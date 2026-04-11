După ce a „salvat” România de ruși și de George Simion, tabăra #rezist și-a găsit o altă misiune. S-a mutat la Budapesta ca să îi „salveze” pe vecinii de la vest de „dictatorul” Viktor Orbán. Vârf de lance, Lucian Mîndruță, care transmite în direct de la Budapesta, racordat la pulsul alegerilor de duminică. Acesta este însoțit în demersul său de îndemn la un vot în direcția „corectă” de alți colegi vocali din tabăra #rezist, activați ca la un semn.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare decisive pentru viitorul Ungariei, care se desfășoară în 12 aprilie, este cea mai tensionată, disputată și cu cele mai grave acuzații din ultimele două decenii, de când a început perioada de dominație a lui Viktor Orbán, acum două decenii.

Sondajele arată că, pe 12 aprilie, Ungaria ar putea avea un scrutin istoric. Miza uriașă a acestuia este susținută și din România, într-o anumită direcție, de o anumită tabără formatoare de opinie.

Mîndruță: ”Să îi ajutăm să voteze înțelept”

Mutat la Budapesta într-o discretă delegație de serviciu, așa cum sugerează în clipul video postat pe contul său de socializare, Lucian Mîndruță a transmis un mesaj subtil, evident pro-Peter Magyar, liderul opoziției maghiare.

Însoțit de un coleg de la Digi FM, postul de radio cu care colaborează în prezent, fosta vedetă din perioada de glorie a Pro TV a lansat un îndemn către maghiari.

”Să îi ajutăm să voteze înțelept”, zice Mîndruță în acest video, care face parte, așa cum ne anunță, dintr-o viitoare serie care va fi realizată la Budapesta.

În stilul său zeflemitor, Mîndruță nu îndeamnă explicit la un vot anti-Orban, însă transmite subliminal (ca și la scrutinul prezidențual din România), chiar și prin mesaje sumare, precum cel de mai jos, că maghiarii ar trebui să urmeze direcția bună, a se citi progresistă.

Elena Calistru, șefa Funky Citizens, s-a acreditat la alegerile de mâine

Foarte activă în aceeași direcție este și Elena Calistru, președinta ONG-ului Funky Citizens. Aceasta a informat, pe contul organizației non-guvernamentale, că este acreditată la alegerile de mâine, la Budapesta. Calistru subliniază că Funky Citizens este singura organizație din România acreditată cu observatori internaționali.

Dana Hering vorbește despre ”măscăriciul” și ”rusul” Orbán

La rândul său, Dana Hering, una dintre cele mai vocale susținătoare ale lui Nicușor Dan, în campania electorală din mai 2025, dar și ulterior, postează regulat pe contul său de Facebook mesaje pro-Tisza și anti Orbán. Deși nu s-a deplasat la Budapesta, precum colegii de crez menționați mai sus, această postează constant comentarii pro-opoziția Tisza și Peter Magyar. De exemplu, la începutul săptămânii, influencerița a observat că premierul Ungariei s-ar fi făcut de râs, alături de președintele Serbiei, în scandalul cu conducta de gaz rusesc de pe teritoriul Serbiei.

Șeful SRI-ului din Serbia a iesit la rampă, în conferință publică, să demonteze comedia pusă la cale de Viktor Orban și Vucic.

Orban a mers până acolo încât a convocat o ședință CSAT pentru un presupus atac la conducta de gaz rusesc care aprovizionează Ungaria, sustinând că au fost gasite doua rucsacuri cu explozibili în apropiere. De vină ar fi, desigur, ucrainenii. Ucraina a negat orice amestec, iar acum iese șeful Intelligence sârbesc să-i facă de râs pe cei doi măscărici. (…)

”Rușii, plecați acasă!”

Tot la începutul săptămânii, pe măsură ce miza alegerilor din 12 aprilie crește, Hering a comentat pe marginea unuia din ultimele mitinguri de campanie ale premierului de la Budapesta. Cu o ocupație incertă, una dintre liderele taberei #rezist evidențiază apostrofările pe care le-a primit liderul Fidesz, care a fost făcut rus de o parte a audienței.

