G. Iñárritu. Acesta va regiza viitorul film al actorului, încă fără titlu, dar care va fi lansat în cinematografe în octombrie 2026.

Sursa: X/ Deadline

La acceptarea premiului, Tom Cruise a ținut un discurs emoționant în care a vorbit despre puterea unificatoare a filmelor.

Sursa: X/ Variety

„Cinema-ul mă poartă în jurul lumii. Mă ajută să apreciez și să respect diferențele. Îmi arată, de asemenea, umanitatea noastră comună, cât de asemănători suntem în atâtea feluri. Și indiferent de unde venim, în acel teatru, râdem împreună, simțim împreună, sperăm împreună, iar asta este puterea acestei forme de artă. Și de aceea contează, de aceea contează pentru mine. Așadar, a face filme nu este ceea ce fac, ci cine sunt.”, a transmis, emoționat, Tom Cruise.

Actorul a povestit publicului despre cum descoperit filmul și cum a ajuns să-l iubească încă din copilărie.

„Dragostea mea pentru cinema a început la o vârstă foarte fragedă. Eram doar un copil mic într-o sală de cinema întunecată și îmi amintesc că acea rază de lumină pur și simplu traversa camera și că priveam în sus și părea că a explodat pe ecran. Deodată, lumea era mult mai mare decât cea pe care o cunoșteam. Și culturi, vieți și peisaje întregi s-au desfășurat în fața mea și asta a declanșat ceva. A declanșat o sete de aventură, o sete de cunoaștere, o sete de a înțelege umanitatea, de a crea personaje, de a spune o poveste, de a vedea lumea. Mi-a deschis ochii. Mi-a deschis imaginația către posibilitatea ca viața să se poată extinde mult dincolo de limitele pe care le percepeam atunci în propria mea viață. Și acea rază de lumină mi-a deschis dorința de a deschide lumea și de atunci o urmăresc.”, a mai spus legendarul actor în discursul său.

Actorul a fost nominalizat de patru ori la Oscar, dar nu a câștigat niciodată

Tom Cruise a fost nominalizat la patru premii Oscar în trecut:
– cel mai bun actor pentru „Născut pe 4 iulie” și „Jerry Maguire”
– cel mai bun actor în rol secundar pentru „Magnolia”
– cel mai bun film pentru rolul său de producător din „Top Gun: Maverick”.

Tom Cruise a fost unul dintre cei patru actori recompensați la ceremonia din acest an, care a avut loc în sala Ray Dolby de la Ovation Hollywood.

Anterior, în cadrul ceremoniei, Cynthia Erivo i-a înmânat coregrafei Debbie Allen un premiu Oscar onorific. Scenograful Wynn Thomas a primit, de asemenea, o statuie care să-i celebreze întreaga carieră. Premiul Umanitar Jean Hersholt i-a fost înmânat lui Dolly Parton, care nu a putut participa personal la spectacol din cauza unor probleme de sănătate, așa că a trimis un discurs preînregistrat.

Sursă: Instagram/ The Academy

Tom Cruise și Debbie Allen au sărbătorit înainte de a primi premiile onorifice cu un dans. Sâmbătă, 15 noiembrie, actorul  în vârstă de 63 de ani și actrița și coregrafa, în vârstă de 75 de ani, și-au etalat mișcările de dans împreună la un eveniment găzduit de Academia de Dans Debbie Allen din Los Angeles.

Covorul roșu al Premiilor Guvernatorilor a atras zeci de actori dornici să se alăture cursei sezonului de premiere din acest an, inclusiv Jennifer Lawrence, Michael B. Jordan, Sydney Sweeney, Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson, Emma Stone și mulți alții.

Mediafax
