Adolf Hitler Uunona, un politician namibian care își împarte numele cu infamul dictator nazist, a fost reales pentru mandatul său local pentru a cincea oară consecutiv, potrivit Euro News .

Bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost reales fără probleme, în ciuda numelui său nefericit pe care nu are de gând să-l schimbe.

Polițistul local a declarat că de obicei îl folosește sub numele de Adolf Uunona în viața de zi cu zi și a susținut că este prea târziu pentru a-și schimba oficial numele .

„Este în toate documentele oficiale. E prea târziu pentru asta”, a declarat el pentru ziarul german Bild în 2020.

Uunona, membru al partidului de guvernământ SWAPO, și-a păstrat locul de consilier regional pentru mica circumscripție Ompundja din nordul Namibiei, câștigând, se pare, cu o majoritate covârșitoare, deși Comisia Electorală din Namibia nu a publicat încă numărul oficial de voturi.

Conform raportului, Uunona a obținut aproximativ 85% din voturi în 2020.

Localnicii îi atribuie îndelungata experiență în lupta împotriva apartheidului, potrivit raportului.

În același interviu acordat ziarului german, Uunona a spus că tatăl său i-a dat numele fără să înțeleagă istoria sa întunecată.

„În copilărie, îl consideram un nume absolut normal”, a spus Uunona.

Uunona a insistat că respinge ideologia nazistă și orice vis de dominație mondială.

„Abia când am crescut mi-am dat seama: acest om voia să subjuge întreaga lume”, a spus Uunona. „Nu am nicio legătură cu niciunul dintre aceste lucruri.”

Partidul SWAPO a apărut din mișcarea anticolonială din Namibia și încă face campanii pe aceste teme.

Însă numele germanice precum Adolf sunt încă comune în Namibia, care a fost odată o colonie germană înainte de a trece sub controlul Africii de Sud și de a obține în cele din urmă independența în 1990.