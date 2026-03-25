În Parlamentul României, a fost dezbătut din nou, un proiect de lege care propune legalizarea și reglementarea serviciilor sexuale contra cost. Inițiativa legislativă a primit marți un nou Aviz Negativ, dar este urmărită în continuare scoaterea fenomenului din economia subterană și fiscalizarea sa. Prostituția ar putea deveni o sursă de venit pentru bugetul României, la fel ca în cazul altor țări europene, dar Parlamentul respinge din nou ideea legalizării. Astfel, țara noastră nu reușește să fiscalizeze o industrie care oricum alimentează economia subterană.

În România, prostituția a fost incriminată după venirea regimului comunist și a fost dezincriminată abia după anul 2000. Potrivit Codului Penal din 2014, prostituția a devenit contravenție în loc de infracțiune și sancționată cu amendă. Proiectul propus de deputatul PNL, Ion Iordache, nu este prima astfel de inițiativă din ultimii ani. O altă tentativă de legalizare a serviciilor de natură sexuală a fost respinsă de Parlamentul României în 2011, inițiatorul de la acel moment fiind Silviu Prigoană.

Chiar dacă a declanțat opoziții de fiecare dată, în special din partea bisericii Ortodoxe Române, legea prostituției, așa cum a mai fost denumită, are ca scop instituirea unui cadru juridic în care serviciile sexuale să fie prestate legal de persoane fizice autorizate care ar urma să plătească taxe, impozite și contribuții sociale. Mai mult decât atât, spațiile ar trebui să păstreze distanța față de școli, biserici și parcuri, iar controalele medicale periodice, inclusiv pentru bolile cu transmitere sexuală ale lucrătorilor, ar deveni și ele obligatorii.

„Instituirea unui cadru juridic care reglementează desfășurarea activităților de natură sexuală ar urmări în principal: protejarea sănătăţii fizice şi psihice, a integrităţii şi a demnităţii persoanelor care desfăşoară activităţi de natură sexuală; prevenirea şi combaterea exploatării sexuale, a abuzului, a constrângerii şi a traficului de persoane în legătură cu aceste activităţi; asigurarea exercitării activităţilor de natură sexuală în condiţii de legalitate şi asigurarea unui cadru fiscal transparent pentru veniturile obținute din activităţile reglementate prin prezenta lege”.

Ce încasări ar avea bugetul României dacă prostituția ar fi legală

În România, fenomenul există, chiar dacă este practicat „la negru” și alimentează economia subterană. De altfel, în Nota de fundamentare a proiectului de lege, veniturile la buget din impozitarea prostituției sunt estimate la aproximativ 150 de milioane de lei anual. Aceste venituri ar proveni din taxarea activității autorizate și ar contribui la bugetul de stat fără să genereze cheltuieli majore suplimentare însă, lipsa legalizării nu aduce niciun leu la bugetul statului.

Câte țări din Europa au prostituția legalizată

Dacă aruncăm o privire spre restul statelor Europene, este clar că nu există un model unic. Unele state au ales să legalizeze, să reglementeze prostituția și să o trateze ca pe o activitate economică. În țări precum Germania, Olanda sau Austria, există bordeluri autorizate, controale medicale și obligații fiscale. Aici, ideea de bază este simplă: dacă fenomenul există oricum, este mai mai sigur să fie adus în legalitate, monitorizat și fiscalizat. În aceste state, autoritățile susțin că reglementarea ajută la reducerea criminalității și la protejarea lucrătorilor sexuali. La polul opus se află modelul nordic, adoptat de țări precum Suedia sau Franța. În aceste state prostituția nu este incriminată pentru cei care o practică, dar este pedepsită pentru clienți. Logica acestui sistem este de a reduce cererea și, implicit, fenomenul. În tot acest timp, România rămâne un simplu spectator în fața abuzurilor.

Cu câți bani contribuie prostituția la bugetele altor state europene

Germania se remarcă drept cea mai mare piață legală din lume, cu venituri estimate la aproximativ 16 miliarde de euro anual. Din aceste venituri, gradul de fiscalizare este de aproximativ 5%, astfel că statul obține aproximativ 200-500 de milioane de euro pe an din această industrie. În plus, legalizarea completă și infrastructura dezvoltată, inclusiv bordelurile de mari dimensiuni, au transformat industria într-un adevărat sector economic.

În Olanda, unde prostituția este legală și reglementată, veniturile directe sunt estimate la aproximativ 840 de milioane de euro pe an. În cazul acestui stat, gradul de fiscalizare este cuprins între 10 și 15%, astfel că bugetul de stat se îmbogățește cu câteva sute de milioane de euro. Cele mai recente date arată că bugetul de stat al Olandei a încasat aproximativ 100 milioane de euro din activitățile sexuale. În cazul altor state europene, precum Austria și Belgia, deși prostituția este legală, nu există cifre oficiale, iar o parte semnificativă din câștiguri rămâne „neobservată”. Astfel, experiența europeană demonstrează că inudstria nu poate fi „albită” complet, dar arată că o parte din banii obținuți pot fi aduși în fiscalitate.

