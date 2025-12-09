Prima pagină » Economic » Investiție revoluționară a SUA în România: uzină pentru industria aerospațială și militară. Fabrica de la Feldioara a Nuclearelectrica va prelucra pământuri rare. Este un proiect ce poate asigura securitatea României

Investiție revoluționară a SUA în România: uzină pentru industria aerospațială și militară. Fabrica de la Feldioara a Nuclearelectrica va prelucra pământuri rare. Este un proiect ce poate asigura securitatea României

Ruxandra Radulescu
09 dec. 2025, 18:42, Economic
Investiție revoluționară a SUA în România: uzină pentru industria aerospațială și militară. Fabrica de la Feldioara a Nuclearelectrica va prelucra pământuri rare. Este un proiect ce poate asigura securitatea României

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara (FPCU), deținută de compania de stat Nuclearelectrica, operatorul Centralei Nucleare de la Cernavodă, va forma un joint venture cu producătorul de metale rare, Critical Metals, listat la bursa din New York. Scopul este construirea și operarea unei fabrici în România pentru prelucrarea pământurilor rare. 

Noua fabrică construită ar urma să transforme zăcămintele de la mina Tanbreez din Groenlanda – unde CRML este acționar majoritar – în metale de pământuri rare și materiale avansate pentru utilizare directă în Uniunea Europeană. Acest proces va consolida strategic securitatea națională, producția avansată, electrificarea și tehnologiile de apărare, transmite Profit.ro.

Cele două companii au semnat Fișa de Termeni pentru crearea societății comune.

Tanbreez, proiectul principal al Critical Metals, este unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume și este situat în sudul Groenlandei, relevă datele analizate de Profit.ro.

Inițiativa strategică plasează România în fruntea eforturilor Europei de a asigura materialele strategice necesare pentru apărare, energie curată și tehnologii de generație următoare. CRML va furniza viitoarei companii din România 50% din concentratele de pământuri rare extrase de la Tanbreez pe întreaga durată de viață a minei, “în condiții de piață competitive, convenite de comun acord”.

Joint venture-ul va produce magneți pentru industriile aerospațială și militară. Prin asigurarea drepturilor exclusive asupra a 50% din resursele actuale ale Tanbreez, joint venture-ul preconizat va stabili un lanț de aprovizionare extrem de rezilient, centrat pe Europa și va reduce dependența de China.

“Prin valorificarea uriașei valori derivate din concentratul Tanbreez, nu construim doar o fabrică — ci demontăm strânsoarea Chinei asupra pământurilor rare și oferim Europei surse independente și sigure pentru nevoile sale de apărare și securitate națională”, spune Tony Sage, CEO-ul Critical Metals.

Inițiativa strategică plasează România în fruntea eforturilor Europei de a asigura materialele strategice necesare pentru apărare, energie curată și tehnologii de generație următoare, arată și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

“Într-o lume în care accesul la minerale critice a devenit un câmp de luptă geopolitic definitoriu, România se poziționează în centrul unui lanț de aprovizionare complet integrat, aliniat cu Occidentul – de la mină până la procesare”, a declarat Ivan după semnarea documentului.

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Programele sociale din vremea pandemiei i-au costat pe britanici 11 mld.£: Reduceri cu 50% la alimente pentru a-i încuraja să ia masa în oraș
18:37
Programele sociale din vremea pandemiei i-au costat pe britanici 11 mld.£: Reduceri cu 50% la alimente pentru a-i încuraja să ia masa în oraș
ECONOMIE Banca Centrală Europeană se pregătește pentru posibila emisiune a „euro digital” până în 2029
17:05
Banca Centrală Europeană se pregătește pentru posibila emisiune a „euro digital” până în 2029
ECONOMIE Industria, altădată mândrie națională, a ajuns piatra de moară a economiei. Cum, în loc să tracteze economia, sectorul industrial a pus frână
13:12
Industria, altădată mândrie națională, a ajuns piatra de moară a economiei. Cum, în loc să tracteze economia, sectorul industrial a pus frână
DEZVĂLUIRI Financial Times dezvăluie „jocul dublu” al lui Macron. Franța nu vrea să folosească activele ruse blocate în băncile sale
21:54
Financial Times dezvăluie „jocul dublu” al lui Macron. Franța nu vrea să folosească activele ruse blocate în băncile sale
JUSTIȚIE Politico: Germania va fi principalul garant al unui împrumut acordat Ucrainei folosind active rusești
20:56
Politico: Germania va fi principalul garant al unui împrumut acordat Ucrainei folosind active rusești
ECONOMIE Polonia ia fața tuturor: devine principalul hub de aprovizionare cu GNL a Europei, dezvăluie Bloomberg
18:50
Polonia ia fața tuturor: devine principalul hub de aprovizionare cu GNL a Europei, dezvăluie Bloomberg
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit 'puișorul' Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: 'Este moștenitor legal
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan e alt om! Vedeta, de nerecunoscut! În tinerețe, era una dintre cele mai frumoase femei
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Cutremurele care au loc pe Lună ar putea schimba viitoarele misiuni NASA
EXTERNE O badantă din Italia moștenește trei milioane de euro de la un bătrân, deși lucra de numai 20 de zile pentru el
18:20
O badantă din Italia moștenește trei milioane de euro de la un bătrân, deși lucra de numai 20 de zile pentru el
UTILE Când se plăteşte concediul de odihnă neefectuat. Cum ce poţi profita de zilele restante
18:19
Când se plăteşte concediul de odihnă neefectuat. Cum ce poţi profita de zilele restante
VIDEO Nicușor Dan adâncește misterul votului la Primăria Capitalei. A fost Drulă sau Ciceală? Președintele îi dă replica lui Ciucu: „Trebuie să te și bazezi pe ce vorbești”
18:03
Nicușor Dan adâncește misterul votului la Primăria Capitalei. A fost Drulă sau Ciceală? Președintele îi dă replica lui Ciucu: „Trebuie să te și bazezi pe ce vorbești”
FOTO Imaginile incredibile din satelit care arată amploarea distrugerilor cauzate de inundațiile din Asia
18:03
Imaginile incredibile din satelit care arată amploarea distrugerilor cauzate de inundațiile din Asia
FLASH NEWS De la Paris, Nicușor Dan se gândește la Micul Paris și insistă cu moștenirea sa: „Eu vreau ca acel referendum să fie pus în practică”
17:52
De la Paris, Nicușor Dan se gândește la Micul Paris și insistă cu moștenirea sa: „Eu vreau ca acel referendum să fie pus în practică”

Cele mai noi