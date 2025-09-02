AIEA descoperă urme de URANIU într-o clădire bombardată de Israel în Siria. Oficialii din Damasc: Nu cunoaștem originea materialului

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a descoperit urme de uraniu în timpul unei investigații realizate recent într-o clădire din Siria, care a fost distrusă în urma unui atac israelian din 2007.

Autoritățile siriene susțin că respectiva instalaţie din zona oraşului Deir Ezzor făcea parte dintr-un complex militar, relatează Reuters. Guvernul fostului preşedinte Bashar al-Assad ar fi realizat la acea vreme în mare secret un reactor nuclear. Fostul dictator nu a ajuns să culeagă roadele atomice, pentru că Israelul a lansat un atac preventiv și a distrus ambițiile nucleare ale sirienilor.

„Mostrele prelevate au consemnat niveluri ridicate de uraniu, însă acesta nu era îmbogăţit. Conducerea actuală a Siriei a precizat că nu poate explica prezenţa particulelor respective, fiind cel mai probabil vorba de un plan secret ticluit de al-Assad și generalii săi. Siria a acceptat să coopereze cu agenţia, în deplină transparenţă, cu scopul de a clarifica trecutul nuclear al țării”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Operațiunea Livada, cum este cunoscută intervenția israeliană în Siria, s-a produs la data de 6 septembrie 2007, după ce serviciile secrete din Israel au primit informații cum că Bashar al-Assad a dat ordin să construiască laboratoare speciale pentru dezvoltarea armelor atomice.

