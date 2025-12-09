Partidul lui Marine Le Pen vrea să redeschidă bordelurile din Franța, pe modelul de la 1946. Cum ar fi schimbată legea prostituției

Partidul lui Marine Le Pen, Adunarea Națională (RN), vrea să redeschidă bordelurile din Franța, relatează Le Monde. Închise prin Legea Marthe Richard în 1946, aceste spații ar putea fi administrate chiar de lucrătoarele sexuale, menționează sursa citată, care precizează că partidul pregătește deja un proiect de lege în acest sens.

„Voi propune redeschiderea bordelurilor, dar conduse chiar de prostituate, într-un model cooperativ”, a spus, recent, deputatul RN Jean-Philippe Tanguy, reprezentant al regiunii Somme, în fața comisiei de finanțe. „Pregătim un proiect de lege în acest sens”, a confirmat el pentru Le Monde. „Un prim proiect este gata, dar are nevoie de îmbunătățiri. Am sprijinul lui Marine (Le Pen n.r.) pentru această inițiativă.”, a precizat deputatul.

Potrivit Le Monde, acest proiect neașteptat ar putea să reaprindă dezbaterea privind locul prostituatelor în societatea francează.

Franța și-a exprimat de mult timp dorința de a aboli prostituția, o poziție criticată de cei care consideră un astfel de obiectiv nerealist și preferă să reglementeze practica.

În 2016, sub președintele François Hollande, Franța a votat o nouă lege a prostituției. Aceasta penaliza clienții, prevedea un parcurs de ieșire din prostituție cu un sistem de asistență socială și deschidea accesul la un permis de ședere, ceea ce a nemulțumit în mod special extrema dreaptă.

Legea îi sancționa cu amenzi substanțiale (inițial 1.500 de euro) pe cei care erau prinși că plăteau pentru servicii sexuale, nu pe sex-worker-i. Aceasta avea ca scop combaterea traficului de persoane și a prostituției forțate, o legislație care a intrat în vigoare după ani de dezbateri și care a confirmat ulterior constituționalitatea sa.

„Când eram tânăr, am lucrat puțin la Bus des femmes din Bois de Boulogne (o asociație din Franța pentru sprijinirea prostituatelor n.r.)”, povestește Jean-Philippe Tanguy. Prin această asociație „am văzut atunci suferința, ororile cotidiene prin care treceau aceste femei”. În cartierul Saint-Lazare, din Paris, am întâlnit și lucrătoare sexuale în vârstă, foarte mândre de meseria lor.

În urma acestor întâlniri și a analizei sale asupra problemei, deputatul Adunării Naționale a tras o concluzie fermă: cadrul actual al prostituției este inacceptabil.

El consideră că legea din 2016 a înrăutățit situația celor implicați: interdicția de a plăti pentru servicii sexuale, care plasează acum clienții sub amenințarea sancțiunilor penale, obligă prostituatele să se ascundă, să-și practice meseria tot mai departe, în pădure sau în altă parte, în condiții mizerabile, scrie Me Monde.

„Sunt bătute, uneori ucise și nimeni nu vorbește despre asta!”, exclamă Jean-Philippe Tanguy indignat. În opinia sa, sistemul actual reprezintă „culmea ipocriziei burgheze”.

De aici și ideea sa de a redeschide legal bordelurile, așa cum existau ele între 1804 și 1946, dar cu un spirit diferit. Adunarea Națională (RN) susține cu tărie că lucrătoarele sexuale nu ar trebui lăsate sub controlul proxeneților.

În „cooperativele“ imaginate de Jean-Philippe Tanguy, „aceste femei ar fi împărătese în propriul lor regat”, ca „o formă de răzbunare” pentru marginalizarea lor actuală. „Probabil ar trebui să găsim un alt nume decât «bordel», care nu ne-a lăsat tocmai amintiri plăcute”, adaugă el.

În 2013, când majoritatea condusă de François Hollande a propus legea care incrimina clienții, Marine Le Pen a avertizat că măsura risca să aducă „un pericol suplimentar” pentru lucrătoare.

Ea a propus, ca unică soluție la problemă, să… „trimită aceste tinere înapoi în țările lor de origine” și să „poarte un război pe viață și pe moarte împotriva rețelelor mafiote străine”.

Bordeluri fără șefi

„Securizarea lucrătoarelor sexuale a fost poziția lui Marine Le Pen de foarte mult timp”, afirmă Sébastien Chenu, vicepreședintele Adunării Naționale.

Pe plan intern însă, propunerea ar putea ofensa aleșii catolici conservatori, motivați de ordinea morală.

În opinia publică și în rândul celor implicați, proiectul este, de asemenea, foarte probabil să fie contestat, deoarece, la aproape optzeci de ani de la închiderea lor, redeschiderea bordelurilor poate părea „demodată, fantezistă și în opoziție totală cu poziția Franței“, scrie le Monde.

„Recrearea de case în care ființele umane ar fi închise, doar pentru a satisface nevoile sexuale ale bărbaților, este de neimaginat. Nu!”, declară Delphine Jarraud, delegat general al Amicale du Nid, o asociație care ajută prostituatele.

