Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Energie » Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia

Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia

Bulgaria ajunge lider mondial în stocarea energiei cu baterii. Țara a depășit Chile și Australia
STEAG BULGARIA, SURSA FOTO: MEDIAFAX
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bulgaria a urcat pe primul loc la nivel mondial după capacitatea noilor baterii de a muta energia solară din orele de zi către intervalele în care soarele nu mai produce electricitate. Potrivit celui mai recent raport Ember, noile sisteme instalate în 2025 ar putea transfera, teoretic, 77% din producția solară suplimentară către alte ore ale zilei.

Bulgaria a ajuns de la zero la 8,6 GWh în câțiva ani

Dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei a avut loc într-un ritm rapid. În 2024, Bulgaria nu dispunea practic de capacități de acest tip. În 2025, în țară au fost instalați aproximativ 3 GWh de capacitate de stocare. Până în mai 2026, capacitatea instalată a ajuns la 8,6 GWh, potrivit raportului Ember.

Think tank internațional specializat în analiza sectorului energetic a atribuit această evoluție finanțărilor acordate de stat și procedurilor mai simple pentru autorizarea proiectelor. Extinderea capacității de stocare ar urma să continue până în 2030. Potrivit raportului, Bulgaria poate transfera către alte intervale orare aproximativ 77% din noua producție solară zilnică. Chile ajunge la 76%, iar Australia la aproximativ 60%.

Energia produsă ziua ajunge la consumatori și după apus

În prima jumătate a anului 2023, energia solară nu contribuia la acoperirea consumului de electricitate în timpul serii. Trei ani mai târziu, energia solară stocată în baterii a asigurat, în medie, 24% din necesarul de electricitate al Bulgariei între orele 19:00 și 21:00.

Pentru intervalul 19:00-07:00, energia solară stocată și livrată ulterior a reprezentat aproximativ 10% din consum. Potrivit Ember, dintre piețele analizate, Bulgaria a trecut prin cea mai amplă transformare. O parte importantă din creșterea producției fotovoltaice poate fi folosită acum și după apus.

Kostantsa Rangelova, analist al piețelor globale de electricitate în cadrul Ember și autoarea raportului, susține că energia solară ieftină produsă în timpul zilei schimbă rețelele electrice din întreaga lume. Bateriile au devenit suficient de ieftine și performante pentru a permite o nouă etapă de dezvoltare a energiei solare, potrivit știripesurse.

California și Chile folosesc tot mai mult energia solară după lăsarea serii

 În California, combinația dintre producția solară și baterii a asigurat peste 25% din necesarul de electricitate între orele 19:00 și 21:00, în prima jumătate a anului. În perioada corespunzătoare din 2023, procentul era de numai 6,8%.

În Chile, sistemele de stocare permit energiei solare să asigure peste 10% din consumul de electricitate în timpul serii și până aproape de miezul nopții.

Uniunea Europeană rămâne sub media mondială

La nivelul Uniunii Europene, dezvoltarea bateriilor nu ține încă pasul cu piețele aflate în fruntea clasamentului. Statele membre au instalat în 2025 o capacitate de stocare de 27 GWh, suficientă pentru transferul către alte ore a aproximativ 16% din noua producție solară zilnică. Media mondială este de 18%.

Perspectivele indică o creștere a capacităților în următorii ani. Scenariile operatorilor europeni de transport al electricității arată că, între 2025 și 2030, capacitatea de stocare în baterii instalată în Uniunea Europeană ar putea deveni de patru ori mai mare.

România își crește producția de energie regenerabilă, dar stocarea rămâne o provocare-cheie pentru sistemul energetic

În timp ce Bulgaria a accelerat investițiile în baterii pentru stocarea energiei, România a înregistrat o creștere a producției de energie din surse regenerabile, însă dezvoltarea capacităților de stocare rămâne o etapă importantă pentru echilibrarea și flexibilizarea sistemului energetic.

Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, instalațiile fotovoltaice din România au produs 2,212 miliarde kWh în primele cinci luni din 2026, cu 584,3 milioane kWh mai mult față de aceeași perioadă din 2025.

Și producția centralelor eoliene a crescut. Acestea au furnizat aproximativ 3,019 miliarde kWh, cu 402,2 milioane kWh peste nivelul raportat în perioada ianuarie–mai 2025.

În total, resursele de energie electrică ale României au ajuns la 29,207 miliarde kWh în primele cinci luni din 2026, în creștere cu 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Datele arată o contribuție tot mai importantă a surselor regenerabile la sistemul energetic, în timp ce extinderea capacităților de stocare rămâne esențială pentru integrarea eficientă a producției variabile din surse solare și eoliene.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Seceta a oprit reactoarele de la Cernavodă

Creșterea producției din surse regenerabile devine cu atât mai importantă în contextul problemelor apărute la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, afectată în această vară de seceta hidrologică severă și de nivelul foarte scăzut al Dunării. Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, după ce debitul și nivelul fluviului au coborât sub valorile necesare pentru asigurarea apei tehnologice și de răcire în condiții de siguranță.

Situația s-a agravat pe 13 august, când au început, de la ora 7:00, procedurile pentru oprirea controlată a Unității 2, tot pe fondul scăderii continue a nivelului Dunării. Reactorul a fost deconectat de la Sistemul Energetic Național în cursul aceleiași dimineți, iar centrala a ajuns astfel cu ambele unități oprite. Fiecare reactor are o putere de aproximativ 700 MW, ceea ce a însemnat indisponibilizarea temporară a circa 1.400 MW de capacitate nucleară.

La 15 august 2026, cele două reactoare erau în continuare oprite, iar România trebuia să compenseze lipsa producției nucleare prin alte surse interne și prin importuri de energie din sistemele regionale, Bulgaria devenind una dintre sursele importante pentru echilibrarea sistemului.

Repornirea unităților depinde de evoluția nivelului Dunării și de respectarea condițiilor de securitate nucleară. Situația de la Cernavodă evidențiază astfel rolul pe care sursele regenerabile, capacitățile flexibile de producție și sistemele de stocare îl pot avea în perioadele în care capacități importante de producție devin indisponibile.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ENERGIE Cristian Bușoi anunță negocieri intense cu Comisia Europeană pentru a ține în funcțiune grupul 5 de la Turceni. Ce încearcă să obțină România
09:28, 14 Aug 2026
Cristian Bușoi anunță negocieri intense cu Comisia Europeană pentru a ține în funcțiune grupul 5 de la Turceni. Ce încearcă să obțină România
EXCLUSIV Cum au „răspuns” cei trei pensionari apelului pentru salvarea sistemului energetic național. Gândul a aflat detalii inedite din operațiunea de funcționare a centralelor pe cărbune la capacitate maximă. Doar trei „tablotari” s-au întors din pensie. Ce fac și cât câștigă
19:16, 13 Aug 2026
Cum au „răspuns” cei trei pensionari apelului pentru salvarea sistemului energetic național. Gândul a aflat detalii inedite din operațiunea de funcționare a centralelor pe cărbune la capacitate maximă. Doar trei „tablotari” s-au întors din pensie. Ce fac și cât câștigă
CONTROVERSĂ Triunghiul incompetenței la Cernavodă. După o serie de victorii închipuite și operațiuni de PR care ne-au costat milioane de lei din fondul de rezervă, centrala nucleară s-a închis. Cronologia măsurilor inutile care au umplut guvernul de ridicol
15:58, 13 Aug 2026
Triunghiul incompetenței la Cernavodă. După o serie de victorii închipuite și operațiuni de PR care ne-au costat milioane de lei din fondul de rezervă, centrala nucleară s-a închis. Cronologia măsurilor inutile care au umplut guvernul de ridicol
EXCLUSIV Răzvan Dumitrescu, dezvăluiri despre cum am ajuns în criză de curent electric chiar dacă aveam strategii naționale care promiteau contrariul
13:59, 13 Aug 2026
Răzvan Dumitrescu, dezvăluiri despre cum am ajuns în criză de curent electric chiar dacă aveam strategii naționale care promiteau contrariul
REACȚIE Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan de blocaj administrativ la centrala de la Turceni: „Șapte luni de evaluare a unei singure oferte”
10:10, 13 Aug 2026
Petrișor Peiu acuză Guvernul Bolojan de blocaj administrativ la centrala de la Turceni: „Șapte luni de evaluare a unei singure oferte”
SCANDAL CTP, dezlănțuit la adresa lui Bolojan, Miruță și Buzoianu: „Vine doamna ministru, ca o zambilă, și ne spune că s-a format un dâmb. Al dracului dâmb”/”Ți se ridică părul în cap”/”Bolojan i-a girat”
13:34, 12 Aug 2026
CTP, dezlănțuit la adresa lui Bolojan, Miruță și Buzoianu: „Vine doamna ministru, ca o zambilă, și ne spune că s-a format un dâmb. Al dracului dâmb”/”Ți se ridică părul în cap”/”Bolojan i-a girat”
Mediafax
Alarmă pentru tineri: conservantul alimentar care apare în tot mai multe cazuri fatale
Digi24
Unul din cei mai importanți bancheri din Rusia are vești proaste pentru Putin. „Vom ajunge la o criză socială”
Cancan.ro
Tragedie înainte de nuntă! Nepotul lui Mircea Rednic, Marius Totolici, a murit în somn la doar 37 de ani
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Adevarul
Minunea de la Cluj: satul care și-a dublat populația cu o strategie neașteptată. Case și terenuri pentru tineri
Mediafax
A spart peretele și a rămas fără cuvinte! Ce a găsit un student valorează 9 milioane de euro
Click
Fac provizii pentru iarnă! Șerban Copoț a copt 120 kg de vinete. Rețeta Annei Lesko de roșii marinate, secretul gustului unic
Digi24
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții
Cancan.ro
Imaginile verii de la mare! A “pupat” gardul și a lustruit Audiul. De fapt, “distracția” a avut loc în parcarea de la LOFT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Motorina s-a ieftinit cu aproape 70 de bani. Ce prețuri afișează astăzi benzinăriile
Descopera.ro
Un meteorit marțian rar păstrează indicii nemaivăzute despre interiorul Planetei Roșii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Facem dragoste de trei ori pe săptămână!
Descopera.ro
O lucrare a lui Picasso a fost găsită la 8 ani după ce a fost furată
VIDEO Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
23:03
Victor Ponta a criticat întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. „E o mare greșeală din partea șefei CCR”
CONTROVERSĂ Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
22:53
Iranul pune recompensă pe capul militarilor Statelor Unite. Teheranul vrea să-i alunge pe americani definitiv din Orientul Mijlociu
VIDEO Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
22:33
Miruță spune că nu a apucat să vorbească cu Bolojan despre întâlnirea cu șefa CCR. „Contează care a fost subiectul acestor discuții”
DEZVĂLUIRI Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
22:06
Cum se comportă Nicușor Dan în vizitele la rudele din Făgăraș. Verișoara președintelui rupe tăcerea: „Funcția nu l-a schimbat deloc”
ACUZAȚII Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
22:00
Fostul consilier al lui Traian Băsescu, cercetat de DIICOT pentru pornografie infantilă, reclamă că i-a intrat cineva în casă și dă vina pe șeful SPP
ENERGIE Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks
21:36
Mesajul premierului Ungariei după scufundarea barjelor pe Dunăre în apropierea centralei nucleare Paks

Cele mai noi

Trimite acest link pe