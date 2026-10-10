Alertă în Polonia: A avut loc al treilea atac cu cuțitul într-o școală, în mai puțin de o săptămână. Trei persoane au fost rănite într-o unitate de învățământ din Varșovia. De ce se tem autoritățile

Trei persoane au fost rănite, sâmbătă, într-un nou atac cu cuțitul la o școală din Varșovia, capitala Poloniei, au relatat mass-media locale. Acesta este al treilea atac care a avut loc, în ultima săptămână, în școlile din Polonia.

Sâmbătă, înainte de ora 14, poliția a confirmat că pe strada Mińska nr. 25, în cartierul Praga Południe din Varșovia, a avut loc un nou atac.

Poliția a primit informații despre un nou atac sâmbătă, 10 octombrie, la ora 12.30. Incidentul a avut loc pe strada Mińska nr. 25 – acolo își are sediul, printre altele, complexul de școli postliceale TEB Edukacja, dar se află și depozite și un restaurant. La început, la fața locului au sosit pompierii, iar câteva minute mai târziu, poliția.

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Atacatoarea, o elevă în vârstă de 21 de ani de la acea școală a atacat cu cuțitul două fete de 17 ani, precum și o altă persoană. Tânăra de 21 de ani a fost arestată de poliție, a relatat canalul de știri polonez TVN24. Una dintre victime a fost transportată la spital cu răni care nu îi pun viața în pericol (tăieturi pe antebraț), în timp ce celelalte două au suferit răni ușoare.

În timpul atacului elevii s-ar fi baricadat la parter.

Autoritățile investighează circumstanțele incidentului. Informațiile furnizate până acum nu oferă nicio informație despre sănătatea adolescenților sau despre motivul atacatorului.

În ultima săptămână, atacuri cu cuțitul au avut loc și la alte instituții de învățământ din Polonia.

Miercuri, un elev în vârstă de 19 ani a rănit nouă persoane într-un atac cu cuțitul la o școală din Ostroleka, din provincia Mazowieckie, situată în centrul Poloniei. O zi mai târziu, un băiat de 15 ani a înjunghiat un director de școală, o femeie de serviciu și un profesor la o școală din apropierea localității Wyszkow, din aceeași provincie. Femeia de serviciu, în vârstă de 37 de ani, a decedat ulterior din cauza rănilor suferite.

Poliția a dejucat, de asemenea, un posibil atac la o școală din Sierpc. Un băiat de 17 ani, arestat pentru că a amenințat că „va face ceva rău”, a fost pus sub acuzare și reținut timp de două luni.

Până joi seară, zvonurile conform cărora atacurile au fost coordonate și că vor avea loc mai multe în ziua următoare, supranumită „vinerea sângeroasă”, erau răspândite în grupurile online ale părinților și în mass-media.

Vineri, școlile din Polonia au intensificat măsurile de securitate, câteva zeci suspendând cursurile, mulți părinți ținându-și copiii acasă și patrule de poliție desfășurate în instituțiile de învățământ după ce două atacuri asupra școlilor de la începutul săptămânii au soldat cu o persoană ucisă și mai multe rănite, inclusiv copii.

Poliția a anunțat sâmbătă că a reținut 76 de persoane în Polonia și a verificat aproape 50.000 de școli la nivel național, ca parte a eforturilor de prevenire a unor noi violențe în urma a două atacuri școlare de la începutul săptămânii.

Până în prezent, guvernul a declarat că nu a găsit nicio dovadă că o provocare pe internet care promovează atacuri în școli ar fi în desfășurare. De asemenea, nu există nicio confirmare oficială a unei legături între cele două atacuri; toți autorii atacurilor sunt în arest.