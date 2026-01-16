Agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, în Minneapolis, a devenit milionar în dolari datorită donațiilor de la americani

Agentul ICE, care a atras atenția întregii lumi după ce a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good în timpul unei operațiuni în Minneapolis, a ajuns acum milionar fără să vrea datorită platformelor de strângere de fonduri, arată Daily Mail.

Oficialii federali au susținut că agentul a acționat în legitimă apărare după ce victima ar fi încercat să îl lovească cu mașina, în timp ce martorii și autoritățile locale au contestat această variantă. Acest eveniment a polarizat întreaga societate americană, iar în unele cazuri s-a ajuns și la revolte în stradă a locuitorilor din Minneapolis.

În numele agentului ICE Jonathan Ross au fost create mai multe campanii de strângere de fonduri pentru a-i acoperi cheltuielile legale și cele medicale, după cum se menționează în descrierea campaniilor pentru strângere de fonduri. Anchetatorii FBI desfășoară o anchetă amănunțită privind împușcarea fatală a lui Good, deși surse apropiate anchetei au sugerat că este „din ce în ce mai puțin probabil” ca Ross să fie acuzat penal.

Divizia pentru drepturi civile a Departamentului de Justiție, care investighează de obicei împușcăturile în care sunt implicate polițiștii, nu a deschis o anchetă pentru a stabili dacă Ross a încălcat drepturile lui Good conform legii federale, a declarat o sursă din interiorul Departamentului pentru New York Times.

Cei mai mulți bani s-au strâns pe platforma GoFundMe, unde principala campanie de strângere de fonduri însumează donații de peste 760.000 de dolari, și asta nu este singura. Americanii au donat sume cuprinse între 5 dolari și 10.000 de dolari. Printre cele mai mari sume se află cea a miliardarului Bill Ackman, care a donat 10.000 de dolari campaniei de strângere de fonduri pentru agentul ICE, susținând că este un adept al principiului „nevinovat până la proba contrarie”.

Pe o altă platformă de strângere de fonduri, GiveSendGo, americanii au donat pentru agentul ICE peste 278.000 de dolari. Suma combinată din diversele platforme a depășit pragul de 1 milion de dolari, făcându-l pe Jonathan Ross, teoretic, milionar în donații.

Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații

Platformele de strângere de fonduri din Statele Unite au ajutat sa strângerea de fonduri pentru cele mai neobișnuite cazuri. Pe lângă cazul prezentat mai sus, mai este unul destul de neobișnuit care a strâns o sumă exorbitantă. Muncitorul de la fabrica Ford care l-a făcut pe Donald Trump „protector al pedofililor” și care a fost suspendat ulterior datorită acestor acuze la adresa președintelui american, a strâns în doar o zi o sumă care se apropie de un milion de dolari. Ziua de marți 13 nu i-a adus ghinion lui TJ Sabula, ci o sumă strânsă din donații de peste 811.000 de dolari.