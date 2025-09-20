Administrația Trump impune o TAXĂ de 100.000 de dolari pentru vizele acordate lucrătorilor calificați

Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un ordin executiv prin care impune o taxă anuală de 100.000 de dolari companiilor care solicită vize prin programul H-1B pentru lucrătorii străini.

Noua dispoziție urmează să intre în vigoare pe 21 septembrie. Susținătorii lui Trump au aplaudat decizia, pentru că vizele H-1B subminează forța de muncă americană.

„Companiile trebuie să plătească aceeași sumă pentru fiecare solicitant timp de șase ani. Toate companiile mari au fost de acord. Angajatorul trebuie să decidă dacă resursa străină este mai valoroasă decât cea autohtonă și implicit, dacă merită să plătească pentru aceasta 100.000 de dolari anual”, a declarat secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick.

Mediul de afaceri însă contrazice afirmația oficialului, pentru că prin impunerea acestei taxe, nu vor mai putea atrage talente globale, iar competitivitatea va scădea drastic.

„Când angajatorii caută talente străine, de cele mai multe ori fac asta pentru că nu au reușit să ocupe acele poziții din piața autohtonă”, transmite un angajator indignat, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Din 2004, numărul de cereri H-1B a fost plafonat la 85.000 pe an, notează BBC. Cel mai mare beneficiar al programului este Amazon, urmat de giganții Tata, Microsoft, Meta, Apple și Google, conform statisticilor guvernamentale.

