🚨 Alegeri cruciale în New York. Bătălia pentru Primărie încinge toată America. Cine este omul care îl poate învinge, în premieră, pe Donald Trump

Cursa dintre candidatul democrat și favoritul Zohran Mamdani, fostul guvernator Andrew M. Cuomo și candidatul republican Curtis Sliwa ar putea remodela structurile de putere de lungă durată din New York.

Rezultatul ar putea transmite, de asemenea, un mesaj la nivel național cu privire la direcția Partidului Democrat după înfrângerea dezastruoasă din alegerile prezidențiale de anul trecut.

Campania a stârnit un interes enorm în întreaga lume, în parte deoarece Mamdani ar fi o alegere neașteptată pentru un oraș considerat capitala capitalismului în Statele Unite.

Este un socialist democratic în vârstă de 34 de ani, cu un CV subțire, care dorește să impoziteze bogătașii pentru a finanța noi programe sociale și care respinge existența unui stat evreiesc. El ar fi, de asemenea, primul musulman care ar ocupa această funcție.

Într-o regiune care găzduiește cea mai mare populație de evrei din afara Israelului, unii dintre adversarii domnului Mamdani s-au angajat în campanii de instigare la frică.

În iunie, domnul Mamdani i-a provocat domnului Cuomo, guvernator cu trei mandate și democrat de-o viață, o înfrângere zdrobitoare în primarele democrate, forțându-l să candideze ca independent.

De atunci, cei trei bărbați s-au luptat în sondaje, dar pozițiile au rămas în mare parte neschimbate.

Mamdani rămâne pe primul loc, urmat de Cuomo, în vârstă de 67 de ani, și apoi de Sliwa, în vârstă de 71 de ani, care și-a început viața publică ca fondator al grupului de patrulare cetățenească Guardian Angels.