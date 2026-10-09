Un agent ICE a împușcat un bărbat în New York, în timpul unei operațiuni de arestare. Un copil de cinci ani se afla în mașină

Un bărbat a fost împușcat de un agent al Serviciului pentru Imigrare și Vamă al SUA (ICE), joi, în cartierul Marble Hill din New York. Acesta a fost transportat la spital cu răni care nu îi pun viața în pericol. Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se afla într-o mașină alături de un copil de cinci ani, în momentul în care agenții federali încercau să aresteze o altă persoană.

Cum s-a produs incidentul

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 16:00, în apropierea intersecției dintre West 225th Street și Marble Hill Avenue, în cartierul Marble Hill din New York.

Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), instituția de care aparține ICE, agenții desfășurau o operațiune pentru arestarea unui bărbat din Republica Dominicană, despre care autoritățile susțin că locuia ilegal în Statele Unite.

Două surse din cadrul forțelor de ordine au declarat pentru CBS News că, potrivit informațiilor preliminare, agenții încercau să rețină o persoană, când au împușcat un alt bărbat, care nu era vizat de operațiune.

Poliția din New York (NYPD) a precizat că nu a fost implicată în momentul în care s-au tras focurile de armă.

Imaginile de la fața locului au arătat mai mulți agenți ai forțelor de ordine și o mașină gri, cu un glonț în parbriz, oprită pe carosabil.

Ce arată imaginile surprinse de camerele de supraveghere

Comisarul NYPD, Jessica Tisch, a prezentat joi seară primele informații despre incident. Potrivit acesteia, bărbatul rănit, în vârstă de 28 de ani, se afla într-o Honda gri, alături de un copil de cinci ani.

Camerele de supraveghere ale poliției au surprins mașina în timp ce dădea cu spatele pentru a parca în fața unui hidrant. Ulterior, un agent federal îmbrăcat în civil s-a apropiat de geamul șoferului cu arma scoasă, în timp ce un al doilea agent a venit lângă farul din partea șoferului.

Potrivit lui Tisch, mașina s-a deplasat apoi înainte și a ieșit din raza camerei. Înregistrările nu surprind momentul în care s-a tras.

Pe baza probelor strânse la fața locului, comisarul a declarat că cel puțin un agent ICE a tras șapte focuri de armă. Unul dintre gloanțe l-a lovit pe șofer în zona gâtului, sub urechea stângă.

DHS a confirmat că un agent ICE și-a folosit arma în timpul incidentului.

„Agenții ICE i-au acordat imediat primul ajutor. Persoana este în viață și se află la un spital local”, a transmis instituția, adăugând că FBI și Serviciul de Investigații pentru Securitate Internă (HSI) se află la fața locului. Ancheta este în desfășurare.

Copilul aflat în mașină nu a fost rănit

Jessica Tisch a declarat că polițiștii din New York aflați în apropiere au intervenit după ce au auzit că s-au tras focuri de armă.

La sosire, aceștia au întâlnit mai mulți bărbați îmbrăcați diferit, unii purtând veste asemănătoare celor folosite pe șantiere și măști de față. Cel puțin unul dintre ei avea o armă lungă, a precizat comisarul.

Bărbatul împușcat era încătușat și stătea pe jos când au ajuns polițiștii. Aceștia l-au urcat într-o mașină a NYPD, i-au acordat primul ajutor și l-au transportat la spital.

Copilul de cinci ani nu a fost rănit și a fost preluat de un membru al familiei, potrivit comisarului.

Congresmanul democrat Adriano Espaillat, care reprezintă New Yorkul, a declarat pentru CBS News că băiatul este fiul bărbatului împușcat. Acesta a spus că a mers la spital și s-a întâlnit cu copilul și cu mama sa.

Espaillat a mai afirmat că bărbatul era păzit de agenți ICE în afara salonului și că nu i s-a permis să îl viziteze.

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a declarat joi seară că ICE l-a pus pe bărbat într-un vehicul fără însemne oficiale și l-a luat de la fața locului.

Ce spun autoritățile despre bărbatul împușcat

Departamentul pentru Securitate Internă a susținut că bărbatul ar avea legături cu gruparea infracțională Trinitarios.

Potrivit comisarului Jessica Tisch, acesta a mai fost arestat de două ori. În 2023, a fost reținut într-un dosar de jaf și ulterior a pledat vinovat pentru furt calificat de gradul al patrulea. În 2025, a fost arestat sub acuzația de vânzare ilegală de substanțe controlate, într-un dosar care este încă pe rol.

Joi seară, primarul Zohran Mamdani a declarat că a petrecut două ore la telefon cu președintele Donald Trump și cu secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin. Discuțiile au vizat obținerea eliberării bărbatului împușcat de agenții ICE, însă negocierile nu au avut succes.

Jessica Tisch a precizat că ancheta a fost preluată de agențiile federale.

Proteste după împușcături. Mai multe persoane au fost reținute

Incidentul a provocat proteste în New York. Poliția a anunțat că cinci persoane au fost reținute în timpul manifestațiilor.

Congresm­ena democrată Alexandria Ocasio-Cortez a cerut o anchetă completă și independentă, precum și publicarea tuturor înregistrărilor realizate de camerele purtate de agenți.

Într-o declarație de joi seară, aceasta a criticat și compania Target, cerându-i să nu mai pună la dispoziția ICE proprietățile sale din Bronx ca spații private pentru pregătirea operațiunilor. Ocasio-Cortez a susținut că folosirea unor parcări comerciale mari și aflate în activitate pentru operațiuni ale forțelor federale pune în pericol comunitatea.

Potrivit unei analize CBS News, în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump au avut loc cel puțin 30 de incidente în care agenți ai Departamentului pentru Securitate Internă au deschis focul. Unele dintre acestea s-au soldat cu victime.