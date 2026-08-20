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Timp de trei săptămâni, cancelarul Germaniei nu a mai dat niciun semn. Friedrich Merz și-a luat o vacanță prelungită, ferită de ochii lumii

Timp de trei săptămâni, cancelarul Germaniei nu a mai dat niciun semn. Friedrich Merz și-a luat o vacanță prelungită, ferită de ochii lumii
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Au trecut mai bine de trei săptămâni de când cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a avut ultima apariție oficială la o conferință de presă susținută pe 29 iulie, pe care a încheiat-o cu cuvintele: „Vacanță plăcută!”. De atunci, nu a mai fost văzut în public, relatează Die Zeit.

Un purtător de cuvânt al guvernului a confirmat că Friedrich Merz se află într-o scurtă vacanță alături de soția sa, Charlotte, dar locația exactă nu a fost dezvăluită, menționându-se doar că este în interiorul Germaniei. Cancelaria le-a spus jurnaliștilor de la Die Zeit că Merz este activ din fundal și, chiar dacă nu are apariții publice, el continuă să dețină controlul executivului.

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Potrivit Süddeutsche Zeitung, purtătorul de cuvânt a clarificat la conferința de presă în cauză că nu se poate vorbi despre o vacanță în cazul lui Merz, deoarece acesta este activ din fundal și, chiar dacă nu are apariții publice, el continuă să dețină controlul executivului: „Conceptul de «cancelar» și «vacanță» nu se potrivește, că nu se poate, nu se poate, nu se poate vorbi despre o vacanță: cancelarul nu este niciodată în vacanță”.

Unii oameni sunt destul de agitați de absența îndelungată a cancelarului, în condițiile în care în absența sa s-au întâmplat multe evenimente: valul de căldură care a secat râurile și fluviile, incendiile de vegetație, starea de urgență din Ceuta, atacul cu drone asupra aeroportului din Leipzig și multe altele. Oamenii cer o opinie cu privire la toate aceste evenimente, având în vedere că Merz a precizat în repetate rânduri că stilul de viață leneș din Germania trebuie să se termine, deoarece o națiune industrializată inteligentă nu poate fi construită pe un echilibru între viața profesională și cea personală și o săptămână de lucru de patru zile.

Friedrich Merz este într-o postură de liber-profesionist șef, având în vedere că legea din Germania care i se aplică nu conține prevederi privind programul de lucru și concediul. Prin urmare, de facto, el poate decide singur cât îi durează vacanța de vară.

Tensiunile din culisele vacanței lui Merz

„Dispariția” de trei săptămâni a lui Friedrich Merz coincide cu un moment politic extrem de delicat pentru cancelar, ceea ce a dus la apariția multor speculații în presă. Șeful executivului german și-a luat liber într-un moment în care doar 13% dintre germani se mai declară mulțumiți de prestația politică a lui Merz. De asemenea, înainte de a pleca în vacanță, acesta a declanșat o remaniere haotică de cabinet în urma demisiei aliatului său, Jens Spahn. Toată această mutare, care avea menirea să restructureze guvernul de la Berlin, s-a transformat într-un bumerang politic care a stârnit nemulțumiri majore și incertitudine în cadrul propriului partid.

În tot acest timp, presa germană, dar și cea internațională, a speculat intens tema unei posibile schimbări a cancelarului în această toamnă, considerând subiectul ca fiind tema fierbinte a verii în Germania.

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