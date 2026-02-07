Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Cine poate primi o sumă de bani

Reguli noi pentru proprietarii de la bloc. Indemnizațiile în asociațiile de proprietar reprezintă un adevărat „măr al discordiei” între administrație și proprietari.

Reguli noi pentru proprietarii de la bloc

Cine stabilește sumele, cine le primește și cine răspunde, de fapt, legal? Un avocat a explicat cum stau lucrurile, într-o intervenție pe Facebook.

În cadrul asociațiilor de proprietari, cei aleși în funcții fac parte din organele de conducere, respectiv comitetul executiv, președintele și cenzorul și pot beneficia de indemnizații.

Pe de altă parte, aceste remunerări nu pot fi acordate abritrar, ci în litera legii, a subliniat avocatul Gelu Pușcaș.

Comitetul executiv poate doar să propună cuantumul indemnizațiilor către adunarea generală, care este singura competentă să aprobe fondul anual de indemnizații și să stabileasc, practic, cuantumul lor.

Mai mult, indemnizațiile trebuie să fie prevăzute în contractul de mandat, iar cheltuielile aferente se repartizează pe cota indiviză a fiecărui proprietar.

Atunci când legea prevede că indemnizațiile „se propun”, aceasta exclude posibilitatea ca decizia să fie luată la nivelul comitetului executiv, competența fiind exclusiv a adunării generale.

Avertismentul avocatului

Lipsa remunerației nu exonerează de răspundere, iar legea nu face diferență între funcțiile plătite și cele neplătite.

Răspunderea este astfel solidară. De asemenea, referitor la majorarea indemnizațiilor, avocatul a mai spus că acestea sunt ilegală dacă nu sunt adoptate printr-o hotărâre a adunării generale convocată în mod corespunzător și înscrisă pe ordinea de zi.

Proprietarii pot solicita eliminarea sumelor nejustificate de pe lista de plată și asociația poate cere restituirea banilor încasați nejustificat de către fostul președinte.

Gelu Pușcaș a avertizat că plângere penală nu reprezintă, însă, o soluție eficientă pentru propetari, care au, de regulă, o singură cale eficientă: acțiunea civilă în instanță. El a explicat că plângerile sunt deseori clasate deoarece multe nu corespund realității infracțiunilor și compromit astfel domeniul.

Autorul recomandă: