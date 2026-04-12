Prima pagină » Știri externe » A început votarea în Ungaria. Secțiile de vot sunt deschise până la ora 19.00

A început votarea în Ungaria. Secțiile de vot sunt deschise până la ora 19.00

A început votarea în Ungaria. Secțiile de vot sunt deschise până la ora 19.00

Secțiile de votare din Ungaria s-au deschis, duminică, la ora 6.00, pentru scrutinul parlamentar care decide cine va fi viitorul premier de la Budapesta, dintre Viktor Orbán și Péter Magyar.  Cele 10.047 de secții de votare rămân deschise până la 19:00.

Până la ora 7:00, 3,46% dintre persoanele cu drept de vot s-au prezentat la urnele deschise în Ungaria.

Cea mai mare prezență la urne s-a înregistrat în Pest, unde rata de participare este de 3,97%.

Zona cu cea mai scăzută prezență este Borsod-Abaúj-Zemplén (2,75%).

Înainte de deschiderea urnelor, comisia de numărare a voturilor a parcurs o procedură strictă de sigilare. Primul alegător prezent la secție a verificat împreună cu comisia dacă urnele sunt goale. Sigilarea s-a realizat astfel încât extragerea sau introducerea buletinelor să fie imposibilă fără ruperea sigiliului, conform Origo, citat de Mediafax.

Alegeri într-un singur tur

Primul alegător nu poate fi membru al comisiei sau secretar de proces-verbal. Până la ora 6:00, în secțiile de votare au avut acces doar membrii comisiei și ai biroului electoral, precum și presa și observatorii internaționali.

Alegerile pentru Adunarea Națională se desfășoară într-un singur tur. Fiecare alegător primește însă două buletine de vot. Primul buletin este pentru candidatul individual din circumscripția electorală. Al doilea buletin exprimă preferința pentru un partid, prin votul pe lista națională.

Ungaria are 106 circumscripții electorale individuale. În acestea candidează 639 de candidați, dintre care 31 sunt independenți. Mandatul revine candidatului cu cele mai multe voturi, fără prag minim de participare.

Din listele naționale de partid se distribuie 93 de mandate. Distribuirea se face proporțional cu voturile obținute și cu voturile fracționare. Pe buletinul de vot pentru lista națională apar cinci liste de partid. O listă națională putea fi depusă doar de partidele care au prezentat candidați în cel puțin 14 județe și în capitală. De asemenea, era necesară acoperirea a cel puțin 71 de circumscripții individuale. Două partide au putut depune liste comune, pe baza candidaturilor comune din circumscripții.

Cele 10.047 de secții de votare sunt amenajate în 3.154 de localități și în 23 de arondismente ale Budapestei. Numărul total al alegătorilor cu drept de vot este de 7,5 milioane.

La cele 149 de reprezentanțe diplomatice ale Ungariei în lume votează 90.730 de alegători din diaspora. Alți 497.000 de alegători fără domiciliu în Ungaria pot vota prin corespondență.

Primele rezultate preliminare vor fi publicate imediat după închiderea urnelor, la ora 19:00, pe site-ul oficial valasztas.hu. În jurul orei 23:00 sunt așteptate date cu un grad ridicat de prelucrare, care vor contura tabloul final al scrutinului.

