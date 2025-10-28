Prima pagină » Economic » Jumbo, magazinul din care îți cumperi tot ce nu îți trebuie, cumpără malluri pe bandă rulantă. Care este noua achiziție

28 oct. 2025, 17:31, Economic
Jumbo, cunoscutul magazin în care se găsesc de toate, continuă strategia de a cumpăra malluri în loc să închirieze spații. Lanțul grec de retail încheie anul cu achiziția unui nou centru comercial din orașul Patras din Grecia. Deși avea un magazin în centrul comercial, Jumbo a ales să cumpere în întregime spațiul pentru a deveni unicul proprietar. 

În loc să închirieze spații, Jumbo a decis să cumpere firma HERALD HELLAS care deținea centrul comercial Veso Mare din Patras, Grecia. Decizia vine pe fondul noii strategii a retailerului grec de a deschide magazine de tip hipermarket. Strategia lanțului grec de retail e acea de a deschide magazine Jumbo de tip hipermarket. Astfel, pentru a avea integral acțiunile firmei care deținea centrul comercial Veso Mare, Jumbo a scos din buzunar aproximativ 10 mlioane de euro.

„Retailerul grec Jumbo a finalizat recent achiziția a 100% din acțiunile filialei „HERALD HELLAS S.A. CU ADMINISTRATOR UNIC PENTRU DEZVOLTARE IMOBILIARĂ ȘI SERVICII 2” (HERALD 2), proprietara centrului comercial VESO MARE din Patras, Grecia. Tranzacția s-a ridicat la 10.825.621 EUR și a fost plătită în numerar din fondurile disponibile ale companiei.”, se arată în comunicatul oficial al companiei.

Ce planuri de viitor are Jumbo

Achiziția complexului din Patras face parte din procesul de expansiune al Jumbo în sectorul imobiliar din Grecia. În 2023, retailerul a adpotat aceeași strategie și în România atunci când a achiziționat centrul comercial Liberty Center din cartierul Rahova. Suma pentru care s-a făcut tranzacția a fost de aproximativ 20 de milioane de euro iar centrul a fost transofrmat în „Jumbo Mall”, deschis anul trecut în noiembrie.

Compania continuă să investească constant în dezvoltarea magazinului, inclusiv cel online. Astfel, planul Jumbo e să deschidă un magazin nou la fiecare 3 ani în Grecia. În Cipru vor fi deschise două noi hipermarketuri, iar în România ritmul de deschidere a câte unui hipermarket pe an va fi menținut. Vânzările Jumbo în România, inclusiv din online, au înregistrat o creștere de 6% față de anul trecut.

