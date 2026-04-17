A intrat în vigoare armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban. Netanyahu spune că își rezervă dreptul „de a lua măsurile necesare de autoapărare"

Președintele american Donald Trump a anunțat acordul de încetare a focului timp de 10 zile dintre Israel și Liban, în timp ce mediatorii pakistanezi lucrează pentru prelungirea armistițiului între Statele Unite și Iran și pentru a organiza o nouă întâlnire bilaterală.

Acordul de încetare a focului dintre Israel și vecinul din nord, Liban, a fost anunțat inițial de Donald Trump și confirmat de prim-ministrul Benjamin Netanyahu. Premierul Israelului a precizat, într-un mesaj video ulterior, că există „oportunitatea de a încheia un acord de pace istoric cu Libanul”, dar forțele israeliene vor rămâne în interiorul teritoriului libanez, într-o „zonă tampon de securitate consolidată”.

Acordul de încetare a focului între Israel și Liban a intrat în vigoare la miezul nopții, între 16 și 17 aprilie și prevede suspendarea operațiunilor militare ofensive ale Israelului în Liban și oprirea atacurilor Hezbollah. În acest sens, guvernul libanez s-a angajat să ia măsuri pentru a preveni atacurile grupărilor non-statale de pe teritoriul său.

Gruparea teroristă Hezbollah a dat un răspuns ambiguu cu privire la acest armistițiu. „Un armistițiu trebuie să includă o încetare completă a atacurilor pe întreg teritoriul libanez, fără libertate de mișcare pentru forțele israeliene și o revenire la situația de dinainte de 2 martie”, când a început actuala rundă de conflict dintre Israel și Hezbollah, a declarat gruparea într-un comunicat.

Pacea dintre SUA și Iran, condiționată de încetarea focului în Liban

Administrația Trump a intensificat presiunile în ultimele zile asupra Israelului și Libanului pentru a ajunge la un armistițiu, după ce bombardamentele israeliene și acțiunile de răspuns ale Hezbollah riscau să deturneze procesul de pace cu Iranul. Hezbollah, care este strâns aliat cu Iranul, și-a reluat atacurile asupra Israelului la începutul lunii martie ca răspuns la uciderea liderului suprem iranian, Ali Khamenei.

Donald Trump a jucat un rol de mediator în acest proces și a declarat că Israelul și Libanul se vor întâlni în decurs de o săptămână sau două „probabil” la Casa Albă. După implementarea păcii, președintele american a precizat că va merge în Liban „la momentul potrivit”.

Armistițiul Israel-Liban poate fi prelungit dacă se arată bunăvoință

La fel ca armistițiul dintre SUA și Iran, și acesta este unul destul de fragil. Pe de o parte, Departamentul de Stat al SUA a precizat că armistițiul din Liban va dura inițial 10 zile, dar va putea fi prelungit dacă ambele țări vor conveni să continue „negocierile cu bună-credință pentru un acord permanent de pace”. Pe de altă parte, Israelul își rezervă dreptul „de a lua măsurile necesare de autoapărare”.

Lipsa de implicare a Hezbollah în armistițiu i-a îngrijorat pe unii politicieni din regiune. „Nu există război între Israel și Liban. Există un război între Israel și Hezbollah!”, a precizat Natan Eshel, fostul șef de cabinet al lui Netanyahu.

