Donald Trump spune că „deschide definitiv” Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim. Ce spune președintele american despre reacția Chinei

Donald Trump a precizat, într-o postare pe Truth Social, că Beijingul este foarte fericit pentru că Statele Unite au deschis Strâmtoarea Ormuz. Mai mult, președintele american susține, de asemenea, că partea chineză a fost de acord să nu furnizeze arme Iranului.

Președintele Statelor Unite a anunțat miercuri că Strâmtoarea Ormuz este „deschisă definitiv”, iar blocada acestei căi de navigație nu se va mai întâmpla niciodată, precizează acesta într-o postare pe Truth Social. Prin urmare, din perspectiva acestuia, China este foarte bucuroasă pentru reluarea tranzitului maritim prin Strâmtoare, fapt ce a ținut să îl sublinieze: „Președintele Xi mă va îmbrățișa copios când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni”.

Donald Trump va merge în China, într-o vizită de stat, pe 14 și 15 mai, iar Xi Jinping urmează să viziteze Washingtonul la o dată ulterioară. Ultima călătorie a lui Trump în China, în 2017, a fost cea mai recentă a unui președinte american.

„Beijingul nu furnizează arme Iranului”, spune Trump

De asemenea, Trump susține, în postarea sa, că Beijingul a fost de acord să nu furnizeze arme Iranului, o afirmație care se suprapune cu relatările recente ale CNN. Publicația americană a precizat că partea chineză se pregătește să livreze sisteme de apărare aeriană Teheranului, în timp ce Financial Times a dezvăluit că Iranul a folosit sateliți spion ai Chinei pentru a localiza și viza bazele militare americane.

Ministerul de Externe al Chinei a negat în repetate rânduri că țara sa oferă vreo formă de sprijin militar Iranului.

”China este foarte fericită că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz. Fac asta pentru ei și pentru întreaga lume. Această situație nu se va mai repeta niciodată. Au fost de acord să nu trimită arme Iranului. Președintele Xi mă va îmbrățișa copios când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni. Lucrăm împreună inteligent și foarte bine! Nu este asta mai bine decât lupta??? DAR AMINTIȚI-VĂ, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai buni decât oricine altcineva!!! Președintele DJT”.

