SUA mai trimit un portavion în Orientul Mijlociu și suplimentează numărul de trupe, în timp ce Trump pune presiune pe Iran să accepte pacea

Statele Unite vor suplimenta numărul de soldați în Orientul Mijlociu în următoarele zile, în timp ce Washingtonul continuă să facă presiuni asupra Iranului pentru a încheia un acord de pace. SUA iau în considerare posibilitatea unor operațiuni terestre dacă armistițiul nu se menține, au declarat oficiali americani, scrie The Washington Post.

Noile forțe americane care vor ajunge în regiune includ aproximativ 6.000 de soldați la bordul portavionului USS George HW Bush și mai multe nave de război care îl escortează. Aproximativ 4.200 de alți soldați din Grupul Amfibiu Boxer și din forța sa specială a Corpului Pușcașilor Marini, a 11-a Unitate Expediționară a Pușcașilor Marini, sunt așteptați să sosească spre sfârșitul lunii.

Infuzia de soldați americani va ajunge în Orientul Mijlociu exact în momentul în care armistițiul de două săptămâni urmează să expire pe 22 aprilie. Aceste noi trupe se vor alătura celor aproximativ 50.000 de militari despre care Pentagonul a declarat anterior că sunt implicați în operațiunile împotriva Iranului.

Duminică, în încercarea de a pune presiune pe Iran, Donald Trump a anunțat o blocadă asupra traficului maritim care pleacă și sosește în porturile iraniene. Această decizie vine în contextul în care Statele Unite doresc redeschiderea cât mai repede a Strâmtorii Ormuz, o rută vitală pentru tranzitul maritim.

Donald Trump speră că războiul se va termina „foarte curând”

Președintele american a declarat pentru Fox Business într-un interviu acordat miercuri dimineață că, în opinia sa, războiul din Iran s-ar putea termina „foarte curând” și că se așteaptă ca prețurile la energie să scadă la nivelurile de dinainte de război până la alegerile de la mijlocul mandatului, „pe baza presupunerii” că Statele Unite sunt capabile să împiedice Iranul să obțină o armă nucleară.

În replică, Iranul și-a intensificat amenințările de a bloca comerțul internațional, după ce comandantul militar Ali Abdollahi a declarat că va bloca traficul naval în Golful Persic, Golful Oman și Marea Roșie, ca răspuns la blocada americană.

Pentagonul pune presiune suplimentară pe Iran pentru a accepta pacea

Sosirea unor nave de război americane suplimentare va pune o presiune și mai mare asupra Iranului și le va oferi amiralului Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, și altor lideri militari de rang înalt mai multe opțiuni în cazul în care negocierile eșuează, a declarat James Foggo, amiral în retragere al Marinei și decan la Centrul pentru Strategie Maritimă din Virginia de Nord.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, întrebată despre extinderea prezenței militare, a declarat într-un comunicat că Trump „a păstrat cu înțelepciune toate opțiunile pe masă în cazul în care iranienii nu vor renunța la ambițiile nucleare și nu vor încheia un acord acceptabil pentru Statele Unite”.

SUA vor avea trei portavioane în Orientul Mijlociu

Sosirea forțelor suplimentare va oferi comandanților trei portavioane în regiune, fiecare cu zeci de avioane de vânătoare. USS Abraham Lincoln se află în Orientul Mijlociu din ianuarie, în timp ce USS Gerald R. Ford a ajuns în estul Mării Mediterane în februarie, prelungind o desfășurare maraton care a inclus o perioadă de anul trecut în Europa și implicarea în operațiuni în largul Venezuelei la începutul acestui an. Al treilea portavion, USS HW Bush, se afla marți în apropierea Capului Bunei Speranțe, lângă Africa de Sud.

