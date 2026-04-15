Prima pagină » Știri externe » Donald Trump spune că „deschide definitiv” Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim. Ce spune președintele american despre reacția Chinei

Donald Trump spune că „deschide definitiv” Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim. Ce spune președintele american despre reacția Chinei

Donald Trump spune că „deschide definitiv” Strâmtoarea Ormuz pentru traficul maritim. Ce spune președintele american despre reacția Chinei

Donald Trump a precizat, într-o postare pe Truth Social, că Beijingul este foarte fericit pentru că Statele Unite au deschis Strâmtoarea Ormuz. Mai mult, președintele american susține, de asemenea, că partea chineză a fost de acord să nu furnizeze arme Iranului.

Președintele Statelor Unite a anunțat miercuri că Strâmtoarea Ormuz este „deschisă definitiv”, iar blocada acestei căi de navigație nu se va mai întâmpla niciodată, precizează acesta într-o postare pe Truth Social. Prin urmare, din perspectiva acestuia, China este foarte bucuroasă pentru reluarea tranzitului maritim prin Strâmtoare, fapt ce a ținut să îl sublinieze: „Președintele Xi mă va îmbrățișa copios când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni”.

Donald Trump va merge în China, într-o vizită de stat, pe 14 și 15 mai, iar Xi Jinping urmează să viziteze Washingtonul la o dată ulterioară. Ultima călătorie a lui Trump în China, în 2017, a fost cea mai recentă a unui președinte american.

„Beijingul nu furnizează arme Iranului”, spune Trump

De asemenea, Trump susține, în postarea sa, că Beijingul a fost de acord să nu furnizeze arme Iranului, o afirmație care se suprapune cu relatările recente ale CNN. Publicația americană a precizat că partea chineză se pregătește să livreze sisteme de apărare aeriană Teheranului, în timp ce Financial Times a dezvăluit că Iranul a folosit sateliți spion ai Chinei pentru a localiza și viza bazele militare americane.

„China este foarte fericită că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz. Fac asta pentru ei și pentru întreaga lume. Această situație nu se va mai repeta niciodată. Au fost de acord să nu trimită arme Iranului”, a spus Trump.

Ministerul de Externe al Chinei a negat în repetate rânduri că țara sa oferă vreo formă de sprijin militar Iranului.

”China este foarte fericită că deschid definitiv Strâmtoarea Ormuz. Fac asta pentru ei și pentru întreaga lume. Această situație nu se va mai repeta niciodată. Au fost de acord să nu trimită arme Iranului. Președintele Xi mă va îmbrățișa copios când voi ajunge acolo peste câteva săptămâni. Lucrăm împreună inteligent și foarte bine! Nu este asta mai bine decât lupta??? DAR AMINTIȚI-VĂ, suntem foarte buni la luptă, dacă trebuie – mult mai buni decât oricine altcineva!!! Președintele DJT”.

Recomandările autorului:

Ursula von der Leyen vrea să anuleze dreptul de veto al țărilor UE în politica externă. Ar fi un prim pas pentru o Uniune cu mai multe viteze

Emmanuel Macron își asumă rolul de negociator în războiul dintre SUA și Iran. După discuții cu Trump și Pezeshkian, Franța propune reluarea dialogului

Xi Jinping îl laudă pe Pedro Sánchez și spune că amândoi sunt de „partea corectă a istoriei” împotriva „legii junglei”

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Alertă în Turcia. Încă un atac armat a avut loc la o şcoală primară: 4 morți și 20 de răniți. Autoritățile au impus o interdicție presei
16:04
Alertă în Turcia. Încă un atac armat a avut loc la o şcoală primară: 4 morți și 20 de răniți. Autoritățile au impus o interdicție presei
INCIDENT Crima comisă de doi tineri români care a șocat Italia. Mii de oameni au ieșit în stradă, după moartea unui tată bătut în fața copilului său
15:39
Crima comisă de doi tineri români care a șocat Italia. Mii de oameni au ieșit în stradă, după moartea unui tată bătut în fața copilului său
CONTROVERSĂ Peter Magyar a anunțat-o, în direct, pe o jurnalistă de la Televiziunea Publică că va rămâne fără loc de muncă: „Vom închide această fabrică de minciuni“
15:07
Peter Magyar a anunțat-o, în direct, pe o jurnalistă de la Televiziunea Publică că va rămâne fără loc de muncă: „Vom închide această fabrică de minciuni“
CONTROVERSĂ Donald Trump nu este primul președinte american care intră în conflict cu un papă: o istorie lungă de dispute între Casa Albă și Vatican
14:39
Donald Trump nu este primul președinte american care intră în conflict cu un papă: o istorie lungă de dispute între Casa Albă și Vatican
FLASH NEWS Trump dă de înțeles că nu va prelungi armistițiul cu Iranul și sugerează că operațiunea SUA se apropie de final. „Veți asista la zile extraordinare“
13:51
Trump dă de înțeles că nu va prelungi armistițiul cu Iranul și sugerează că operațiunea SUA se apropie de final. „Veți asista la zile extraordinare“
ACUZAȚII Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală de actrița Ruby Rose. Poliția din Australia a deschis o anchetă
13:30
Katy Perry, acuzată de agresiune sexuală de actrița Ruby Rose. Poliția din Australia a deschis o anchetă
Mediafax
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Adevarul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Mediafax
Atac cibernetic masiv al Rusiei asupra mai multor state europene, printre care și România
Click
În ce zonă de vis și-a încărcat bateriile actrița Victoria Răileanu, de Paște? „A fost pe sufletul meu”. Secrete de la filmările noului spin-off „Destine cu parfum de lavandă”
Digi24
Singura țară din lume care își poate acoperi integral hrana din resurse proprii. Cum stă România într-un astfel de clasament mondial
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Iuliana Dup, de la Pro TV, pentru cele 15 săptămâni de Desafio
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Angela Rusu după operația de micșorare a stomacului. Transformarea spectaculoasă a artistei! A slăbit foarte mult și e altă persoană
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Top mașini SH de care să fugi în 2026. Cele mai stricăcioase modele
Descopera.ro
Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Cașaloții vorbesc aproape la fel ca oamenii, au descoperit cercetătorii
EXCLUSIV George Simion îi dă replica lui Peter Magyar. ”Are probleme cu ideologia votanților/Maghiarii din Transilvania nu l-au votat”
16:13
George Simion îi dă replica lui Peter Magyar. ”Are probleme cu ideologia votanților/Maghiarii din Transilvania nu l-au votat”
FLASH NEWS A murit singurul vorbitor de chineză din Parlamentul României. Din ce partid făcea parte
16:02
A murit singurul vorbitor de chineză din Parlamentul României. Din ce partid făcea parte
ULTIMA ORĂ Cum a reacționat Alexandru Rogobete la „soluția” lui Vlad Voiculescu în privința datoriei de 600 de milioane de euro către Pfizer. „Arată o lipsă de onestitate”
15:55
Cum a reacționat Alexandru Rogobete la „soluția” lui Vlad Voiculescu în privința datoriei de 600 de milioane de euro către Pfizer. „Arată o lipsă de onestitate”
EDUCAȚIE Veste bună pentru studenți. Cine primește burse sociale de 925 lei din luna mai
15:53
Veste bună pentru studenți. Cine primește burse sociale de 925 lei din luna mai
ISTORIE TOP 10 | Cele mai mari comori descoperite în România din greșeală, cu detectorul de metale
15:36
TOP 10 | Cele mai mari comori descoperite în România din greșeală, cu detectorul de metale
EXCLUSIV George Simion, reacție în scandalul momentului cu Peter Magyar. „S-a îmbătat cu succesul electoral/ Este vorba de beția puterii / Trebuie să se ridice la înălțimea votului”
15:32
George Simion, reacție în scandalul momentului cu Peter Magyar. „S-a îmbătat cu succesul electoral/ Este vorba de beția puterii / Trebuie să se ridice la înălțimea votului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe