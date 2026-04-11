Prima pagină » Știri politice » Tabăra #rezist s-a mutat la Budapesta să îi „salveze” pe maghiari de Viktor Orbán, după ce a „salvat” România de ruși și de Simion. Lucian Mîndruță își lansează mesajele chiar din capitala Ungariei

După ce a „salvat” România de ruși și de George Simion, tabăra #rezist și-a găsit o altă misiune. S-a mutat la Budapesta ca să îi „salveze” pe vecinii de la vest de „dictatorul” Viktor Orbán. Vârf de lance, Lucian Mîndruță, care transmite în direct de la Budapesta, racordat la pulsul alegerilor de duminică. Acesta este însoțit în demersul său de îndemn la un vot în direcția „corectă” de alți colegi vocali din tabăra #rezist, activați ca la un semn. 

Vezi galeria foto
5 poze
  • Campania electorală pentru alegerile parlamentare decisive pentru viitorul Ungariei, care se desfășoară în 12 aprilie, este cea mai tensionată, disputată și cu cele mai grave acuzații din ultimele două decenii, de când a început perioada de dominație a lui Viktor Orbán, acum două decenii.

  • Sondajele arată că, pe 12 aprilie, Ungaria ar putea avea un scrutin istoric. Miza uriașă a acestuia este susținută și din România, într-o anumită direcție, de o anumită tabără formatoare de opinie.

Mîndruță: ”Să îi ajutăm să voteze înțelept”

Mutat la Budapesta într-o discretă delegație de serviciu, așa cum sugerează în clipul video postat pe contul său de socializare, Lucian Mîndruță a transmis un mesaj subtil, evident pro-Peter Magyar, liderul opoziției maghiare.

Însoțit de un coleg de la Digi FM, postul de radio cu care colaborează în prezent, fosta vedetă din perioada de glorie a Pro TV a lansat un îndemn către maghiari.

Lucian Mîndruță, realizator TV (FOTO: Facebook)

”Să îi ajutăm să voteze înțelept”, zice Mîndruță în acest video, care face parte, așa cum ne anunță, dintr-o viitoare serie care va fi realizată la Budapesta.

În stilul său zeflemitor, Mîndruță nu îndeamnă explicit la un vot anti-Orban, însă transmite subliminal (ca și la scrutinul prezidențual din România), chiar și prin mesaje sumare, precum cel de mai jos, că maghiarii ar trebui să urmeze direcția bună, a se citi progresistă.

Orașul european în care 8 din 10 turiști sunt români. Trecerea graniței e mai facilă, după intrarea în Schengen. „E scris în limba română peste tot”

Budapesta se pregătește pentru scrutinul istoric din 12 aprilie / foto: Envato

Elena Calistru, șefa Funky Citizens, s-a acreditat la alegerile de mâine

Foarte activă în aceeași direcție este și Elena Calistru, președinta ONG-ului Funky Citizens. Aceasta a informat, pe contul organizației non-guvernamentale, că este acreditată la alegerile de mâine, la Budapesta. Calistru subliniază că Funky Citizens este singura organizație din România acreditată cu observatori internaționali.

Elena Calistru, președinta Funky Citizens. Foto: Facebook 

Dana Hering vorbește despre ”măscăriciul” și ”rusul” Orbán

La rândul său, Dana Hering, una dintre cele mai vocale susținătoare ale lui Nicușor Dan, în campania electorală din mai 2025, dar și ulterior, postează regulat pe contul său de Facebook mesaje pro-Tisza și anti Orbán. Deși nu s-a deplasat la Budapesta, precum colegii de crez menționați mai sus, această postează constant comentarii pro-opoziția Tisza și Peter Magyar. De exemplu, la începutul săptămânii, influencerița a observat că premierul Ungariei s-ar fi făcut de râs, alături de președintele Serbiei, în scandalul cu conducta de gaz rusesc de pe teritoriul Serbiei.

Șeful SRI-ului din Serbia a iesit la rampă, în conferință publică, să demonteze comedia pusă la cale de Viktor Orban și Vucic.
Orban a mers până acolo încât a convocat o ședință CSAT pentru un presupus atac la conducta de gaz rusesc care aprovizionează Ungaria, sustinând că au fost gasite doua rucsacuri cu explozibili în apropiere. De vină ar fi, desigur, ucrainenii. Ucraina a negat orice amestec, iar acum iese șeful Intelligence sârbesc să-i facă de râs pe cei doi măscărici. (…)

”Rușii, plecați acasă!”

Tot la începutul săptămânii, pe măsură ce miza alegerilor din 12 aprilie crește, Hering a comentat pe marginea unuia din ultimele mitinguri de campanie ale premierului de la Budapesta. Cu o ocupație incertă, una dintre liderele taberei #rezist evidențiază apostrofările pe care le-a primit liderul Fidesz, care a fost făcut rus de o parte a audienței.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO George Simion, mesaj pentru români, cu ocazia Sărbătorilor Pascale: „Dacă vom avea pace, ține doar de noi”
15:22
George Simion, mesaj pentru români, cu ocazia Sărbătorilor Pascale: „Dacă vom avea pace, ține doar de noi”
FLASH NEWS Nicușor Dan, lângă doi PSD-iști, la o mănăstire, de Prohodul Domnului. „Printre oameni, fără anunț, fără protocol”
06:45
Nicușor Dan, lângă doi PSD-iști, la o mănăstire, de Prohodul Domnului. „Printre oameni, fără anunț, fără protocol”
POLITICĂ Societatea Timișoara îi solicită lui Nicușor Dan sprijin pentru Ilie Bolojan în disputa cu Partidul Social Democrat
23:15
Societatea Timișoara îi solicită lui Nicușor Dan sprijin pentru Ilie Bolojan în disputa cu Partidul Social Democrat
POLITICĂ Senatoarea USR Cynthia Păun cere public interzicerea promovării nașterii naturale. Care sunt argumentele politicianului, ca mamă
21:12
Senatoarea USR Cynthia Păun cere public interzicerea promovării nașterii naturale. Care sunt argumentele politicianului, ca mamă
EXCLUSIV Ilie Bolojan și-a scos colegii din Guvern și din administrația locală Oradea, la o cafea, în centrul orașului. Cine l-a însoțit pe premier
11:47, 10 Apr 2026
Ilie Bolojan și-a scos colegii din Guvern și din administrația locală Oradea, la o cafea, în centrul orașului. Cine l-a însoțit pe premier
POLITICĂ Crin Antonescu, despre „transferul” premierului de la PNL la REPER: „Ilie Bolojan este eroul, între ghilimele sau fără”
06:40, 10 Apr 2026
Crin Antonescu, despre „transferul” premierului de la PNL la REPER: „Ilie Bolojan este eroul, între ghilimele sau fără”
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Digi24
VIDEO „Mi se ard cozonacii în cuptor”. O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38
Cancan.ro
Cu ce se ocupă Marilu și Matei, nepoții lui Mircea Lucescu? Ce meserii onorabile au
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Click
Motivul pentru care un bărbat din Cipru revine în fiecare an la Iași. „Prima dată am venit în ’98. S-a schimbat 100%”
Digi24
VIDEO Mojtaba Khamenei, desfigurat în război, este încă sub tratament pentru rănile grave suferite, afirmă surse din cercul său
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Semne că telefonul îți afectează concentrarea (chiar și atunci când nu îl folosești)
FLASH NEWS Întorsătură de situație în cazul jafului din Olanda. Unul dintre inculpați pretinde că este nevinovat și a refuzat un acord cu autoritățile
17:17
Întorsătură de situație în cazul jafului din Olanda. Unul dintre inculpați pretinde că este nevinovat și a refuzat un acord cu autoritățile
UTILE Nu ai avut timp? Cât costă un cofraj cu 10 ouă fierte și vopsite, în magazinele Kaufland din România?
17:01
Nu ai avut timp? Cât costă un cofraj cu 10 ouă fierte și vopsite, în magazinele Kaufland din România?
FLASH NEWS Terasele din București ar putea rămâne deschise și pe timp de iarnă. Ce regulă nouă pregătește Primăria pentru patronii de restaurante
17:00
Terasele din București ar putea rămâne deschise și pe timp de iarnă. Ce regulă nouă pregătește Primăria pentru patronii de restaurante
CONTROVERSĂ Trump susține că singura amenințare rămasă în Strâmtoarea Ormuz este cea a minelor marine. Ce reproșează Chinei, Japoniei și Europei
16:48
Trump susține că singura amenințare rămasă în Strâmtoarea Ormuz este cea a minelor marine. Ce reproșează Chinei, Japoniei și Europei
EVENIMENT Risc de avalanșe la munte în perioada Paștelui. Evenimentele pot fi provocate și de supraîncărcarea pârtiilor cu turiști
16:37
Risc de avalanșe la munte în perioada Paștelui. Evenimentele pot fi provocate și de supraîncărcarea pârtiilor cu turiști
VIDEO Tragedie în Timiș. O femeie a murit, după ce mașina în care se afla a explodat, în urma unui accident
16:29
Tragedie în Timiș. O femeie a murit, după ce mașina în care se afla a explodat, în urma unui accident

Cele mai noi

Trimite acest link pe