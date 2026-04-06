4 ore până la Lună. Astronauții misiunii spațiale Artemis 2 vor bate un record istoric: Cea mai lungă distanță parcursă vreodată de oameni

În patru ore, astronauții misiunii spațiale lunare Artemis 2 se pregătesc să intre pe orbita Lunii. Ei vor stabili un record istoric: cea mai mare distanță parcursă de oameni vreodată. Vor bate recordul deținut de astronauții echipajului Apollo 13 din 1970. A fost o  misiune de aselenizare eșuată de la spargerea unui rezervor de oxigen, dar care a devenit călătoria spațială care i-a transportat pe astronauți pe cea mai îndelungată distanță parcursă vreodată în istorie: 400.171 km.  „Un eșec cu succes” cum s-ar spune. 

Capsula spațială Orion îi va transporta pe astronauți spre partea întunecată a Lunii, care nu poate fi văzută de pe Pământ.

Ei vor putea fotografia caracteristicile lunare care n-au fost văzute niciodată de pământeni.  Vor fi la circa 6.400 de kilometri de suprafața Lunii, potrivit NASA.

Programul de pe 6 aprilie 2026

  • 20:56 (ora României) – echipajul Artemis 2 va doborî recordul stabilit de astronauții misiunii Apollo 13 din 1970;
  • 21:45 – prin hublourile capsulei, cei patru astronauți se vor împărți în două perechi. Vor începe  observațiile lunare de cartografiere și fotografiere a peisajelor lunare gri și a craterelor;
  • 01:47 (7 aprilie, după ora României) – NASA va pierde contactul cu echipajul Artemis 2 pentru 40 de minute cât timp se vor afla în spatele Lunii;
  • 02:02 – astronauții se vor afla la cea mai apropiată distanță de Lună;
  • 02:05 – capsula spațială Orion va deveni nava spațială cu echipaj uman aflată la cea mai lungă distanță de Pământ parcursă vreodată: 405.571 km (cu 5.400 de km mai mulți față de misiunea Apollo 13); 
  • când vor trece pe lângă Lună, astronauții vor purta ochelari de protecție pentru a asista din capsula Orion la o eclipsă totală de Soare;

În cazul în care misiunile spațiale Artemis 2 și Artemis 3 (2027)  vor avea succes, NASA va efectua prima aselenizare după mai bine de 5 decenii: Artemis 4, programată pentru anul 2028.

Sursa Foto/Video: NASA

Autorul recomandă: NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani

NEWS ALERT Israelul a atacat cel mai mare complex petrochimic al Iranului. Ce avarii s-au raportat la instalația South Pars
15:49
Israelul a atacat cel mai mare complex petrochimic al Iranului. Ce avarii s-au raportat la instalația South Pars
ENERGIE Viktor Orban, despre acuzațiile de sabotaj energetic: „Situația este critică deoarece Europa se îndreaptă spre o criză energetică gravă”
15:11
Viktor Orban, despre acuzațiile de sabotaj energetic: „Situația este critică deoarece Europa se îndreaptă spre o criză energetică gravă”
EXTERNE Lovitura colosală a Băncii Franței. Cum a reușit să vândă aurul din SUA și să câștige 13 miliarde de euro
15:02
Lovitura colosală a Băncii Franței. Cum a reușit să vândă aurul din SUA și să câștige 13 miliarde de euro
FLASH NEWS Explozie la o mină de cărbune din regiunea Luhansk, controlată de ruși: Peste 40 de oameni, blocați sub pământ
14:54
Explozie la o mină de cărbune din regiunea Luhansk, controlată de ruși: Peste 40 de oameni, blocați sub pământ
PAȘTE Trei germani, printre care și un bebeluș, au murit la o „vânătoare de ouă de Paște”, eveniment tradițional la care au participat 50 de persoane
14:09
Trei germani, printre care și un bebeluș, au murit la o „vânătoare de ouă de Paște”, eveniment tradițional la care au participat 50 de persoane
FLASH NEWS O a treia navă turcă a reușit să traverseze strâmtoarea Ormuz. Ce țară a fost scutită de „orice restricții“ de Teheran
13:30
O a treia navă turcă a reușit să traverseze strâmtoarea Ormuz. Ce țară a fost scutită de „orice restricții“ de Teheran
Mediafax
Carnea de miel s-a scumpit și în Bulgaria, la fel ca și în România / „Crescătorul bulgar moare zâmbind, dar moare”
Digi24
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială / O misiune sub semnul restricțiilor din Ierusalim
Click
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: suspecta, în vârstă de 40 de ani, ar fi recunoscut fapta. Ce probe au găsit anchetatorii în apartament
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Maia, fiica lui Teo Trandafir. Cum arată tânăra la 21 de ani: „Suntem una singură”!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un Mercedes lăsat în service „s-a plimbat” pe la două baruri înainte de a fi oprit de proprietară. Poliția a intervenit
Descopera.ro
Caz medical uluitor: cum a aflat o tânără că este alergică la apă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - -Nu vă suparați, doamna doctor, mi-e ruşine să spun, sufăr de ...
Descopera.ro
O descoperire arheologică de importanță excepțională a fost făcută sub străzile orașului Frankfurt
VIDEO Ucraineni, trimiși în judecată după ce au pus explozibil în fața unei companii din București. Dispozitivul, testat de anchetatori
15:53
Ucraineni, trimiși în judecată după ce au pus explozibil în fața unei companii din București. Dispozitivul, testat de anchetatori
ECONOMIE 500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
15:40
500 lei în plus la pensie, înainte de Paște, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
EXCLUSIV Sceneta filmării cu Ponta, Coldea și Nicușor Dan, demontată de Cristoiu. ”Mojicul a fost Nicușor Dan/Din start Lasconi a fost ticăloasă”
15:40
Sceneta filmării cu Ponta, Coldea și Nicușor Dan, demontată de Cristoiu. ”Mojicul a fost Nicușor Dan/Din start Lasconi a fost ticăloasă”
TRADIȚIE Ce nu se face în Vinerea Mare: Obiceiuri străvechi și ce este strict interzis să speli sau să gătești
14:58
Ce nu se face în Vinerea Mare: Obiceiuri străvechi și ce este strict interzis să speli sau să gătești
FLASH NEWS Ministrul Energiei anunță că rafinăria Petromidia și-a realuat activitatea și funcționează la capacitate maximă
14:53
Ministrul Energiei anunță că rafinăria Petromidia și-a realuat activitatea și funcționează la capacitate maximă
Modelul ucrainean care poate feri România de criza energetică. Ce spun experții despre strategia prin care Kievul a evitat colapsul timp de patru ani
14:52
Modelul ucrainean care poate feri România de criza energetică. Ce spun experții despre strategia prin care Kievul a evitat colapsul timp de patru ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe