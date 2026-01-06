Orașul celebru din România în care o casă se vinde cu doar 3.500€, acum, la început de 2026

Într-unul dintre cele mai cunoscute orașe turistice din nordul României, o casă tradițională din lemn este scoasă la vânzare pentru doar 3.500 de euro. Anunțul, publicat la început de 2026, atrage atenția prin prețul extrem de redus, dar și printr-o condiție esențială pentru noul proprietar.

Anul 2026 vine cu o ofertă de nerefuzat pentru cei care sunt în cautarea unei locuințe, sau pentru cei care vor să scape de agitația de la bloc. Un anunț postat la început de an pe platforma OLX a devenit viral pe rețelele de socializare mai ales printre vânătorii de chilipiruri în imobiliare.

Este vorba despre o casă bătrânească din lemn, construită în anul 1940, situată în Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava. Locuința a fost realizată în stil tradițional, „în coadă de rândunică”, o tehnică veche de îmbinare a bârnelor, specifică zonei Bucovinei.

Proprietarul solicită suma de 3.500 de euro pentru întreaga construcție, destinată demontării și reconstruirii pe un alt teren. Prețul extrem de accesibil transformă oferta într-o oportunitate rară pentru cei care visează la o casă tradițională din lemn, fie pentru locuire, fie pentru un proiect turistic sau de vacanță.

„Vând casa bătrânească din lemn (an construcție 1940) construită în coadă de randunică în vederea demontarii și reconstrucției. Atentie! Nu se vinde terenul!”, se arată în anunțul publicat pe platforma OLX.

Totuși, anunțul precizează clar că vânzarea vizează exclusiv construcția, nu și terenul pe care se află aceasta în prezent. Astfel, eventualii cumpărători vor trebui să negocieze separat fie achiziția terenului, fie mutarea și reconstruirea casei într-o altă locație.

Câmpulung Moldovenesc este una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din România, apreciată pentru peisajele naturale, tradițiile autentice și arhitectura specifică Bucovinei.