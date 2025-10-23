Prima pagină » Economic » Cât plătesc rușii factura la GAZE, de fapt. Această tânără a făcut calculul complet

23 oct. 2025, 16:33, Economic
Cât plătesc rușii pentru utilități? O tânără a făcut calculul complet și a dezvăluit pe platforma TikTok cât plătește lunar la gaz.

Ea provine dintr-o familie unde se gătește constant.

„Astăzi, ne uităm la factura de la gaz. Gazul este folosit doar pentru aragaz, iar aragazul este constant aprins pentru că mama mea gătește constant. De asemenea, am o soră adolescentă și un frate adolescent. Și tata mănâncă foarte mult. Deci, mama gătește constant câte ceva. Deci, iată – 207 ruble pe lună. Asta înseamnă 1,5 dolari. Iar mama spune că factura a fost foarte mare luna trecută, că a plătit un 1 dolar și 2 cenți. În următoarele videoclipuri o să vorbesc despre electricitate și apa caldă”, a spus tânăra.

De ce plătește România cele mai mari prețuri la energie

Capacitatea totală de stocare a țării noastre este de 3,2 miliarde de metri cubi. Pe timpul iernii, România se bazează pe aceste rezerve, dar și pe producția internă curentă, precum și pe importuri.Pentru comparație, cel mai slab stau statele scandinave, Danemarca și Suedia, unde gradul de umplere este de aproximativ 50% și nu vor putea atinge ținta impusă de Bruxelles. În afara UE, Ucraina, care dispune de cea mai mare capacitate de stocare din Europa, are depozitele umplute doar 24%.

Sursa foto: Profimedia

Deși România intră în iarnă cu o poziție de siguranță în privința gazelor, consumatorii continuă să resimtă povara facturilor mari la energie. Datele oficiale pentru 2025 arată că prețul mediu al energiei electrice pentru consumatorii casnici este de aproximativ 1,8 lei/kWh, în timp ce gazele naturale se situează în jur de 0,31 lei/kWh.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a atras ieri atenția că România plătește, pe anumite intervale orare, cel mai scump curent electric din Europa, de până la 2.500 lei pe megawatt-oră la importuri, în timp ce îl vinde în Ungaria cu doar câțiva bani. Situația arată paradoxul actual: țara are rezerve de gaze suficiente, dar lipsa unor capacități moderne de producție și stocare de electricitate face ca prețurile finale să rămână ridicate.

Sursa Video:  @svetafromrussia0 – TikTok

