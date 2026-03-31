Wizz Air lansează 7 noi curse în sezonul de vară. Ce destinații au fost adăugate în oferta companiei

Compania aeriană low cost, Wizz Air, a extins, săptămâna aceasta, oferta pentru sezonul de vară, cu șapte noi rute: câte două de pe aeroportul București Otopeni și cel din Cluj-Napoca și câte una de la aeroporturile din Craiova, Brașov și Oradea către șase țări europene, transmite Profit.ro. Acestea se adaugă celor 9 rute lansate de la baza redeschisă și deja inaugurată din Târgu Mureș.

Două rute noi ale companiei Wizz Air au fost lansate săptămâna aceasta de pe aeroportul București Otopeni. Este vorba de zborul către Brindisi (Italia), în zilele de luni și vineri, și zborul către Faro (Portugalia), în fiecare marți și sâmbătă.

Din Cluj-Napoca, pasagerii pot călători din nou cu Wizz Air către Antalya (Turcia), în zilele de luni, miercuri și vineri, și către Berlin (Germania), în fiecare marți, joi și sâmbătă.

Trei rute noi din Craiova, Oradea și Brașov

Rută nouă din Craiova O altă rută a fost reluată pe 29 martie din Craiova către Barcelona (Spania), cu zboruri în zilele de joi și duminică. Rută nouă din Brașov Pasagerii din Brașov pot zbura acum către noua destinație Katowice (Polonia), începând cu 31 martie, în fiecare marți, joi și sâmbătă.

Rută nouă din Oradea De asemenea, 30 martie a marcat începutul oficial al operațiunilor Wizz Air pe Aeroportul Oradea, odată cu prima rută către Milano Bergamo (Italia), operată în zilele de luni și vineri.

Cum gestionează compania Wizz Air criza combustibililor

Scumpirea combustibililor, pe fondul tensiunilor din Orioentul Mijlociu, pune presiune pe industria aviației, însă Wizz Air a declarat pentru Profit.ro că impactul imediat este atenuat prin strategii de protecție și ajustări rapide ale operațiunilor.

ompania anunță și o repoziționare operațională, mutând o parte importantă din capacitate din Orientul Mijlociu către piețe europene, în contextul volatilității generate de situația geopolitică.

