În timp ce Guvernul de la București anunță pachete de măsuri peste pachete de măsuri, japonezii încearcă să relanseze economia țării. Guvernul de la Tokyo a aprobat un pachet de stimulente, structurat pe trei direcții, în valoare de 21,3 trilioane de yeni (aporiximativ 135,5 miliarde de dolari), conform Profit.ro.

Sanae Takaichi, premierul Japoniei, încearcă să relanseze economia greoaie și să ofere sprijin populației afectate de inflație, nu să pună totul pe umeri ei, așa cum se întâmplă în România. Astfel, Guvernul de la Tokyo a aprobat vineri un program care are în vedere combaterea creșterii prețurilor, consolidarea economiei și întărirea capacităților de apărare și diplomație în valoare de 135,5 mld. dolari.

Pachetul este cel mai mare de la pandemia de Covid-19 încoace, iar măsurile includ extinderea granturilor pentru administrațiile locale și subvenții pentru facturile la electricitate și gaze, dar și eliminarea temporară a taxelor pe benzină. Japonezii afectați de inflație vor primi din ianuarie o subvenție pentru facturi de aproximativ 7.000 yeni (38,86 euro) timp de 3 luni.

Cum vrea Japonia să-și dezvolte industria de apărare

Japonia vrea să creeze și un fond, cu durată de 10 ani, pentru a-și dezvolta industria navală, dar și să aplice o serie de măsuri menite să crească cheltuielile de apărare la 2% din PIB până în 2027. Executivul de la Tokyo va elabora un buget suplimentar pentru finanțarea programului, cu intenția de a-l adopta înainte de sfârșitul lui 2025. Premierul Japoniei a spus că pachetul va fi finanțat în principal din veniturile guvernamentale, iar diferența va fi acoperită prin emiterea unor obligațiuni de stat.

