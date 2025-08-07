Ion Iliescu a dezvăluit într-un interviu care a fost mâncarea sa preferată. Mulți spun că acest preparat l-a ajutat să trăiască până la 95 de ani. Fostul președinte era pasionat de gastronomie, gusta din bucătăriile altor țări și chiar mâncase la primul McDonald’s inaugurat în 1995 și adora să vorbească despre preparatul său preferat.

Ion Iliescu a murit la 95 ani, când era internat la Spitalul Prof. Dr. Agrippa Ionescu, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar. Anul trecut, fostul președinte a vorbit într-un interviu pentru podcastul „Avangarda” despre viața sa, inclusiv despre gusturile sale culinare.

„Am călătorit mult, am înțeles savorile bucătăriei franțuzești, italienești, japoneze, turce, dar vă spun, crapul la carton are locul lui în așa-zisa gastronomie românească, pe care unii o contestă.”, a afirmat fostul președinte în interviul acordat lui Ionuț Vulpescu, deputat PSD și fost ministru al Culturii, gazda emisiunii.

Născut în zodia Pești, fostul președinte a mărturisit:

„Sunt născut în zodia Pești, nu aveam cum să nu fiu un devorator de carne albă. Crapul la cuptor are gustul de acasă.”

Acest preparat este o specialitate locală din zona portului Giurgiu. Pentru fostul președinte, crapul la carton i-a lăsat o impresie de neuitat. El a descris cu nostalgie restaurantul pe care îl frecventase deseori, potrivit Libertatea :

„Era un restaurant local, la intrarea căruia scria, cu litere de-o șchioapă, CRAP LA CARTON’. Mirosea demențial.”

Ion Iliescu a oferit și detalii despre ingredientele folosite:

„Pregăteau crapul într-o tavă de simigerie, în care așezau un carton foarte gros, stropit cu ulei, mirodenii și bulion, peste care venea crapul, iar apoi finalizau această construcție cu un nou rând de carton îmbibat de ulei.”

Iliescu consideră că această rețetă este unică. Crapul are acizi esențiali de Omega-3 care poate contribui la reducerea inflamației din corp, iar artrita reumatoidă nu mai este o problemă la vârsta înaintată.

De asemenea, contribuie la scăderea valorilor colesterolului rău și poate preveni osteoartrita. Și pentru că se găsește și zinc în cantități mari, carnea de crap contribuie la întărirea sistemului imunitar. Se poate servi cu unt, condimente, ierburi și mămăligă, fiind un adevărat deliciu.

