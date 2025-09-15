Prima pagină » Actualitate » Adio ștampile pe pașaport, din octombrie. România introduce controlul datelor BIOMETRICE la graniță

Bianca Dogaru
15 sept. 2025, 16:05, Actualitate
Începând cu 12 octombrie 2025, România va implementa, alături de celelalte state membre UE, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), un mecanism electronic modern care va înlocui treptat ștampilarea pașapoartelor pentru cetățenii din afara Uniunii Europene. 

Potrivit Poliției de Frontieră, noul sistem nu restrânge drepturile de călătorie, ci asigură un control mai sigur, mai rapid și mai eficient la granițele externe ale Spațiului Schengen.

Cum funcționează EES

EES va înregistra data și locul intrării și ieșirii cetățenilor țărilor terțe, alături de datele biometrice (fotografie facială și patru amprente digitale). La prima trecere a frontierei, aceste date vor fi colectate pentru crearea unui dosar individual, urmând ca la călătoriile ulterioare, verificările să se facă automat, reducând timpul de așteptare.

„Scopul implementării acestui sistem este asigurarea unui control la frontieră mai sigur, mai rapid și mai eficient, care să reducă timpii de așteptare și să contribuie la o mai bună protejare a granițelor Uniunii Europene”, arată Poliția de Frontieră.

Noul sistem va fi introdus progresiv, inițial în câteva puncte de trecere selectate, urmând să fie extins la toată frontiera externă a României în cel mult 170 de zile. În această perioadă, documentele de călătorie vor continua să fie ștampilate manual, până la operaționalizarea completă.

Cine este vizat și ce excepții există

EES se aplică cetățenilor statelor terțe, inclusiv celor din Republica Moldova, care intră în România pentru șederi scurte (maximum 90 de zile în 180 de zile). Nu intră sub incidența sistemului cetățenii care dețin vize de lungă ședere sau permise de ședere în UE.

De la prelevarea amprentelor sunt exceptați copiii sub 12 ani și persoanele pentru care aceasta este fizic imposibilă. Datele colectate vor fi păstrate timp de 3 ani, iar în cazul refuzului intrării sau depășirii perioadei legale de ședere, vor fi păstrate timp de 5 ani.

