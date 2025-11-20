Accident feroviar grav în Cehia. Autoritățile vorbesc despre zeci de răniți

Cel puțin 42 de persoane au fost rănite, joi dimineață, în sudul Republicii Cehe, după ce un tren expres s-a ciocnit cu un tren de pasageri, relatează Associated Press.

Accidentul s-a produs în apropierea orașului České Budejovice, la aproximativ 150 de kilometri sud de Praga.

„Sunt 40 de persoane cu răni ușoare și două cu răni grave”, a declarat purtătoarea de cuvânt a serviciului de ambulanță, Petra Kafkova. Potrivit acesteia, accidentul a fost raportat la ora 05:19 GMT.

Martin Kavka, purtător de cuvânt al operatorului feroviar Sprava zeleznic, a declarat pentru AFP că toți pasagerii au fost deja evacuați din trenuri.

El a refuzat să spună cum s-a produs accidentul, adăugând că ancheta este încă în desfășurare. Rapoartele locale sugerează că unul dintre trenuri a trecut pe roșu.

Ministrul Transporturilor, Martin Kupka, a declarat la rețeaua X că, potrivit informațiilor preliminare de la Administrația Căilor Ferate, trenul expres a ignorat probabil semnalul în poziția „STOP”.

Primele imagini de la locul accidentului de pe linia dintre Zliví și Dívčice, din regiunea České Budějovice, arată că a fost vorba de o coliziune frontală. Numeroase ambulanțe au fost trimise la fața locului, inclusiv un elicopter de salvare.

