29 nov. 2025, 10:00, Știri externe
Adolf Hitler Uunona, un politician namibian care își împarte numele cu infamul dictator nazist, a fost reales pentru mandatul său local pentru a cincea oară consecutiv, potrivit  Euro News .

Bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost reales fără probleme, în ciuda numelui său nefericit pe care nu are de gând să-l schimbe.

Polițistul local a declarat că de obicei îl folosește sub numele de Adolf Uunona în viața de zi cu zi și a susținut că este  prea târziu pentru a-și schimba oficial numele .

„Este în toate documentele oficiale. E prea târziu pentru asta”,  a declarat el pentru ziarul german Bild  în 2020.

Uunona, membru al partidului de guvernământ SWAPO, și-a păstrat locul de consilier regional pentru mica circumscripție Ompundja din nordul Namibiei, câștigând, se pare, cu o majoritate covârșitoare, deși Comisia Electorală din Namibia nu a publicat încă numărul oficial de voturi.

Conform raportului, Uunona a obținut aproximativ 85% din voturi în 2020.

Localnicii îi atribuie îndelungata experiență în lupta împotriva apartheidului, potrivit raportului.

În același interviu acordat ziarului german, Uunona a spus că tatăl său i-a dat numele fără să înțeleagă istoria sa întunecată.

„În copilărie, îl consideram un nume absolut normal”, a spus Uunona.

Uunona a insistat că respinge ideologia nazistă și orice vis de dominație mondială.

„Abia când am crescut mi-am dat seama: acest om voia să subjuge întreaga lume”, a spus Uunona. „Nu am nicio legătură cu niciunul dintre aceste lucruri.”

Partidul SWAPO a apărut din mișcarea anticolonială din Namibia și încă face campanii pe aceste teme.

Însă numele germanice precum Adolf sunt încă comune în Namibia, care a fost odată o colonie germană înainte de a trece sub controlul Africii de Sud și de a obține în cele din urmă independența în 1990.

Un politician din districtul Ompundja din Namibia, care candidează la alegerile regionale de luna aceasta, a devenit o adevărată celebritate în mediul online. Bărbatul în vârstă de 59 de ani poartă un nume extrem de bizar, și anume – Adolf Hitler, relatează The Sun.

Adolf Hitler Uunona este numele complet al celui care conduce districtul din 2004, iar în 2020 a fost reales cu aproape 85% din voturi. Acesta spune că așa a fost numit de tatăl său care nu prea înțelegea contextul istoric atunci când s-a născut el. Politicianul subliniază că nu are nicio legătură cu crimele naziste și la evenimentele publice folosește doar numele Adolf.

„Tatăl meu m-a numit după acest om. Probabil că nu a înțeles ce reprezenta Adolf Hitler”, a declarat noul Hitler pentru Bild în 2020. „În copilărie, îl consideram un nume absolut normal.” „Abia în adolescență am înțeles că acest om voia să cucerească întreaga lume.”

El a adăugat: „Faptul că am acest nume nu înseamnă că vreau să cuceresc Oshana (regiunea locală). „Nu înseamnă că aspir la dominația mondială.”

Namibia este o fostă colonie germană în sudul Africii și are încă multe străzi, locuri și oameni care poartă nume germane.

Pe 26 noiembrie, aici vor avea loc alegeri locale, iar cetățenii se așteaptă ca Hitler să-și păstreze locul cu o altă majoritate uriașă.

Anterior, el a câștigat cu 85% din voturi, obținând 1.196 de voturi față de 213 ale rivalului său.

