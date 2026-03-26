Bolojan anunță scăderea accizei la carburanți săptămâna viitoarea: „Este cea mai facilă soluție”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi într-un interviu pentru G4Media că săptămâna viitoare guvernul va analiza un nou set de măsuri pentru a opri creșterea prețului la carburanți. El a spus că ”foarte probabil” va adopta soluția scăderii accizelor, dat fiind că scăderea TVA ar putea declanșa o procedură de infringement din partea Comisiei Europene.

Întrebat în cadrul interviului dacă are în vedere scăderea accizelor la carburanți, premierul Bolojan a declarat că o astfel de ipoteză este în lucru și că vor exista discuții pe această temă săptămâna viitoare.

„Din punct de vedere al accizelor este cea mai facilă soluție și foarte probabil ne vom duce pe acest aspect. Există două ipoteze de lucru care vor fi analizate în zilele următoare în așa fel încât, pe de o parte, să putem estima care ar fi capacitatea de reducere a accizei pe care statul român o poate suporta, atât din punct de vedere al duratei în care s-ar aplica această schemă – pentru că, din păcate, nu avem o predictibilitate vizavi de durata războiului din Iran”, a declarat șeful Executivului.

Bolojan: „Luni venim cu o măsură pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”

Ilie Bolojan a vorbit și despre măsurile pe care Guvernul urmează să le ia în perioada următoare, privind criza carburanților.

„Această primă măsură urmărește trei obiective. Pe de o parte, să putem interveni în așa fel încât dacă vom avea o criză de aprovizionare să ne putem limita exporturile de motorină și de țiței, să nu permitem creșterea adaosurilor față de media de anul trecut, să evităm prețurile speculative și să limităm componenta de biocombustibil, care crește prețul combustibilului. Aceasta e un prim pachet care declară starea de criză. Luni dimineața vom avea o nouă întâlnire a grupului de lucru și ne propunem ca până la finalul zilei de luni să venim cu o a doua măsură care să însemne o intervenție pentru a reduce taxele care sunt stabilite pentru combustibili”, a mai adăugat Bolojan.

