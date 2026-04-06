În patru ore, astronauții misiunii spațiale lunare Artemis 2 se pregătesc să intre pe orbita Lunii. Ei vor stabili un record istoric: cea mai mare distanță parcursă de oameni vreodată. Vor bate recordul deținut de astronauții echipajului Apollo 13 din 1970. A fost o misiune de aselenizare eșuată de la spargerea unui rezervor de oxigen, dar care a devenit călătoria spațială care i-a transportat pe astronauți pe cea mai îndelungată distanță parcursă vreodată în istorie: 400.171 km. „Un eșec cu succes” cum s-ar spune.

Capsula spațială Orion îi va transporta pe astronauți spre partea întunecată a Lunii, care nu poate fi văzută de pe Pământ.

Ei vor putea fotografia caracteristicile lunare care n-au fost văzute niciodată de pământeni. Vor fi la circa 6.400 de kilometri de suprafața Lunii, potrivit NASA.

Programul de pe 6 aprilie 2026

20:56 (ora României) – echipajul Artemis 2 va doborî recordul stabilit de astronauții misiunii Apollo 13 din 1970;

21:45 – prin hublourile capsulei, cei patru astronauți se vor împărți în două perechi. Vor începe observațiile lunare de cartografiere și fotografiere a peisajelor lunare gri și a craterelor;

01:47 (7 aprilie, după ora României) – NASA va pierde contactul cu echipajul Artemis 2 pentru 40 de minute cât timp se vor afla în spatele Lunii;

02:02 – astronauții se vor afla la cea mai apropiată distanță de Lună;

02:05 – capsula spațială Orion va deveni nava spațială cu echipaj uman aflată la cea mai lungă distanță de Pământ parcursă vreodată: 405.571 km (cu 5.400 de km mai mulți față de misiunea Apollo 13);

când vor trece pe lângă Lună, astronauții vor purta ochelari de protecție pentru a asista din capsula Orion la o eclipsă totală de Soare;

În cazul în care misiunile spațiale Artemis 2 și Artemis 3 (2027) vor avea succes, NASA va efectua prima aselenizare după mai bine de 5 decenii: Artemis 4, programată pentru anul 2028.

Sursa Foto/Video: NASA

