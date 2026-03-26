Bolojan anunță scăderea accizei la carburanți săptămâna viitoarea: „Este cea mai facilă soluție”

Ruxandra Radulescu
Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi într-un interviu pentru G4Media că săptămâna viitoare guvernul va analiza un nou set de măsuri pentru a opri creșterea prețului la carburanți. El a spus că ”foarte probabil” va adopta soluția scăderii accizelor, dat fiind că scăderea TVA ar putea declanșa o procedură de infringement din partea Comisiei Europene.

Întrebat în cadrul interviului dacă are în vedere scăderea accizelor la carburanți, premierul Bolojan a declarat că o astfel de ipoteză este în lucru și că vor exista discuții pe această temă săptămâna viitoare.

„Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect. Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare în așa fel încât, pe de o parte, să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă – pentru că, din păcate, nu avem o predictibilitate vizavi de durata războiului din Iran”, a declarat șeful Executivului.

Bolojan: „Luni venim cu o măsură pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”

Ilie Bolojan a vorbit și despre măsurile pe care Guvernul urmează să le ia în perioada următoare, privind criza carburanților.

„Această primă măsură urmărește trei obiective. Pe de o parte, să putem interveni în așa fel încât dacă vom avea o criză de aprovizionare să ne putem limita exporturile de motorină și de țiței, să nu permitem creșterea adaosurilor față de media de anul trecut, să evităm prețurile speculative și să limităm componenta de biocombustibil, care crește prețul combustibilului. Aceasta e un prim pachet care declară starea de criză.

Premierul Ilie Bolojan sustine o conferinta de presa, la Palatul Victoria din Bucuresti, marti, 30 decembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Luni dimineața vom avea o nouă întâlnire a grupului de lucru și ne propunem ca până la finalul zilei de luni să venim cu o a doua măsură care să însemne o intervenție pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”, a mai adăugat Bolojan.

Citește și

ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu, liderul PSD, avertisment dur pentru Bolojan.”Mai pică guverne, se întâmplă”
22:49
Sorin Grindeanu, liderul PSD, avertisment dur pentru Bolojan.”Mai pică guverne, se întâmplă”
FLASH NEWS Grindeanu: „Vreau să îi asigur pe toți românii că dialogul meu de astăzi cu liderii europeni a fost doar pentru apărarea intereselor României”
21:50
Grindeanu: „Vreau să îi asigur pe toți românii că dialogul meu de astăzi cu liderii europeni a fost doar pentru apărarea intereselor României”
AUDIO Înregistrare explozivă din ședința PNL de la Vila Lac. Liberalii se încurajează reciproc să se desprindă de USR și Nicușor Dan și se gândesc deja la prezidențialele de peste 4 ani
21:02
Înregistrare explozivă din ședința PNL de la Vila Lac. Liberalii se încurajează reciproc să se desprindă de USR și Nicușor Dan și se gândesc deja la prezidențialele de peste 4 ani
EXCLUSIV Nicușor Dan recunoaște că este în continuare dator la stat, după ce Gândul a dezvăluit că este în procedură de executare silită. Președintele recunoaște senin că mai are și alte datorii la stat, nu doar impozitul pentru terenul de peste 7000 de m2 din Predeal
19:14
Nicușor Dan recunoaște că este în continuare dator la stat, după ce Gândul a dezvăluit că este în procedură de executare silită. Președintele recunoaște senin că mai are și alte datorii la stat, nu doar impozitul pentru terenul de peste 7000 de m2 din Predeal
FLASH NEWS Ce a spus Nicușor Dan despre meciul Turcia-România, cu o oră înainte de baraj: „Nu vă răspund la întrebare!”
19:05
Ce a spus Nicușor Dan despre meciul Turcia-România, cu o oră înainte de baraj: „Nu vă răspund la întrebare!”
REACȚIE Moscova îi răspunde lui Miruță. „Minele marine din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană”
18:49
Moscova îi răspunde lui Miruță. „Minele marine din acvatoriul Mării Negre au exclusiv origine ucraineană”
Mediafax
Guvernul României vine cu soluții după reclamațiile românilor privind cartea de identitate electronică
Digi24
Putin avertizează că războiul din Iran poate declanșa un șoc global ca pandemia COVID-19
Cancan.ro
Zodia care va da lovitura pe plan sentimental. Acești nativi singuri își vor găsi jumătatea, spune Mihai Voropchievici
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
„Stai ca boul pe coadă”: dialogul dintre Gabriela Cristea și Ioana Ginghină care a încins spiritele. Replica dură a medicilor
Mediafax
Care sunt cele mai proaste locuri într-un avion. Experții explică de ce trebuie evitate
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Ce valoare are bancnota de 10 milioane de riali, recent lansată de Iran, care se confruntă cu o inflație-record
Cancan.ro
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Parteneriate cu industria auto pentru armament low-cost. România, pe radar
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Telescopul Webb a detectat o atmosferă imposibilă pe un fost Pământ antic
FLASH NEWS Casa Albă creează confuzie pe rețelele de socializare prin postări misterioase și o imagine blurată cu Donald Trump
23:06
Casa Albă creează confuzie pe rețelele de socializare prin postări misterioase și o imagine blurată cu Donald Trump
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Dacă America pierde războiul din Iran, pierde întreaga planetă. Lungesc războiul ca să cucerească soldații insula Kharg”
23:00
Ion Cristoiu: „Dacă America pierde războiul din Iran, pierde întreaga planetă. Lungesc războiul ca să cucerească soldații insula Kharg”
TEHNOLOGIE WhatsApp a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu datele utilizatorilor Android și iOS, după noua funcție integrată în aplicație
22:49
WhatsApp a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu datele utilizatorilor Android și iOS, după noua funcție integrată în aplicație
FLASH NEWS „La cererea Iranului”, Trump acordă o nouă amânare de 10 zile pentru atacarea centralelor energetice
22:44
„La cererea Iranului”, Trump acordă o nouă amânare de 10 zile pentru atacarea centralelor energetice
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru se îndreaptă spre o funcție oficială în statul român. Avem comunicate oficiale ale Administrației Prezidențiale”
22:30
Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru se îndreaptă spre o funcție oficială în statul român. Avem comunicate oficiale ale Administrației Prezidențiale”
FLASH NEWS Trump susține că ar fi putut ajunge Liderul Suprem al Iranului, dar a refuzat oferta Teheranului
22:20
Trump susține că ar fi putut ajunge Liderul Suprem al Iranului, dar a refuzat oferta Teheranului

