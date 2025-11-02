Prima pagină » Știri externe » 1,5 milioane de oameni se adună la parada de „Ziua Morților” din Mexico City, considerată cea mai strălucitoare sărbătoare a Mexicului

02 nov. 2025, 18:51
Ziua Morților, o sărbătoare importantă în Mexic, s-a ținut și anul acesta pe străzi. Mexicanii tradiționaliști i-au onorat pe cei dragi trecuți în neființă, iar tinerii s-au costumat și au împânzit străzile marilor orașe mexicane de parcă a fost un carnaval național.

Ziua Morților,comparată cu Halloweenul american, „Ziua Morților” este sărbătorită anual între zilele 1 și 2 noiembrie. Potrivit Britannica , sărbătoarea are o vechime de mii de ani, fiind originară de la populațiile indigene mezoamericane, precum aztecii, toltecii, olmecii și maiașii, care aveau o înțelegere ciclică asupra vieții și morții.

Pentru ei, moartea nu reprezenta sfârșitul, ci continuarea existenței pe un alt tărâm. Spiritele celor morți rămâneau în permanență conexiune cu pământenii vii. Aztecii credeau că sufletul unei persoane decedate va călători spre Tărâmul Morților, cunoscut ca „Chicunamictlán, și ulterior, avea să se odihnească pentru eternitate pe tărâmul „Mictlan” condus de zeii Mictlantecuhtli și  Mictecacíhuatl.

Odată cu sosirea coloniștilor spanioli și răspândirea creștinisului,  localnicii au continuat să mențină tradiția dedicării ofrandelor în apă, hrană, unelte și obiecte personale celor decedați. DW scrie că 1,5 milioane de oameni s-au strâns sâmbătă în Mexico City, capitala Mexicului, pentru a celebra parada Zilei Morților. Mii de oameni s-au costumat în scheleți, zombies, văduve fatale, animale și chiar în James Bond cu costum de schelet, transportând sculpturi de serpi.

Motivul? Pentru a le ura„bun venit” spiritelor celor morți care vin anual să viziteze lumea celor vii.  Locuințele au fost frumos ornamentate, umplând orașul de culori precum portocaliu și galben. Bande de muzicieni au mărșăluit, alături de mașini decorate cu scheleți giganți.

La fel ca în SUA, copiii colindă de la ușă la alta pentru a primi bomboane și jucării. Mexicanii sunt foarte generoși fiindcă cred că sufletele celor care au murit prea devreme le vor vizita familiile.

Sursa Foto: Profimedia

