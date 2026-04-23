Un nou fenomen ia amploare în România. De ce multe cupluri divorțează din cauza antrenorilor de fitness

Un fenomen tot mai răspândit în Iași este semnalat de avocatul Codrin Stupariu, care afirmă că numeroase cupluri ajung să se despartă din cauza antrenorilor sau antrenoarelor de fitness.

Un caz recent implică un antrenor din Iași care și-a înșelat soția, femeie pe care o cunoscuse la sala unde lucrau amândoi. Cei doi s-au căsătorit, însă bărbatul ar fi luat o parte din banii primiți la nuntă fără ca aceasta să știe. Potrivit avocatului, aceste situații devin din ce în ce mai frecvente, scrie BZI.

„El, antrenor de fitness, a cunoscut o fată care lucra la recepție, la aceeași sală de fitness. În urmă cu 5 ani s-au cunoscut. Managerul de acolo i-a spus fetei abia angajate să aibă grijă, că antrenorul are o reputație de crai. Inclusiv colega de la recepție, care și ea avea o reputație nu tocmai bună, i-a spus că antrenorul de fitness este cunoscut ca fiind un mare crai. În cele din urmă, antrenorul și fata de la recepție s-au căsătorit, au făcut un copil.

Ea bănuia că o înșală cu mai multe femei, inclusiv cu o colegă, dar a acceptat o perioadă pentru binele copilului. Amândoi s-au dat în judecată. El a deschis primul proces, după ce a înșelat-o pe soția lui. Soția este nemulțumită că a fost înșelată, că soțul i-a luat 30% din banii de la nuntă. El se plângea mereu că nu are bani, dar avea niște bonusuri financiare. A stat în casa socrilor, părinții ei. Soțul ar fi de acord ca mama, soția lui, să obțină custodia exclusivă, dar nu ar fi de acord să îi plătească pensia alimentară pentru copil, care însă este obligatorie prin lege”, mai spune avocatul din Iași. Un alt antrenor de fitness, dependent de jocuri de noroc, a profitat de iubita lui și a pierdut banii la păcănele.

„În una dintre spețe, o clientă care nu era potentă financiar a fost ajutată de părinți cu bani, iar antrenorul cu care era în relație, fiind dependent de jocuri de noroc, a pierdut toți banii dați de clientă la păcănele. A profitat de situația femeii și a obținut niște bani”, spune avocatul Codrin Stupariu.

Codrin Stupariu mai spune că numeroase cupluri se destramă pentru că unii antrenori inițiază relații cu clienții.

„Este un fenomen în creștere. Mai exact, foarte multe cupluri se despart din cauza antrenorilor sau antrenoarelor de fitness. Ori mulți se căsătoresc cu antrenorii sau antrenoarele de la sală. Nu am nimic cu instructorii de fitness, sunt foarte bine pregătiți unii dintre ei, care au cursuri de nutriție în acest sens, deci au o facultate, dar foarte mulți au anumite scopuri, care clar nu vizează partea de nutriție și fitness.

Situația este și mai gravă când sunt copii la mijloc. În ultimul timp au apărut multe conturi pe Instagram cu persoane devenite antrenori sau antrenoare peste noapte, fără a avea niște cursuri, ci obținute în Bulgaria, cum se obținea și diploma de Bacalaureat în Bulgaria. Vin la sală să antreneze doamne sau domni căsătoriți, care se adresează unui anumit cerc de persoane, potente financiar, și profită de ele. Uneori, antrenorii devin foarte agresivi când li se cer niște explicații, inclusiv verbal. Cred că principala problemă sunt rețelele de socializare”, susține avocatul Codrin Stupariu.

Un om de afaceri din Suceava și-a înșelat soția cu o antrenoare de fitness, care anterior activase în domeniul videochatului. Femeia i-ar fi golit conturile bancare, însă, în ciuda acestui fapt, bărbatul a continuat relația cu ea, inclusiv după ce a divorțat de soție.

„Am un caz cu un om de afaceri care și-a înșelat soția cu o antrenoare de fitness. Antrenoarea de fitness a muncit în domeniul videochat. Divorțul a fost amiabil, iar fosta soție a renunțat la copii în favoarea fostului soț”, spune avocatul.

Avocatul Codrin Stupariu gestionează un dosar aflat pe rolul instanței, care îl vizează pe un antrenor de fitness din Iași. Acesta este acuzat că și-a înșelat soția și că ar fi luat 30% din banii primiți la nuntă fără ca femeia să știe.

