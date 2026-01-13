Prima pagină » Actualitate » Ministrul Sănătății nu ar vota legalizarea prostituției: „Înainte de toate, ar trebui să protejăm minorii exploatați sexual”

13 ian. 2026, 19:53, Actualitate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, la Antena 3, că nu ar susține proiectul de lege pentru legalizarea prostituției și a subliniat că prioritatea statului ar trebui să fie protecția minorilor exploatați sexual și intervenția acolo unde autoritățile și-au pierdut controlul.

„Ar trebui să începem prin a proteja oamenii exploatați sexual”

La Antena 3, Alexandru Rogobete s-a referit la proiectul de lege depus de un deputat liberal și a afirmat că:

„Înainte de toate, ar trebui să începem prin a proteja oamenii exploataţi sexual, prin a proteja minorii exploataţi sexual, prin a proteja minorii unde statul, din punctul lui de vedere, a pierdut controlul, şi anume consumul de droguri”.

Ministrul a explicat că accentul trebuie pus pe măsuri concrete: „Cred că ar trebui să începem cu măsuri de protecţie concrete. Pentru că eu am mai tranzitat un astfel de proiect, când eram preşedintele Comisiei de Sănătate în Camera Deputaţilor, când se dorea, chipurile, legalizarea cannabisului în scop medical. Este un proiect la care m-am opus, care a picat în final. Erau invocate acolo tot felul de elucubraţii care nu aveau nicio legătură nici cu medicina, nici cu nimic şi unde se pierdea complet controlul. Sunt pentru controlul acestui fenomen”, a arătat Rogobete.

Ministrul susține precauție și focus pe probleme reale

Alexandru Rogobete a precizat că nu cunoaște în detaliu proiectul de lege și a comentat critic tendința de a aborda sănătatea publică fără expertiză:

Îmi place că toată lumea, mai nou, se ocupă de sănătate şi sănătatea a devenit aşa un domeniu în care toată lumea îşi dă cu părerea. Eu cred că mai degrabă ar trebui să ne axăm prin a culege mai mult TVA de la companiile care nu-l plătesc…Adică fiecare să-şi vadă un pic pe domeniul lui”, a afirmat ministrul.

