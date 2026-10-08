Prima pagină » Economic » Brașovul își face temele pentru următoarea rundă de fonduri europene, după PNRR. Miza: Bugetul multianual al UE 2028–2034

Brașovul își face temele pentru următoarea rundă de fonduri europene, după PNRR. Miza: Bugetul multianual al UE 2028–2034

Gilda Popa
Brașovul își face temele pentru următoarea rundă de fonduri europene, după PNRR. Miza: Bugetul multianual al UE 2028–2034
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Brașovul intră în cursa pentru următorul val de fonduri europene cu sute de proiecte finanțate sau aflate în pregătire, după experiența PNRR care a arătat care sunt provocările de la un proiect bine structurat pe hârtie la implementarea de facto. Pentru 2028–2034, administrația locală și cea județeană încearcă să pregătească din timp portofoliul de investiții, în timp ce Regiunea Centru își construiește strategia pe baza căreia vor fi negociate viitoarele programe europene.

Miza nu este însă doar câți bani europeni va putea atrage județul, ci ce proiecte va avea suficient de mature pentru a putea concura pentru acești bani.

Brașovul vizează fondul european pentru coeziune, estimat la 865 miliarde euro

În mai, la sediul Consiliului Județean Brașov, peste 50 de reprezentanți ai administrației, mediului de afaceri, universităților și societății civile din Regiunea Centru s-au reunit pentru a porni oficial elaborarea Planului de Dezvoltare Regională 2028–2034. Documentul va sta la baza priorităților regionale și a viitoarelor negocieri pentru fondurile europene.

”Propunerea Comisiei Europene privind negocierea fondurilor alocate statelor membre, stabilirea priorităților și implicarea actorilor naționali și regionali, a fost susținută în iulie 2025, fiind prezentat un buget de aproape 2000 de miliarde de euro la nivel european, pentru finanțarea priorităților politice europene.

Din acest buget, pilonul în care ne încadrăm și noi cu dezvoltarea regională, respectiv Fondul european pentru coeziune economică, socială și teritorială, agricultură și zone rurale, pescuit și afaceri maritime, prosperitate și securitate pentru perioada 2028-2034 este estimat la 865 miliarde euro”, a declarat în acel context Simion Crețu, director general ADR Centru.

 Primarul Brașovului, George Scripcaru, despre „lecția PNRR”: : Nu ajunge doar să scrii un titlu frumos

În aceeași perioadă în care directorul ADR Centru, Simion Crețu, spunea că județul are circa 200 de proiecte contractate și alte 45 în curs de contractare, cu o valoare de peste 350 de milioane de euro, Primăria Brașov prezenta o analiză potrivit căreia, în perioada 2020–2024, proiecte de peste 1,05 miliarde de lei ar fi pierdut finanțarea europeană: aproximativ 500 de milioane de lei din PNRR, 350 de milioane din Programul Regiunea Centru și 200 de milioane din fostul POR.

La acel moment, edilul Brașovului, George Scripcaru , a precizat că „lecția” acestei evaluări este că nu este suficient să existe bani europeni și proiecte care arată bine pe hârtie. Contează cât de pregătite sunt proiectele atunci când apare finanțarea.
spune că tocmai aceasta este una dintre concluziile pe care municipalitatea le-a tras din perioada precedentă.

„Am făcut o analiză la zi pe toate programele de finanțare, fie că vorbim de POR, fie că vorbim de PNRR sau Programul Regiunea Centru, dar am început pregătirile și pentru următorul exercițiu financiar, 2028–2034”, declara primarul în mai.

Experiența actualului ciclu a arătat și unde pot apărea blocajele. În aceeași declarație, primarul atrăgea atenția că existența unui proiect pe hârtie nu este suficientă pentru accesarea finanțării: „Nu ajunge doar să scrii un titlu frumos pentru un proiect (…) după aceea să nu faci pașii necesari”, a precizat el.

Prioritățile de finanțare ale Brașovului

Pregătirea viitorului portofoliu de proiecte vine după o perioadă în care județul a atras un volum important de finanțări europene. La nivelul Programului Regiunea Centru 2021–2027, până în septembrie 2026 fuseseră lansate 38 din cele 41 de apeluri prevăzute, cu o alocare de aproximativ 1,36 miliarde de euro. La nivel regional erau contractate 948 de proiecte, în valoare totală de 2,11 miliarde de euro.

La nivelul județului, procesul a intrat în toamnă într-o etapă mai concretă. În septembrie a avut loc prima reuniune a grupului județean de lucru pentru Brașov, în cadrul căreia au fost discutate prioritățile de finanțare și propunerile de proiecte care urmează să fie incluse în procesul regional de planificare. Reprezentanții administrației locale au pus pe listă tranziția verde, cercetarea și inovarea, sprijinirea IMM-urilor și digitalizarea, infrastructura socială și medicală, educația și integrarea tinerilor pe piața muncii, precum și reducerea decalajelor dintre comunități. Au fost indicate, de asemenea, transportul și mobilitatea, turismul și cultura și dezvoltarea ecosistemului de inovare drept zone importante pentru viitoarea dezvoltare a județului.

Iar județul nu intră în noua rundă de finanțare europeană de programare de la zero. Prin actualul Program Regional Centru au fost finanțate deja mai multe proiecte de infrastructură rutieră, sănătate și digitalizare.

În plus, PNRR a adus o dinamică diferită față de programele regionale tradiționale: proiecte cu termene foarte strânse, jaloane și ținte precise și o presiune mult mai mare asupra capacității administrative de implementare.

Ce perspective aduce noua rundă de bani europeni pentru mediul de afaceri din Brașov

Pentru Camera de Comerț și Industrie Brașov, problema nu este doar atragerea banilor europeni, ci și capacitatea economiei locale de a genera investiții și companii care să crească. Președintele CCI Brașov, Silviu Costea, vorbea în aprilie despre nevoia de a susține simultan companiile mari și IMM-urile și de a crește vizibilitatea firmelor locale pe piețele externe.

„Voi continua să atrag și să sprijin marile companii care aduc capital, dar și IMM-urile care aduc viață orașului”, declara Costea la acel moment.

De altfel, arhitectura bugetului multianual al UE 2028-2034 prevede componenta de cercetare, inovare și competențe ca fiind una dintre direcțiile incluse deja în pregătirea regională. Universitatea Transilvania din Brașov este unul dintre actorii locali care pot lega această componentă de economia reală, prin infrastructura de cercetare și relația cu industria. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a vorbit în acest an despre atragerea de finanțări externe pentru cercetare și despre colaborarea universității cu mediul economic. Brașovul are mai puțin de doi ani în care să schițeze acest ecosistem format din administrația publică, mediul de afaceri și mediul universitar pentru proiecte concrete, documentate și pregătite pentru finanțare. Procesul regional este deja în desfășurare, iar ADR Centru estimează finalizarea documentelor strategice în 2027. Până atunci, județul trebuie să își definească proiectele pe care vrea să le ducă în următorul exercițiu financiar.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE UE dă undă verde taxării „superprofiturilor” din energie. Dezbaterea ajunge la masa ECOFIN
17:42
UE dă undă verde taxării „superprofiturilor” din energie. Dezbaterea ajunge la masa ECOFIN
ECONOMIE Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
16:04
Vești proaste de la BNR: Dobânzile nu scad, iar prețurile vor crește în continuare. Raport oficial
ECONOMIE Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Politicienii vorbesc despre orice, mai puțin despre economie. Timp în care economia, săraca Cenușăreasă a discursului public, scade accelerat
10:24
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: Politicienii vorbesc despre orice, mai puțin despre economie. Timp în care economia, săraca Cenușăreasă a discursului public, scade accelerat
TEHNOLOGIE Ce este AGILE, programul UE de 115 milioane de euro care dă startul cursei pentru inovația militară. Ce pune România pe masă în AI, drone, robotică și cyber
19:49
Ce este AGILE, programul UE de 115 milioane de euro care dă startul cursei pentru inovația militară. Ce pune România pe masă în AI, drone, robotică și cyber
ECONOMIE Alexandru Nazare, întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN: „Trebuie să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”
19:22
Alexandru Nazare, întâlnire de pregătire a următoarei reuniuni ECOFIN: „Trebuie să avem o voce mai puternică la masa deciziilor europene”
FLASH NEWS Frații Dedeman dau statul în judecată pentru despăgubirea unui teren expropriat pentru viitoarea centură a Iașiului. Diferența uriașă dintre suma oferită de stat și cea cerută de companie
16:15, 07 Oct 2026
Frații Dedeman dau statul în judecată pentru despăgubirea unui teren expropriat pentru viitoarea centură a Iașiului. Diferența uriașă dintre suma oferită de stat și cea cerută de companie
Mediafax
Teroare în Europa! Rețea de traficanți de droguri, implicată în crime, răpiri și atacuri cu grenade. Aproape 50 de arestări
Digi24
George Simion: Se pregătește un mare, mare blat. Vor să fărămițeze AUR. După Călin Georgescu, urmez eu
Cancan.ro
CONFESIUNEA făcută de Valeriu Gheorghiță, după moartea colonelului (rtg.) Oana Ciobanu: 'Am cunoscut-o înainte de pandemie'
Prosport.ro
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
Adevarul
Apartamentul de 95.000 de euro într-un „bloc comunist” din Capitală i-a uimit pe străini. „Poate ar trebui să mă mut în România”
Mediafax
Premiul Nobel pentru Literatură 2026 ajunge în Canada. Cine este scriitoarea care a dat peste cap pronosticurile
Click
Victor Socaciu a murit cu zile? Primele declarații ale văduvei Brândușa Socaciu: „Lupta pentru adevăr abia acum începe!”
Digi24
Putin e Dobby. O rusoaică a făcut un scandal monstru pentru că celebrul personaj expus într-o vitrină semăna prea mult cu dictatorul
Cancan.ro
Amendă între 10.000 și 20.000 lei pentru toți românii care locuiesc la curte și fac acest lucru în fața porții de intrare
Ce se întâmplă doctore
Gabriella de la „Insula Iubirii”, înainte de operațiile estetice. Cum s-a schimbat ispita în ultimii ani? Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
A venit la RAR să-și recupereze talonul, dar inspectorii au descoperit ceva mult mai grav
Descopera.ro
Moștenim traumele strămoșilor? Unde se termină știința și începe pseudoștiința
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Un compus produs de bacteriile intestinale ar putea accelera modificările asociate bolii Alzheimer
Mediafax Italia
Părinții DIVORȚAȚI pot primi 500 de euro pentru chirie! Până când SE DEPUN CERERILE
Mediafax Spania
Te poți angaja și tu aici! Cazare gratis, mese incluse și 4 ORE DE MUNCĂ
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 9 octombrie, de la ora 15.00
19:01
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 9 octombrie, de la ora 15.00
INEDIT Un spital din Portugalia le permite animalelor de companie să-și viziteze stăpânii internați. Efectele neașteptate asupra pacienților
18:56
Un spital din Portugalia le permite animalelor de companie să-și viziteze stăpânii internați. Efectele neașteptate asupra pacienților
EXCLUSIV Simion denunță un blat între PNL și PSD. Doru Bușcu: Se fac eforturi mari ca guvernul Niculescu să treacă/Sirena de avarie a țiuit
18:51
Simion denunță un blat între PNL și PSD. Doru Bușcu: Se fac eforturi mari ca guvernul Niculescu să treacă/Sirena de avarie a țiuit
FLASH NEWS Ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare participă la reuniunea ECOFIN de la Luxemburg. Miza României în cadrul evenimentului
18:39
Ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare participă la reuniunea ECOFIN de la Luxemburg. Miza României în cadrul evenimentului
ANALIZĂ Răzvan Dumitrescu susține că Guvernul Luca Niculescu va trece de Parlament. Care sunt argumentele
18:33
Răzvan Dumitrescu susține că Guvernul Luca Niculescu va trece de Parlament. Care sunt argumentele
CONTROVERSĂ Azerbaidjanul neagă acuzațiile de implicare în scandalul de spionaj din Germania. „Intenția este de a afecta relațiile dintre Azerbaidjan și Germania”
18:09
Azerbaidjanul neagă acuzațiile de implicare în scandalul de spionaj din Germania. „Intenția este de a afecta relațiile dintre Azerbaidjan și Germania”

Cele mai noi

Trimite acest link pe