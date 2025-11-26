Prima pagină » Economic » Rafinăria Petrotel Ploiești nu mai prelucrează țiței rusesc din 2022. Repornirea rafinăriei, abia la sfârșitul anului

26 nov. 2025, 13:22, Economic
Foto Facebook Petrotel Lukoil
Rafinăria Petrotel Ploiești, controlată de gigantul energetic rus Lukoil, a oprit importurile de țiței rusesc începând cu decembrie 2022. Repornirea rafinăriei a fost amânată după termenul limită impus de SUA pentru cedarea activelor grupului, stabilit pentru 13 decembrie. Oil Terminal a confirmat că rafinăria prelucrează în prezent exclusiv țiței din surse aprobate de UE, subliniind că această pauză operațională prelungită are un impact semnificativ asupra activității companiei, publică Mediafax.

Potrivit Oil Terminal, Petrotel nu a mai primit țiței rusesc din 5 decembrie 2022. De la acea dată, rafinăria a utilizat exclusiv petrol din surse conforme cu reglementările Uniunii Europene. Aceste ajustări vin în urma sancțiunilor impuse de UE după invadarea Ucrainei.

În același timp, repornirea rafinăriei, care se află în prezent în curs de întreținere tehnică, a fost amânată cu două săptămâni, de la sfârșitul lunii noiembrie până la 15 decembrie. Această dată revizuită se aliniază termenului limită stabilit de administrația SUA pentru ca Lukoil să-și vândă activele non-ruse unui cumpărător sancționat de Washington.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din SUA a stabilit data de 13 decembrie ca termen limită universal pentru toate entitățile Lukoil care operează în afara Federației Ruse. Până la această dată, companiile au permisiunea de a-și continua activitatea normală, inclusiv plățile, investițiile și întreținerea instalațiilor.

Principala restricție se referă la plățile către entitățile sancționate, care trebuie depuse în conturi blocate.

Interes major pentru Lukoil

În momentul de faţă sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria cât şi reţelele de benzinării, care poartă negocieri direct cu concernul, încă de acum câteva săptămâni.

Am fost notificaţi, suntem în legătură cu ei şi urmează să se parafeze această tranzacţie între două companii private, în care este evident că interesul nostru e ca această tranzacţie să fie făcută cât mai rapid, a anunțat Ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Există atât din România, cât și din Statele Unite și alte state membre ale Uniunii Europene, a precizat el.

Bloomberg a raportat că Lukoil caută un singur cumpărător pentru întregul său portofoliu de active internaționale, o tranzacție care ar include Petrotel Ploiești și rețeaua sa de peste 300 de stații de service din România. Fondul american Carlyle, acționar majoritar al BSOG, este, potrivit unor surse, unul dintre principalii concurenți, activele din amonte și din aval putând fi redistribuite către companii precum Chevron, Exxon sau ADNOC.

