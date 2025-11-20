Cristian Pistol (CNAIR): „Mobilizare bună şi pe şantierul Lotului 2 al Autostrăzii Focşani-Bacău”

Şeful Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, spune că UMB Spedition s-a mobilizat bine pe şantierul A7. Stadiul fizic al lucrărilor este de 90%.

Pistol anunţă că sectorul de 17 km (până la Adjud), despre care s-a anunţat că va fi deschis circulaţiei de anul acesta, a ajuns la un progres de aproximativ 95%.

„Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe cei 38,78 km dintre Domnești Târg și Răcăciuni cu 1500 de muncitori și 600 de utilaje, care desfășoară în momentul de față următoarele lucrări: – așternere mixturi asfaltice; – umpluturi cu balast; – taluzari cu pământ vegetal; – montare stâlpi pentru panourile fonoabsorbante, armare și cofrare fundații pentru stâlpi panouri; – aplicare de hidroizolații; – montare lise parapet metalic; – lucrări de iluminat la pasajul peste DN 2 și CF 500, canalizări branșamente; – amenjare de perdele forestiere; – relocări rețele electrice; – amenajare Nod rutier Adjud”, mai spune Pistol.

În funcție de condițiile meteorologice și de ritmul de lucru din șantier, circulația va putea fi deschisă pe circa 17 km din acest lot până la Adjud.

Anul viitor, după finalizarea lucrărilor și pe celelalte sectoare ale A7, se va putea circula pe aproximativ 375 km de autostradă de la București la Pașcani (A3 și A7).

Valoarea contractului pentru construcția acestui lot este de 2,48 miliarde de lei (fără TVA), iar finanțarea esre asigurată prin PNRR.

