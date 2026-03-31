Wizz Air lansează 7 noi curse în sezonul de vară. Ce destinații au fost adăugate în oferta companiei

Ruxandra Radulescu
Galerie Foto 6
Sursa foto - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Compania aeriană low cost, Wizz Air, a extins, săptămâna aceasta, oferta pentru sezonul de vară, cu șapte noi rute: câte două de pe aeroportul București Otopeni și cel din Cluj-Napoca și câte una de la aeroporturile din Craiova, Brașov și Oradea către șase țări europene, transmite Profit.ro. Acestea se adaugă celor 9 rute lansate de la baza redeschisă și deja inaugurată din Târgu Mureș.

Două rute noi ale companiei Wizz Air au fost lansate săptămâna aceasta de pe aeroportul București Otopeni. Este vorba de zborul către Brindisi (Italia), în zilele de luni și vineri, și zborul către Faro (Portugalia), în fiecare marți și sâmbătă.

Din Cluj-Napoca, pasagerii pot călători din nou cu Wizz Air către Antalya (Turcia), în zilele de luni, miercuri și vineri, și către Berlin (Germania), în fiecare marți, joi și sâmbătă.

Trei rute noi din Craiova, Oradea și Brașov

Rută nouă din Craiova O altă rută a fost reluată pe 29 martie din Craiova către Barcelona (Spania), cu zboruri în zilele de joi și duminică. Rută nouă din Brașov Pasagerii din Brașov pot zbura acum către noua destinație Katowice (Polonia), începând cu 31 martie, în fiecare marți, joi și sâmbătă.

Rută nouă din Oradea De asemenea, 30 martie a marcat începutul oficial al operațiunilor Wizz Air pe Aeroportul Oradea, odată cu prima rută către Milano Bergamo (Italia), operată în zilele de luni și vineri.

Cum gestionează compania Wizz Air criza combustibililor

Scumpirea combustibililor, pe fondul tensiunilor din Orioentul Mijlociu, pune presiune pe industria aviației, însă Wizz Air a declarat pentru Profit.ro că impactul imediat este atenuat prin strategii de protecție și ajustări rapide ale operațiunilor.

ompania anunță și o repoziționare operațională, mutând o parte importantă din capacitate din Orientul Mijlociu către piețe europene, în contextul volatilității generate de situația geopolitică.

FOTO: Mediafax

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Dispar casele de marcat fizice? Cu ce ar putea fi înlocuite
14:17
Dispar casele de marcat fizice? Cu ce ar putea fi înlocuite
ENERGIE Războiul cu Iran e “ca și câștigat”, dar America pare să fi pierdut războiul cu prețurile la carburanți. Se înregistrează un nou record în benzinăriile de peste ocean
14:04
Războiul cu Iran e “ca și câștigat”, dar America pare să fi pierdut războiul cu prețurile la carburanți. Se înregistrează un nou record în benzinăriile de peste ocean
ECONOMIE Guvernatorul Mugur Isărescu a primit sfaturi de la omologul lui grec. Care sunt lecțiile pe care le-ar putea învăța România din criza Greciei
20:13
Guvernatorul Mugur Isărescu a primit sfaturi de la omologul lui grec. Care sunt lecțiile pe care le-ar putea învăța România din criza Greciei
NEWS ALERT Cu două zile înainte de expirarea termenului, guvernul anunță extinderea plafonării prețurilor la alimente cu încă trei luni
17:21
Cu două zile înainte de expirarea termenului, guvernul anunță extinderea plafonării prețurilor la alimente cu încă trei luni
FLASH NEWS ANAF a scos la licitație un Lamborghini. Prețul de pornire este un chilipir
16:41, 30 Mar 2026
ANAF a scos la licitație un Lamborghini. Prețul de pornire este un chilipir
ECONOMIE Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
16:36, 30 Mar 2026
Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
Mediafax
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
Digi24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Cancan.ro
Cum va fi vremea de Paște 2026. ANM anunță temperaturi anormale pentru aceasta perioadă
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Adevarul
Harta centurilor rutiere așteptate în România. Unde se construiesc cele mai spectaculoase variante ocolitoare
Mediafax
Nicușor Dan: România a recuperat decalajul față de UE și vizează aderarea la OCDE și zona euro
Click
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Cancan.ro
ULTIMA ORĂ! Fugarul a fost prins! Poliția a făcut anunțul!
Ce se întâmplă doctore
Gabriela Cristea a dezvăluit cum a slăbit 30 de kg. Cu ce tehnici a reușit să scape prezentatoarea TV de kilogramele în plus
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Descopera.ro
Singura imagine cunoscută cu o femeie romană luptând cu un animal sălbatic într-o arenă
EXCLUSIV Directorul TVR, Adriana Săftoiu a făcut cumparaturi cu cardul instituției de pe platforma lui Dragoș Patraru, înainte de a-l transfera la postul public. Săftoiu a mai comandat burgeri și mâncare vietnameza din bani publici. Gândul publica sumele 
20:07
Directorul TVR, Adriana Săftoiu a făcut cumparaturi cu cardul instituției de pe platforma lui Dragoș Patraru, înainte de a-l transfera la postul public. Săftoiu a mai comandat burgeri și mâncare vietnameza din bani publici. Gândul publica sumele 
ECONOMIE Greșeala pe care o faci atunci când mergi la supermarket. Ajungi să plătești mai mult decât necesar
19:59
Greșeala pe care o faci atunci când mergi la supermarket. Ajungi să plătești mai mult decât necesar
REACȚIE Ambasadorul Rusiei în România acuză Bucureștiul că a intrat în confruntare directa cu Moscova. Ce spune despre grupul de luptă „Getica”
19:39
Ambasadorul Rusiei în România acuză Bucureștiul că a intrat în confruntare directa cu Moscova. Ce spune despre grupul de luptă „Getica”
RĂZBOI Partidul AfD din Germania se dezice de Trump după războiul cu Iran. Tino Chrupalla: „Nu este război pentru pace și libertate, este despre petrodolar”
19:27
Partidul AfD din Germania se dezice de Trump după războiul cu Iran. Tino Chrupalla: „Nu este război pentru pace și libertate, este despre petrodolar”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
19:22
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
FLASH NEWS Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul Mercosur. Cine s-a opus
19:19
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul Mercosur. Cine s-a opus

Cele mai noi

Trimite acest link pe