Radu Dinescu, UNTRR: „Avem nevoie de autostrăzi, dar și de parcări pentru camioane”

Bogdan PavelCristian Lisandru
27 nov. 2025, 14:05, Video

România nu are nevoie doar de autostrăzi și de drumuri expres pentru ca transportatorii să poată avea un randament la nivelul colegilor lor din vest. România are nevoie și de parcări unde șoferii de camion să fie în siguranță.

Declarația a fost făcută de Radu Dinescu, secretar general al Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR).

„Când vorbim de autostrăzi, să știți că avem nevoie și de parcări pentru că șoferii profesioniști după ce conduc nouă ore cu pauză la ora și jumătate, de 45 de minute, au nevoie să se și odihnească”, afirmă Radu Dinescu.

„Să se odihnească și nu să devină paznici ai vehiculului”

Iar „a se odihni” nu este similar cu „a sta de pază”, în accepțiunea oficialului transportatorilor.

„Ar trebui să abă locuri special amenajate în care chiar să poată să facă lucrul ăsta, să se odihnească și nu să devină paznici ai vehiculului și să păzească vehiculul sau marfa și pe ei, să nu se fure ceva sau să se întâmple ceva neplăcut”, a evidențiat Radu Dinescu, secretarul general UNTRR.

Întreaga poziție exprimată de Radu Dinescu, în ceea ce privește infrastructura rutieră și nevoile transportatorilor, poate fi urmărită AICI.

Proiectul „Viitorul începe azi” este susținut de Constructii Erbașu.

