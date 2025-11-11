Prima pagină » Economic » An nou, aceleași promisiuni. Nazare: „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză”

An nou, aceleași promisiuni. Nazare: „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză”

11 nov. 2025, 15:51, Economic
An nou, aceleași promisiuni. Nazare: „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că ipoteza creșterii TVA nu este luată în calcul pentru bugetul de anul viitor, deși recunoaște că procesul de construcție a bugetului nu va fi unul simplu. Acum câteva zile, premierul Ilie Bolojan transmitea că nu vor mai exista majorări de TVA sau taxe în 2026 dacă bugetul României va fi realizat „serios”. 

Ministrul Finanțelor a transmis un mesaj clar în cadrul Summitului de Fiscalitate şi Tehnologie, acela că nu este luată în calcul o creștere a TVA-ului pentru bugetul din 2026. Acesta a subliniat și că de săptămâna viitoare, vor începe discuțiile în coaliție pe marginea bugetului, care va trebui să reflecte o viziune mai realistă și transparentă decât în anii precedenți. Mesajul transmis de Nazare pare tras la indigo cu cel transmis acum patru zile de premierul Bolojan care spunea că „condiţia de bază este să construim un buget serios care să se bazeze nu pe proiecţii care n-au niciun fundament, ci pe realitate”. 

„Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză. Ştiu că au fost foarte multe speculaţii, opinii, legate de creşterea TVA. Nu va fi un buget uşor de construit. Sunt perfect conştient că este bugetul care va trebui să se axeze în special pe absorbţia cât mai bună a PNRR-ului. 2026 va fi anul de absorbţie a PNRR-ului. Iar discuţiile legate de spaţiul fiscal, de ce măsuri noi vom lua, dacă vom lua astfel de măsuri, le vom avea în coaliţie. Dar nu avem în acest moment în plan o creștere a TVA”, a spus Alexandru Nazare.

Ministrul Nazare a vorbit și despre pachetele de măsuri adoptate până în prezent și susține că acestea au fost gândite cu un orizont de aplicare care se va resimți abia de anul viitor. „Ele au fost targetate pentru 2026 în așa fel încât să protejăm bugetele de investiții pentru 2025. De aceea rectificarea bugetară a fost negociată la o țintă de deficit de 8,4% tocmai pentru a putea acoperi acele bugete de investiții, mai ales pe zona de PNRR care erau epuizate”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alt an, aceleași PROMISIUNI. Bolojan: „TVA-ul sau alte taxe nu vor crește anul viitor. Condiția e să construim un buget serios”

Nazare recunoaște că schimbă conducerea ANAF în funcție de informațiile de la serviciile secrete

Citește și

INTERVIU „FoodService & Hospitality Expo”, un business care crește frumos, de la an la an: Silvia Ion, organizator: „În 2026 avem nevoie de mai mult spațiu”
07:00
„FoodService & Hospitality Expo”, un business care crește frumos, de la an la an: Silvia Ion, organizator: „În 2026 avem nevoie de mai mult spațiu”
ECONOMIE În atenția premierului Ilie Bolojan: 10 milioane de câini și pisici umblă netaxați prin România. Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns la 1 miliard de euro
16:28
În atenția premierului Ilie Bolojan: 10 milioane de câini și pisici umblă netaxați prin România. Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns la 1 miliard de euro
ECONOMIE Bogații devin și mai bogați: Banca Transilvania, profit de 3,3 miliarde lei în primele 9 luni din an
14:39, 10 Nov 2025
Bogații devin și mai bogați: Banca Transilvania, profit de 3,3 miliarde lei în primele 9 luni din an
ECONOMIE Platforma unei mari companii, emblemă în perioada lui Nicolae Ceaușescu, a fost vândută pentru 4,5 milioane de euro
14:23, 10 Nov 2025
Platforma unei mari companii, emblemă în perioada lui Nicolae Ceaușescu, a fost vândută pentru 4,5 milioane de euro
ECONOMIE Consilierul economic al lui Nicușor Dan spune că deficitul bugetar pentru 2025 nu este realist: „Statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie”
12:54, 10 Nov 2025
Consilierul economic al lui Nicușor Dan spune că deficitul bugetar pentru 2025 nu este realist: „Statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie”
IMOBILIARE De ce pot ungurii și polonezii să-și cumpere case, iar tinerii români nu. Lecția pe care nu vrem s-o învățăm din Europa Centrală
18:28, 09 Nov 2025
De ce pot ungurii și polonezii să-și cumpere case, iar tinerii români nu. Lecția pe care nu vrem s-o învățăm din Europa Centrală
Mediafax
Horoscop 11 noiembrie 2025. Zodiile care găsesc soluții la probleme vechi
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Emily Burghelea, implicată într-un accident în Hong Kong! Vedeta se afla cu familia ei + imagini de la fața locului
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Țara din Europa care trimite scrisori tinerilor de 17 ani, invitându-i să facă serviciul militar voluntar în 2026
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Dansul în Egiptul Antic nu era doar artă, ci legătura cu zeii și cu viața de apoi
EXTERNE „Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
16:37
„Diddy” profită de timpul petrecut la închisoare pentru a se „vindeca”: Lucrează ca asistent al preotului din penitenciar și merge la reabilitare
VIDEO Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
16:32
Daniel Băluță, despre oprirea lucrărilor la Planșeului Unirii: „Este un fals”
SPORT Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
16:29
Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor
VIDEO EXCLUSIV Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
16:26
Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, DEMASCĂ presupusa „invitație” la Casa Albă către Nicușor: „O aberație. N-a fost o invitație formală”
EXTERNE The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
16:17
The Telegraph dezvăluie șocul de pe frontul din Ucraina: Izbucnește cangrena gazoasă, care distruge mușchii și ucide instantaneu
EXTERNE Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026
16:01
Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026