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Alertă la o școală din Polonia. Un adolescent de 19 ani a înjunghiat cu cuțitul mai mulți elevi și un profesor. Câte victime se află în stare gravă

Melania Agiu
Alertă la o școală din Polonia. Un adolescent de 19 ani a înjunghiat cu cuțitul mai mulți elevi și un profesor. Câte victime se află în stare gravă
Sursă foto: estrołęka.pl
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Cel puțin nouă persoane au fost rănite, miercuri, într-un atac cu cuțitul care a avut loc la o școală din orașul Ostroleka, situat în centrul Poloniei, relatează The Sun.

Sursă foto: X/ @PolicjaMazowsze

Se pare că un elev înarmat cu un cuțit a pătruns în școală miercuri dimineață, atacându-și colegii și un profesor. Conform informațiilor furnizate de postul local de știri RMF 24, în urma acestui atac îngrozitor, doi dintre răniți se află în stare gravă.

Atacul cu cuțitul a avut loc în Complexul Școlilor Profesionale din Ostrołęka.

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La fața locului au fost trimise o ambulanță aeriană și un elicopter. O persoană aflată în incinta școlii a anunțat poliția.

Potrivit presei locale, agresorul a fugit pe jos din școală. Ulterior, poliția a anunțat că la doar 25 de minute a arestat un student în vârstă de 19 ani în apropierea plajei orașului, de pe malul râului Narew.

Sursă foto: X/ @PolicjaMazowsze

Suspectul este elev la Complexul de Școli Profesionale, relatează RMF 24.

Primarul orașului Ostroleka, Pawel Niewiadomski, a confirmat că a avut loc un atac și că mai multe persoane au fost rănite.

„Cea mai importantă informație este că situația a fost adusă sub control”, a declarat Niewiadomski într-un comunicat.

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