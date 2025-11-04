Cum gătești o ciulama de ciuperci fără smântână. Rețeta simplă și delicioasă pentru orice ocazie

Ciulamaua de ciuperci fără smântână reprezintă o rețetă simplă și aromată, potrivită atât pentru zilele de post, cât și pentru cei care vor să facă un preparat mai ușor.

Rețeta păstrează cremozitatea specifică ciulamalei, fără a folosi lactate, astfel încât gustul de la final să fie unul foarte plăcut și echilibrat.

Rețeta pentru ciulama de ciuperci fără smântână

Varianta clasică pentru ciulama poate fi preparată folosind ciuperci champignon, ceapă, usturoi, făină și puțin lapte vegetal sau apă caldă pentru o consistență cremoasă. Pentru aproape 4 porții vei folosi 500 de grame de ciuperci champignon sau pleurotus, de 1 ceapă medie tocată mărunt, de 2 căței de usturoi zdrobiți, de 2 linguri de făină albă sau integrală, de 2 linguri de ulei, sare, piper și opțional, de pătrunjel tocat pentru servire.

Primul pas este să încălzești uleiul într-o tigaie, călești ceapa până devine translucidă, apoi adaugi usturoiul pentru câteva secunde. Ciupercile feliate subțire se pun în tigaie până își lasă apa și încep să se înmoaie. Separat, făina se amestecă într-un bol cu puțină apă rece sau lapte vegetal, astfel încât să formeze o pastă fără cocoloașe.

Pasta formată se toarnă în tigaie, apoi se adaugă treptat apa caldă, amestecând continuu până capătă textura cremoasă dorită. Se fierbe 3-4 minute, se potrivește de sare și piper, apoi se presară pătrunjel verde la final.

Un mic truc este să prăjești ușor făina într-o tigaie uscată înainte de a o amesteca cu lichidul, pentru a obține un gust mai intens, apropiat de sosurile tradiționale. De asemenea, dacă vrei o textură și mai fină, ciupercile pot fi blenduite parțial înainte de final.

O altă variantă delicioasă

O variantă mai cremoasă se face cu caju hidratat în locul smântânii, fiind ideală pentru cei care evită lactatele, dar vor o consistență bogată.

Recomandările autorului: