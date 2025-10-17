Prima pagină » Actualitate » Țara arde, Bolojan vrea alegeri la finalul lui noiembrie sau început de decembrie

17 oct. 2025, 17:11, Actualitate
Ilie Bolojan a anunțat astăzi că săptămâna viitoare va propune ca alegerile pentru Primăria Capitalei să fie organizate în ultima duminică din luna noiembrie sau prima din luna decembrie. Declarația premierului vine nefiresc contextului în care în această dimineață a fost activat Planul roșu de intervenție după o explozie de amploare la un bloc din cartierul Rahova din București. 

„Voi susține săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri sau în ultima duminică din noiembrie, sau în prima duminică din decembrie. PSD a ridicat în coaliție condiția ca fiecare partid să aibă candidat propriu. Nu văd nicio problemă să respectăm acest lucru. Important este să avem alegeri în București”, a spus Ilie Bolojan, pentru Radio România Actualități.

Alegeri mai rapide „pentru a fi în spiritul legii”

Ilie Bolojan mai spune și că alegerea unui nou primar trebuie făcută cât mai repede posibil pentru ca legea să fie respectată. Deși țara explodeză, la propiu, pe Bolojan îl interesează mai mult cine conduce Capitala. Dacă legea ar fi fost respectată, așa cum spune Bolojan, alegerile pentru primarul Capitalei ar fi trebuit să aibă loc la finalul lunii august. Conform legii, alegerile se organizează la 90 de zile după ce funcția rămâne vacantă.

„Cred că alegerile trebuie făcute cât mai repede posibil pentru a fi în spiritul legii. Este în interesul bucureștenilor”, a adăugat Premierul României.

