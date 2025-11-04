🚨 Alegeri cruciale în New York. Bătălia pentru Primărie încinge toată America. Cine este omul care îl poate învinge, în premieră, pe Donald Trump

22:50
UPDATE. De ce Mamdani a împărțit America în două? Alegerile pentru primăria orașului New York reprezintă cel mai urmărit scrutin ultimii ani
Cursa dintre candidatul democrat și favoritul Zohran Mamdani, fostul guvernator Andrew M. Cuomo și candidatul republican Curtis Sliwa ar putea remodela structurile de putere de lungă durată din New York.
Rezultatul ar putea transmite, de asemenea, un mesaj la nivel național cu privire la direcția Partidului Democrat după înfrângerea dezastruoasă din alegerile prezidențiale de anul trecut.
Campania a stârnit un interes enorm în întreaga lume, în parte deoarece Mamdani ar fi o alegere neașteptată pentru un oraș considerat capitala capitalismului în Statele Unite.
Este un socialist democratic în vârstă de 34 de ani, cu un CV subțire, care dorește să impoziteze bogătașii pentru a finanța noi programe sociale și care respinge existența unui stat evreiesc. El ar fi, de asemenea, primul musulman care ar ocupa această funcție.
Într-o regiune care găzduiește cea mai mare populație de evrei din afara Israelului, unii dintre adversarii domnului Mamdani s-au angajat în campanii de instigare la frică.
În iunie, domnul Mamdani i-a provocat domnului Cuomo, guvernator cu trei mandate și democrat de-o viață, o înfrângere zdrobitoare în primarele democrate, forțându-l să candideze ca independent.
De atunci, cei trei bărbați s-au luptat în sondaje, dar pozițiile au rămas în mare parte neschimbate.
Mamdani rămâne pe primul loc, urmat de Cuomo, în vârstă de 67 de ani, și apoi de Sliwa, în vârstă de 71 de ani, care și-a început viața publică ca fondator al grupului de patrulare cetățenească Guardian Angels.
22:22
UPDATE: Record de participare - 1,4 milioane de newyorkezi au votat până la ora 22.00
Până la ora 22.00, peste 1,4 milioane de newyorkezi au votat în această cursă electorală – mai mult decât în orice alte alegeri pentru primărie din oraș din 2001 – și mai sunt încă șase ore până la închiderea urnelor.
Potrivit Comisiei Electorale a Orașului, 717.000 de persoane au votat până acum astăzi, pe lângă cele 735.000 care au votat anticipat.
Alegerile din 2001 au avut loc în urma atacurilor din 11 septembrie și l-au propulsat pe Michael R. Bloomberg la primul său mandat din cele trei.
La ultimele alegeri pentru primărie, în 2021, au fost exprimate doar 1,15 milioane de voturi în cadrul alegerilor generale.
20:18
UPDATE: 1 MILION de newyorkezi ar putea pleca din oraș dacă câștigă Mamdani
Potrivit NY Post, aproape un milion de newyorkezi ar face bagajele și ar pleca dacă Zohran Mamdani ar câștiga alegerile pentru primărie, potrivit unui nou sondaj. Și un procent impresionant de 25% se gândesc serios la asta.
Persoanele cu venituri mari, rezidenții mai în vârstă și locuitorii din Staten Island sunt în fruntea acestui val. Experții spun că acest lucru ar putea avea un impact negativ major asupra economiei orașului.
Acest trend al relocării în masă a rezidenților cu venituri mari a fost întâlnit la Londra, de când laburistul Sadiq Khan este în funcția de primar. Henley Global and Partnersa preconizat că un număr record de 142.000 de milionari se vor reloca din Marea Britanie până la finalul anului 2025.
Andrew Amoils a scris că Regatul Unit, și Londra în special, a fost considerată în mod tradițional una dintre destinațiile de top din lume pentru milionarii care migrează. Totuși, această tendință a început să se inverseze în urmă cu aproximativ un deceniu, pe măsură ce tot mai mulți milionari au început să părăsească țara. Tot mai puțini milionari străini se stabilesc în Londra. De când cu Brexitul și venirea lui Sadiq Khan la primăria Londrei, Regatul Unit a pierdut 16.500 de milionari.
19:27
UPDATE: A votat Cuomo
Acum un an, pe 5 noiembrie 2024, realegerea lui Donald Trump ca președinte al SUA și majoritatea obținută de Partidul Republican în Congres au zdrobit Partidul Democrat. Democrații progresiști au pierdut totul după președinția de 4 ani a lui Joe Biden, considerat de Trump ca „cel mai incompetent președinte din istoria Statelor Unite”.
În contrast cu 5 noiembrie 2024, data de 4 noiembrie 2025 ar putea rămâne în istorie drept „ziua ascensiunii socialiștilor” la conducerea celui mai mare oraș din Statele Unite ale Americii dacă Zohran Mamdani este ales primar al orașului New York.
Ar putea fi și ziua transformării depline a Partidului Democrat într-o formațiune de stânga în contextul în care „gașca” democraților progresiști și a social-liberalilor clasici, precum Joe Biden, Bill și Hillary Clinton, John Kerry, Antony Blinken și Nancy Pelosi, încep să piardă controlul.
Zohran Mamdani
4 noiembrie 2025: Partidul Democrat ar putea deveni un partid socialist radical
Cu Zohran Mamdani câștigător, „gașca” socialiștilor Barack Obama – Kamala Harris – Alexandria Ocasio-Cortez (proveniți din rândul minorităților etnice) ar putea prelua controlul total asupra Partidului Democrat.
Pentru că Zohran Mamdani, care ar putea fi primul primar musulman și cu origini indiene al celui mai mare oraș american, este un socialist convins, respins cu înverșunare de republicani care au ajuns să-l susțină pe democratul Andrew Cuomo care candidează independent.
Nu ar fi prima oară în istorie când o metropolă din Vest ajunge sub conducerea unui primar de religie musulmană.
Din 2016, Londra este administrată de primarul de origine pakistaneză Sadiq Khan din Partidul Laburist.
Tabăra conservatoare acuză că de când este el primar, Capitala Regatului Unit al Marii Britanii a decăzut, iar infracționalitatea a luat amploare din cauza imigranților ilegali acceptați, potrivit The Guardian.
„O Londra „asediată” cu „infractorii care stăpânesc străzile”. Nu este vorba despre intriga unei benzi desenate, ci mai degrabă despre imaginea pe care candidata la primărie Susan Hall a pictat-o despre capitală într-un articol pentru Express din 2024”.
Venirea lui Zohran Mamdani la Primăria New York ar marca începutul unei epoci – una în care musulmanii preiau puterea în orașe cu populații majoritar creștine.
Sadiq Khan
Mamdani ar putea deveni primul primar musulman al New York
Este un socialist radical atât de convins, la modul cum insistă pe creșterea salariului minim la 30 de dolari/ora până în anul 2030 și transport în comun gratuit, că nici măcar corporațiile multinaționale nu-l doresc. Întreg Wall Street ar putea intra în panică. Companiile americane amenință cu plecarea, scrie presa austriacă.
Milenialul de 34 de ani, nominalizat de către Partidul Democrat să candideze pentru primăria New York, este un „om al maselor”, un „campion al progresismului” care a îmbrățișat cauza palestiniană, cu susținere directă din partea lui Obama, a lui AOC și a senatorului independent de stânga Bernie Sanders.
Conducerea de la Washington, panicată de eventualitatea victoriei lui Mamdani
Președintele american Donald Trump, care este vizibil speriat de o victorie a lui Mamdani, a scris pe platforma Truth Social „că orice evreu care votează pentru Mamdani este „o persoană proastă”.
Trump i-a îndemnat pe republicani să-l voteze pe fostul guvernator al statului New York, Andrew Cuomo, democratul care candidează independent, sugerând că „orice vot pentru republicanul reformator Curtis Sliwa este un vot pentru Mamdani”.
Guvernatorul texan Greg Abbott a avertizat că deja se pregătește să crească taxele pentru toți new yorkezii care vor migra în Texas în eventualitatea victoriei lui Mamdani.
Trump a transmis în mod categoric că va reduce finanțările federale pentru New York City la minimum dacă Zohran Mamdani devine primar.
Președintele avertizează că Mamdani ar putea duce un oraș cu 8 milioane de new yorkezi către sărăcie și colaps economic.
Miliardarul Elon Musk, care la rândul său i-a îndemnat pe newyorkezii republicani să-l voteze pe Andrew Cuomo, care e un democrat liberal progresist clasic, se teme de victoria lui Mamdani.
El a raportat într-o postare pe platforma X că numele lui Mamdani a fost regăsit de două ori într-un buletin de vot.
„Având în vedere că este de două ori pe buletinul de vot, cred că ar putea și să câștige de două ori”, a scris miliardarul.
Pe Polymarket, Zohran Mamdani conduce detașat în cursa pentru primăria New York. Polymarket arată că Mamdani este clar favoritul în alegerile de astăzi, având șanse de 94% să câștige.
Andrew Cuomo, fostul guvernator democrat acuzat de hărțuire sexuală și criticat deseori de Trump pentru „incompetență”, este cotat cu doar 7%.
Zohran Mamdani a postat pe X o dezvăluire „incendiară” despre cât ar fi cheltuit Elon Musk pentru Andrew Cuomo – 959 milioane de dolari în scutiri de taxe.
