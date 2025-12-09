Investiție revoluționară a SUA în România: uzină pentru industria aerospațială și militară. Fabrica de la Feldioara a Nuclearelectrica va prelucra pământuri rare. Este un proiect ce poate asigura securitatea României

Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu Feldioara (FPCU), deținută de compania de stat Nuclearelectrica, operatorul Centralei Nucleare de la Cernavodă, va forma un joint venture cu producătorul de metale rare, Critical Metals, listat la bursa din New York. Scopul este construirea și operarea unei fabrici în România pentru prelucrarea pământurilor rare.

Noua fabrică construită ar urma să transforme zăcămintele de la mina Tanbreez din Groenlanda – unde CRML este acționar majoritar – în metale de pământuri rare și materiale avansate pentru utilizare directă în Uniunea Europeană. Acest proces va consolida strategic securitatea națională, producția avansată, electrificarea și tehnologiile de apărare, transmite Profit.ro.

Cele două companii au semnat Fișa de Termeni pentru crearea societății comune.

Tanbreez, proiectul principal al Critical Metals, este unul dintre cele mai mari zăcăminte de pământuri rare din lume și este situat în sudul Groenlandei, relevă datele analizate de Profit.ro.

Inițiativa strategică plasează România în fruntea eforturilor Europei de a asigura materialele strategice necesare pentru apărare, energie curată și tehnologii de generație următoare. CRML va furniza viitoarei companii din România 50% din concentratele de pământuri rare extrase de la Tanbreez pe întreaga durată de viață a minei, “în condiții de piață competitive, convenite de comun acord”.

Joint venture-ul va produce magneți pentru industriile aerospațială și militară. Prin asigurarea drepturilor exclusive asupra a 50% din resursele actuale ale Tanbreez, joint venture-ul preconizat va stabili un lanț de aprovizionare extrem de rezilient, centrat pe Europa și va reduce dependența de China.

“Prin valorificarea uriașei valori derivate din concentratul Tanbreez, nu construim doar o fabrică — ci demontăm strânsoarea Chinei asupra pământurilor rare și oferim Europei surse independente și sigure pentru nevoile sale de apărare și securitate națională”, spune Tony Sage, CEO-ul Critical Metals.

