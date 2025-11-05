 2026 va fi anul acestor zodii. Energia lor va schimba totul în jurul lor

2026 va fi anul Calului de Foc care este o dată la 60 de ani, iar Universul va fi zguduit din temelii. Va fi anul schimbărilor, al adevărurilor greu de privit, al renașterii și al curajului. Va fi unul dintre cele mai rare și intense momente cosmice, care aduce cu el mult curaj și transformare.

Anul Calului de Foc va începe pe 17 februarie 2026 și se va încheia pe 5 februarie 2027. Anul viitor este considerat o binecuvântare pentru două zodii, iar energia lor va schimba totul în jur.

Anul 2026 va fi al acestor două zodii

Taur

Majoritatea celor născuți în această zodie vor fi in puși în fața unor decizii grele. Calul de Foc ii va forța sa iasă din zona de confort si sa renunțe la stabilitatea superficială. 2026 este anul în care o parte din acești nativi vor renunța la frici și amintiri dureroase, moment în care vor fi luați prin surprindere de numeroasele oportunități care le vor ieși în cale.

Taurii vor fi binecuvântați de astre și vor sta foarte bine la capitolul iubire. Fără să stea prea mult pe gânduri, cei singur își pot face o familie. Pe plan profesional, eforturile și sacrificiile vor primi recunoaștere după care au tânjit până acum.

Fecioară

Anul 2026 este un an al deciziilor rapide pentru o parte dintre cei născuți în zodia Fecioară. Specialiștii în astre îi sfătuiesc să fie foarte atenți la intuiție, să își asculte propriile nevoi și gânduri. Energia Calului de Foc motivează, arde minciuna, scoate la iveală secrete nebănuite, distruge frica și intențiile nespuse, tot ceea ce este ascuns în Univers.

Fecioarele vor munci mai mult și vor reuși să strângă sume importante de bani. Atunci când vine vorba de cei dragi, o parte dintre acești nativi își vor dori să petreacă mai mult timp alături de ei, așa că va exista tendința de a lăsat cariera pe plan secund.

Recomandările autorului: