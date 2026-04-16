Al doilea șoc chinezesc pentru economia globală. Dispozitivele care vor schimba lumea

În urmă cu 20 de ani, economia globală a avut de suferit din cauza unui prim „șoc chinezesc”, un val de produse ieftine a distrus modelele de afaceri ale producătorilor locali din economiile dezvoltate, iar asta a dus la dispariția a milioane de locuri de muncă.

Al doilea șoc chinezesc pentru economia globală este pe cale să vină

În desfășurare acum este un al doilea șoc, care se anunță a fi mai amenințător pentru partenerii comerciali ai Chinei: un atac asupra industriei manufacturiere high-tech.

Financial Times dă drept exemplu un produs chinezesc care ar putea să fie revoluționar – un senzor de dimensiunea pumnului, care detectează pierderile de curent electric și care se integrează în stațiile de încărcare pentru mașini electrice, acționând ca un element de siguranță între mașină și rețea.

Dispozitivul nu se vrea a fi doar un simbol al inovației și realizărilor sectorului high-tech din China. El indică și o tendință care erodează industria manufacturieră de vârf la nivel global, spre disperarea guvernelor statelor cu economii dezvoltate din Asia, Europa și nu numai.

Majorarea cererii pentru vehicule electrice a propulsat livrările de senzori ale lui Huang Xian la un nivel estimat de zece milioane de unități în acest an, față de aproximativ 20.000 în 2019, moment în care compania sa, Mega-Senway Electronic Technology, a intrat pe piață.

La acel moment, produsul era încă unul de nișă, oferit de câteva companii din Germania și Elveția, care comercializau senzorii la circa 200 de yuani (aproximativ 30 de dolari) sau chiar mai mult pe unitate.

Mega-Senway și-a fabricat primii senzori la un cost de aproximativ 40 de yuani bucata, vânzându-i ulterior la 100 de yuani, ceea ce i-a adus lui Huang un profit considerabil.

