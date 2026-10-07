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Cu cât cresc facturile la energie în această toamnă. Bușoi: „Majorarea va fi semnificativă”

Gilda Popa
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Prețurile la energia electrică vor crește în această toamnă, pe fondul prețurilor record la gazele naturale în Europa și al opririi prelungite a celor două reactoare de la Cernavodă, avertizează Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Bușoi spune însă că datele disponibile nu susțin, în acest moment, scenariul unei scumpiri de 50%, deși creșterea va fi „semnificativă”.

Românii ar trebui să se aștepte la facturi mai mari la electricitate din această toamnă, însă estimările exacte privind evoluția facturilor nu sunt încă finalizate, inclusiv pentru că nu este cunoscută perioada în care cele două reactoare de la Cernavodă vor rămâne oprite.

Ce scenarii de scumpire a energiei ia în calcul România

Cristian Bușoi e explicat că energia cumpărată pentru a acoperi deficitul de producție nucleară ajunge să coste sensibil mai mult, uneori chiar dublu în orele de vârf.

„În contextul prelungirii închiderii centralei de la Cernavodă și, mai ales, al situației europene cu prețuri record la gazul natural, care se vor simți și în facturile de electricitate și în costul electricității în întreaga Uniune Europeană, nu doar în România, că trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri”, a declarat Cristian Bușoi, miercuri, la Digi24.

Scenariul unei scumpiri de 50% nu este însă susținut de datele disponibile în acest moment, a precizat oficialul.

„N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă”, a declarat Bușoi,

Bușoi: Trebuie, din păcate, să ne așteptăm la creșteri

Secretarul de stat a explicat că marii furnizori și consumatorii industriali nu și-au finalizat încă estimările.

„În acest moment nu știm cât vom mai avea închisă centrala de la Cernavodă, cele două reactoare. Prognozele pe următoarele 10 zile se arată foarte proaste”, a spus secretarul de stat.

Bușoi a precizat că scenariul redeschiderii reactoarelor până la jumătatea lunii octombrie nu mai este realist, iar autoritățile așteaptă prognozele pentru a doua parte a lunii.

Energia cumpărată în orele de vârf poate avea prețuri chiar duble

Oprirea reactoarelor scoate din sistem aproximativ 900 MW care făceau obiectul unor contracte bilaterale între Nuclearelectrica și furnizori sau mari consumatori, cantități care trebuie acum înlocuite prin achiziții de pe piață. România a înregistrat și importuri record de energie electrică. Potrivit secretarului de stat, acestea au ajuns sâmbătă la 3.500 MW, aproape de capacitatea maximă de import, de aproximativ 4.000 MW.

„Acestea sunt prețuri sensibil mai mari, uneori chiar duble în orele de vârf, față de ce ar fi fost dacă am fi avut centrala de la Cernavodă”, a afirmat Bușoi.

Bușoi a insistat însă că nu există, în acest moment, un risc ca România să aibă probleme cu furnizarea de electricitate.

„Piața regională este stabilă, cele două centrale nucleare din regiune funcționează. Nu vom fi nevoiți nici măcar să facem limitări de consum la marii consumatori industriali”, a spus acesta.

Cum se pregătesc autoritățile pentru a stoca energia

El a adăugat că impactul asupra prețurilor nu diferă semnificativ în funcție de faptul că energia este cumpărată din România sau din regiune, însă producția internă ar aduce beneficii suplimentare prin taxe, impozite, locuri de muncă și dezvoltarea companiilor românești.

Secretarul de stat a mai spus că sunt în derulare investiții în baterii de stocare și în noi capacități de producție, iar ANRE și Transelectrica și-au intensificat eforturile pentru accelerarea proiectelor. O miză importantă este finalizarea centralei pe gaze de la Mintia, care ar putea începe să producă pentru sistem până la sfârșitul anului, în timp ce noua centrală de la Iernut ar urma să intre în producție în primul trimestru al anului viitor. În paralel, autoritățile speră la redeschiderea capacităților indisponibile de la Cernavodă spre sfârșitul acestei luni sau începutul lunii viitoare.

Cât de probabilă e o majorare a prețului cu 50%

Întrebat dacă este posibilă o majorare de până la 50% a prețului electricității, Cristian Bușoi a spus că datele disponibile nu susțin în prezent un astfel de scenariu.

„În acest moment nu avem date care să ducă chiar la o creștere atât de mare, dar lucrurile sunt complicate la nivel european. A fost principala sursă de îngrijorare la întâlnirea miniștrilor Energiei de săptămâna trecută, de la Dublin, la care am participat. N-a vorbit nimeni de 50%, dar va fi o creștere semnificativă”, a declarat Bușoi.

De asemenea, secretarul de stat spune că persoanele vulnerabile vor fi principala prioritate în cazul în care evoluția prețurilor va impune noi măsuri de sprijin. În prezent există voucherele de 50 de lei, însă un viitor guvern sau Parlamentul ar putea decide suplimentarea ajutorului dacă situația se deteriorează.

„Consumatorii vulnerabili sunt principala prioritate pentru eventuale măsuri de sprijin. Știți că le-am avut și în trecut și sunt aceste vouchere de 50 de lei. Evident că, dacă lucrurile merg într-o direcție total nefavorabilă, sunt convins că guvernul care va urma sau Parlamentul va lua o decizie de sprijin suplimentar pentru consumatorii vulnerabili”, a spus secretarul de stat.

În acest moment, însă, nu există discuții concrete privind suplimentarea sprijinului. O altă problemă majoră semnalată este situația marilor consumatori industriali, atât de energie electrică, cât și de gaze naturale. Bușoi a avertizat că o eventuală creștere a costurilor acestora s-ar putea transfera ulterior în prețurile produselor, cu efecte asupra inflației și puterii de cumpărare.

Sursa video: Digi 24

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